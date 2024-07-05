Роналду против Мбаппе, Португалия против Франции. Суперматч в 1/4 финала Евро! LIVE

От обеих сборных пока ждут большего. Дальше пройдёт только одна из них.

Всем привет! Евро-2024 возвращается четвертьфинальными матчами, и первый же игровой день на этой стадии — жарища. Сегодня, 5 июля, состоятся две игры, и во второй из них встретятся сборные Португалии и Франции.

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Португальцы привезли на чемпионат Европы мощнейший состав, но есть нюанс. Игра по-прежнему во многом заточена под 39-летнего Роналду, и, как считают многие, португальцы из-за этого сильно страдают. Да и тренер Мартинес пока не блещет идеями. Есть риск, что одному из фаворитов турнира проблемы не дадут выйти в полуфинал.

К Франции вопросов не меньше. Команда Дешама считалась если не главным, то как минимум одним из главных претендентов на трофей, но в Германии началось что-то странное. Голов почти нет, игра не впечатляет. Как в такой ситуации добраться до финала? Пока продвигаться по сетке французам удаётся, но получится ли пройти Португалию?

«Чемпионат» предлагает следить за матчем Португалии и Франции в нашем лайве. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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