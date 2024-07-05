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Испания — Германия: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 5 июля 2024

Фавориты Евро играют уже в 1/4 финала! Испания выбьет Германию с домашнего турнира? LIVE
Георгий Илющенко Григорий Телингатер
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Испания выбьет Германию с домашнего Евро? LIVE
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Или, наоборот, немцы разобьют красивый испанский футбол? Следим за суперматчем на чемпионате Европы вместе!
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Друзья, всем привет! 5 июля — большой, огромный, гигантский день на Евро-2024! Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи, и первый же из них — просто огонь.

Испания против Германии — по сути, досрочный финал. Обе сборные на этом турнире впечатляют. Немцы на правах хозяев уверенно вышли из группы и разобрались с непростой Данией в 1/8 финала. Теперь аналитики вообще считают их фаворитами Евро.

Испанцы же ехали на турнир как команда-загадка, но быстро влюбили в себя вообще всех. Яркий футбол, новые имена (один Ямаль чего стоит), голы, атаки. В общем, из потенциального проигравшего на одной из первых стадий плей-офф эта сборная превратилась в одного из фаворитов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто же пройдёт в полуфинал и приблизит себя к заветному трофею? «Чемпионат» будет следить за матчем Испании и Германии в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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