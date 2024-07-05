Или, наоборот, немцы разобьют красивый испанский футбол? Следим за суперматчем на чемпионате Европы вместе!

Фавориты Евро играют уже в 1/4 финала! Испания выбьет Германию с домашнего турнира? LIVE

Месяц классного и эксклюзивного футбола в Okko ! Смотрите все матчи чемпионата Европы по футболу с топовыми комментаторами в Okko

Реклама. Рекламодатель: ООО «Окко» 18+

erid:2RanyoERb7E

Друзья, всем привет! 5 июля — большой, огромный, гигантский день на Евро-2024! Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи, и первый же из них — просто огонь.

Испания против Германии — по сути, досрочный финал. Обе сборные на этом турнире впечатляют. Немцы на правах хозяев уверенно вышли из группы и разобрались с непростой Данией в 1/8 финала. Теперь аналитики вообще считают их фаворитами Евро.

Испанцы же ехали на турнир как команда-загадка, но быстро влюбили в себя вообще всех. Яркий футбол, новые имена (один Ямаль чего стоит), голы, атаки. В общем, из потенциального проигравшего на одной из первых стадий плей-офф эта сборная превратилась в одного из фаворитов.

Кто же пройдёт в полуфинал и приблизит себя к заветному трофею? «Чемпионат» будет следить за матчем Испании и Германии в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.