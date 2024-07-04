Главная победа и драма Роналду — финал с Францией. Полная история величия на Евро-2016

Ничего подобного с Криштиану не случалось ни до, ни после.

Совсем скоро Португалия и Франция сойдутся в четвертьфинале чемпионата Европы. Предыдущий их матч на Евро состоялся восемь лет назад в финале и стал самым трудным в карьере Криштиану Роналду. И дело далеко не только в статусе той игры. Уникальным для него стал весь турнир.

Криштиану чуть не оставил Португалию без плей-офф. Но исправился

Роналду никогда не отличался скромностью и перед Евро-2016 напомнил всем о своей исключительности: «Где я вижу себя среди топовых футболистов мира последних 20 лет? Нужно мыслить позитивно, поэтому с учётом достигнутых мной результатов считаю себя лучшим. Я усердно работал над тем, чтобы выйти на самый высокий уровень, и продолжу в том же духе, чтобы поддерживать его». И после этого Криштиану чуть не опозорился, едва не похоронив шансы Португалии на выход из группы. Было бы весьма иронично, правда?

Тот турнир стал первым после очередного расширения Евро — на нём сыграли не 16 команд, а 24. Стал возможным выход в плей-офф с третьего места, что должно было осчастливить представителей средних сборных. Однако лазейкой в итоге воспользовались не только они, но и один из фаворитов.

Португальцам достались совсем не топовые Исландия, Австрия и Венгрия. Казалось бы, что может пойти не так? Выяснилось, что практически всё. Исландцы в лучших традициях сборной Греции 12-летней давности припарковали у своих ворот «автобус», пропустили всего раз, забили в ответ и засушили ничью. Роналду был в ярости.

Криштиану Роналду Нападающий сборной Португалии «Мы расстроены, потому что делали всё возможное для победы в этом матче, а Исландия не делала ничего. Они забили гол, за 90 минут у соперника было всего два момента. Вся сборная Исландии сидела в обороне за линией мяча. Исландцы закрылись наглухо, в таких матчах сложно выиграть. Мы пытались победить, но не получилось. Мы делали всё возможное, контролировали мяч, а Исландия просто защищалась, защищалась, защищалась. Ей просто повезло. Мы должны были набрать три очка в этом матче, но всё в порядке. Исландцы праздновали эту ничью так, будто выиграли Евро, просто невероятно. Стиль игры сборной Исландии говорит об их ограниченности. Они не ставят перед собой никаких целей на Евро».

При этом Кришу явно не хватило самокритики: он растворился на поле и не смог ничего противопоставить исландцам. Например, загубил 100-процентный шанс, с нескольких метров бесхитростно замкнув головой подачу партнёра прямо по центру ворот — и нарвавшись на сейв. В другой ситуации он вообще выбежал один на один с вратарём и просто не попал с правой по летящему мячу. Зато с его стороны хватало потерь мяча, неудачных обводок и грязных приёмов.

Защитник сборной Исландии Кари Арнасон ответил на критику Рона и рассказал о его симуляциях:

«Он великолепный футболист, но точно не самый приятный человек. Мы почти вырвали у них победу, а он говорит, что мы не стремились победить! Небольшое противоречие. Чего ждал Роналду? Что мы будем играть, как «Барселона»? Он ничего не показал и просто «нырял» весь матч.

Комментарии Роналду показывают, почему Месси всегда будет на шаг впереди него. Вы явно бы не дождались таких слов от Лео. Было приятно слышать слова Роналду, это показывает, насколько мы удачно забрались ему под кожу. Он может говорить что угодно, у него [практически] не было моментов. У него был один шанс — и он его запорол. Что я могу сказать? Он не умеет проигрывать.

Было очень приятно, когда Криштиану спорил с судьями после матча. Роналду — настоящий неудачник».

Криштиану Роналду против Кари Арнасона Фото: Michael Steele/Getty Images

Слова партнёра дополнил исландский вратарь Ханнес Халлдорссон: «Это банальное неуважение к нашей команде и к тому, что мы честно прошли через сложный отборочный цикл. Видимо, Криштиану просто разозлился, что не смог ничего поделать со сборной, представляющей страну с населением всего в 330 тысяч человек».

