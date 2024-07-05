Фавориты Евро играют уже в 1/4 финала! Испания выбьет Германию с домашнего турнира? LIVE

Реклама. Рекламодатель: ООО «Окко» 18+
erid:2RanyoERb7E
Друзья, всем привет! 5 июля — большой, огромный, гигантский день на Евро-2024! Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи, и первый же из них — просто огонь.
Испания против Германии — по сути, досрочный финал. Обе сборные на этом турнире впечатляют. Немцы на правах хозяев уверенно вышли из группы и разобрались с непростой Данией в 1/8 финала. Теперь аналитики вообще считают их фаворитами Евро.
Испанцы же ехали на турнир как команда-загадка, но быстро влюбили в себя вообще всех. Яркий футбол, новые имена (один Ямаль чего стоит), голы, атаки. В общем, из потенциального проигравшего на одной из первых стадий плей-офф эта сборная превратилась в одного из фаворитов.
Кто же пройдёт в полуфинал и приблизит себя к заветному трофею? «Чемпионат» будет следить за матчем Испании и Германии в режиме онлайн. Присоединяйтесь!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.