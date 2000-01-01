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Обновлённый прогноз на победителя Кубка Америки
Обновлённый прогноз на победителя Кубка Америки
Суперкомпьютер Opta перед стартом четвертьфиналов Кубка Америки обновил прогноз на победителя турнира. Как изменились шансы команд?
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Уругвай
Уругвай
Вероятность чемпионства «чарруа» выросла с 12,6% до 16,62%, как и выхода в финал — с 24,9% до 31,61%.
Бразилия
Бразилия
Шансы жёлто-зелёных на титул рухнули с 23,3% до 18,14%, как и на попадание в финал — с 38,8% до 33,38%.
Аргентина
Аргентина
Вероятность завоевания трофея бело-голубыми взлетела с 30,8% до 38,17%, как и на выход в финал — с 50,5% до 61,11%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя Кубка Америки. Шансы Бразилии резко рухнули
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