С Австрией случился новый фейл Криштиану, пусть он и провёл 2-й тур гораздо увереннее. Португалия так же доминировала по игре и вновь не достигла победы, а её капитан не попал в ближний угол примерно с девяти метров, немного погодя оттуда же слабо пробил с лёта и подарил мяч вратарю, плюс, и это самое главное, не реализовал пенальти, который сам же заработал, — попал в штангу. Да, ещё был опасный выстрел издали и вынос защитника из пустых ворот, но что толку, когда на табло нули.

Один раз Роналду всё-таки забил — но перед этим забрался в офсайд. Австрийские болельщики весь матч кричали «Лео Месси, Лео Месси, Лео Месси!» Получается, помогло.

Лидером португальцев на поле был Нани (гол исландцам, штанга с австрийцами), а Криштиану только хотел казаться таковым. После двух туров на его счету были рекордные 20 ударов. У Бэйла, Мораты (забили по два мяча) и Жиру (один гол), деливших второе место, их набралось только по девять. Ещё бы Роналду такую статистику в голы конвертировал. У Кержакова на Евро-2012 было, например, 17 безголевых ударов. Вспомните, как Александра травили за них во всём мире. Глагол kerzhakoved появился не просто так.

Нервы Криштиану были на пределе и в какой-то момент дали сбой. Сборная Португалии находилась на прогулке. К Роналду подошёл корреспондент издания Correio da Manha — там частенько публикуют различные слухи о личной жизни футболистов. Вопрос был обычным: «Готов ли ты к игре с Венгрией?» Разгневанный португалец не придумал ничего лучше, чем схватить микрофон и выбросить его в озеро.

Наплевав на все беды Криштиану, главный тренер Португалии Фернанду Сантуш заявил о полном к нему доверии: «Не сомневаюсь, что у Роналду всё в порядке. Он неизменно доказывает, что лучшее его качество — умение забивать. Убеждён, он даже не нервничает. Он и дальше будет бить штрафные и пенальти».

При прежнем формате Евро португальцы уже готовились бы паковать чемоданы. Но это не их проблемы — расширить турнир придумали не Криштиану и его партнёры. Нужна была хотя бы ничья с венграми, которые ранее убрали с пути австрийцев (2:0), сыграли вничью с Исландией (1:1) и лидировали в группе. И Роналду наконец-то показал, зачем приехал во Францию, сотворив один из лучших индивидуальных перформансов в истории чемпионатов Европы.

Сперва Роналду со штрафного проверил бдительность того самого вратаря в серых штанах Габора Кирая. Затем отдал шикарный ассист на Нани под грустные взгляды четырёх венгров, которых он оставил в дураках. Позже Криштиану красиво спиной к воротам забил пяткой, а в конце чётко сыграл на втором этаже — есть 2+1! И пара рекордов. Роналду стал первым, кто забивал на четырёх разных Евро (сейчас уже на пяти, включая следующий турнир), и первым, кто провёл 17 игр на чемпионатах Европы (теперь их 29).

Венгрия тоже была крайне бодра и не хотела проигрывать, поэтому соперники закончили на счёте 3:3. И вместе шагнули в плей-офф. Португалии помогла нулевая разница мячей: Турция с Албанией тоже взяли по три очка, однако пропустили больше, чем забили.

«Все знают Роналду и то, что он может сделать в любой момент встречи, в любую минуту. Я абсолютно уверен, что он продолжит в том же духе и забьёт ещё больше голов. Никто не может сказать что-либо против него. Роналду — фантастический игрок и всегда доказывает это в трудные моменты, как в матче с Венгрией, когда все говорили о нём. Он заткнул всех критиков. Капитан во всех матчах играл хорошо. Когда он не забивает, это не значит, что он играл плохо», — поблагодарил Криша за игру Нани.

Нани и Криштиану против Венгрии на Евро-2016 Фото: Michael Steele/Getty Images

Португалия продолжила мучиться и в плей-офф

Прежде никогда трёх очков не хватало для выхода из группы на Евро (при трëхочковой системе). На то и новый формат. Португалию моментально записали в аутсайдеры: еле-еле прошли середняков, а впереди матчи с грандами. Ту же самую Венгрию в 1/8 финала вообще не заметила Бельгия (4:0). Хотя вот исландцы закошмарили англичан (2:1), но дальше их всё равно испепелила Франция (5:2).

Сперва на пути португальцев встала Хорватия, которая, между прочим, выпрыгнула с первого места, несмотря на сопротивление Испании (2:1), Турции (1:0) и Чехии (2:2). В самом соку были Срна, Модрич, Ракитич, Брозович, Перишич, Манджукич — и они докажут это через два года. Однако в 2016-м их путь завершился гораздо быстрее. За 116 минут команды не сподобились даже на один удар в створ. Глупо концентрировать внимание исключительно на Роналду — никак не проявили себя все атакующие игроки.

Кто-то из зрителей наверняка уснул, кто-то — ждал серию пенальти. Не повезло ни тем, ни другим, потому что в самом конце овертайма Перишич зарядил в штангу, а в ответной атаке португальцы всё-таки забили: Субашич потащил удар Криштиану с пары метров, но Куарежму на добивании было не остановить. Роналду как мог утешал не сдержавшего слёз Модрича. Скажи Луке в тот момент, что у него будут две медали ЧМ и «Золотой мяч», он явно бы повеселел.

Криштиану Роналду против Луки Модрича в матче Португалии и Хорватии на Евро-2016 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Один трудозатратный матч сменился другим. Португалия не играла столь же вдохновенно, как на Евро-2004, а скорее терпела. И подобная тактика приносила результат. В 1/4 финала Криштиану и компании попались поляки. Для них это был первый четвертьфинал Евро в истории. Ожидаемый, когда в составе есть праймовый Левандовски. Ранее Польша высадила с турнира Швейцарию и Украину плюс только по разнице мячей уступила первое место в группе Германии.

«Португалия — не только Криштиану Роналду. Это отличная команда. Кто-то говорит, что Роналду сейчас не в ударе. Что ж, я всё равно обожал бы его, если бы он играл в моей команде. Также я очень впечатлен Ренату Саншешем», — отреспектовал португальцам Щенсны. Через пару лет его желание станет явью в «Ювентусе».

«Конечно, это будет особенное ощущение для меня — сыграть против Роналду», — подтверждал Милик.

«Вам не обидно, что все говорят в основном о Криштиану, а не о сборной Португалии в целом?» — спросили Сантуша перед игрой. «Действительно, все говорят о Криштиану Роналду, но на это есть причина. Просто он великий игрок», — отреагировал тренер.

Левандовски открыл счёт уже на второй минуте. Вскоре отличился Саншеш. Роналду имел пару моментов, но в целом находился в тени Ренату — именно тогда о нём заговорил весь мир (жаль, но полностью реализовать потенциал у него не вышло). Зато в нужный момент Криштиану проявил капитанские качества. Моутинью отказался участвовать в серии пенальти. Капитан не согласился с таким раскладом: сперва пообщался с тренером, а затем подозвал и самого отказника.

Уговорив их обоих, Роналду забил сам, а затем отворачивался и молился перед каждым ударом. Чуйка не подвела Криштиану — Моутинью тоже забил.

Криштиану Роналду во время серии пенальти с Польшей на Евро-2016 Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Мы победили заслуженно. Да, я не забил, но всегда полностью отдаюсь игре. Отличился Саншеш, с чем его поздравляю. Наверное, никто не ожидал, что мы пройдём так далеко, и вот мы уже в полуфинале.

Пенальти — это всегда лотерея, поэтому нужно отдать должное тем, кто их исполняет. В целом мы играли хорошо, имели больше моментов, но не смогли реализовать их.

Мы в полуфинале, и теперь всё возможно», — утверждал Роналду.

Кстати, параллельно с Евро проходил Кубок Америки. В финале Аргентина во второй раз подряд уступила Чили (0:0, 2:4 пен.), и один из послематчевых пенальти смазал Месси. Лео на эмоциях и вовсе завершил карьеру в сборной. Вот насколько в тот момент его акции были ниже криштиановских. Несмотря на это, Роналду публично поддержал аргентинца.

Криштиану Роналду Нападающий сборной Португалии «Месси принял очень трудное решение, и люди должны понять это. Он не привык к поражениям и разочарованиям, даже если это второе место. Но незабитый пенальти не делает тебя плохим игроком. Мне больно видеть Месси в слезах. Надеюсь, однажды он вернётся в свою сборную, потому что та нуждается в нём».

В полуфинале португальцам предстояло сойтись с Уэльсом, который был первым в группе с Англией, Словакией и Россией, а затем хлопнул Северную Ирландию и, что самое главное, отправил домой «золотое» поколение Бельгии. Тогда Де Брёйне ещё не злился на такую формулировку.

Безоговорочным лидером валлийцев был, само собой, Бэйл. И он отвесил несколько комплиментов Роналду: «В полуфинале встречаются не два игрока, а две сборные. Однако если говорить о Роналду, то он потрясающий футболист. Все знают, на что он способен. Не могу прокомментировать, как он себя чувствует и что сейчас делает. В «Реале» мы хорошо ладим и наслаждаемся совместной игрой. Но здесь для меня главная задача — выложиться по максимуму в сборной».

Гарет действительно выкладывался на 100%. Только вот против Криштиану это не помогло. Португалец пытался бить через себя — попытка провалилась. А вот выпрыгнуть на высоту 2,88 метра и вколотить головой — это пожалуйста. Как и выдать будто бы самонаводящийся прострел-ассист на Нани. С ним не справились сразу четверо оппонентов. 2:0, выход в финал, утешение ещё одного одноклубника. Плюс Португалия наконец-то не играла в овертайме!

К слову, гол в ворота Уэльса стал девятым для Криштиану на Евро: португалец догнал Платини, который был единоличным рекордсменом с 1984 года. Теперь у португальца 14 мячей. Вероятно, недостижимое для других число.

«Что бы вы ни говорили о Криштиану Роналду, он просто великий игрок, который решает. Никогда не видел футболиста, который прыгал бы так высоко и зависал так надолго, как это делает Роналду. Феноменальный спортсмен. Я обедал за соседним с ним столом и могу подтвердить, что он уже приземлился после вчерашнего выдающегося прыжка», — шутил Гари Линекер.

Криштиану Роналду приободрил проигравшего ему на Евро-2016 Гарета Бэйла Фото: Clive Rose/Getty Images

Финал против Франции — трагедия и величие Роналду

«Надеюсь, после финала мы будем плакать, но от счастья. Сборная Франции — фаворит. Они играют дома, и это большое преимущество. Вся страна будет поддерживать французов. Но это финал, и случиться может что угодно. Мы будем готовы, нас непросто обыграть. Ещё никто не побеждал сборную Португалии на этом турнире, и французы, надеюсь, тоже не сумеют», — заряжал сборную Португалии Криштиану. Хотя, вообще-то, касаемо расклада сил он был прав.

Французы при своих трибунах спокойно возглавили группу со Швейцарией, Албанией и Румынией. Дальше они разделались с Ирландией (2:1) и Исландией (5:2). А когда пошли разговоры о лёгких соперникам, команда Дешама спокойно разобралась с действующими чемпионами мира немцами (2:0).

К тому же разыгрался Гризманн: с шестью голами и званием лучшего бомбардира Евро его признают игроком турнира. Отличная заявка на «Золотой мяч», если бы не Криштиану. Причём, чтобы остановить монструозную Францию, ему необязательно было играть.

«Мы хотим выйти на поле и показать португальцам, кто здесь хозяин. Подарить счастье нашим болельщикам. Все понимают, кто такой Роналду. Он один из лучших, если не лучший в мире. Я постараюсь защищаться, как и против любого другого игрока, не дать ему пространства. Каждую неделю я играю против топовых футболистов, так что никакого особого чувства с этой точки зрения не испытываю», — пылал уверенностью Бакари Санья. Если бы он только знал, что Криш будет противостоять его команде с бровки.

Травма Криштиану Роналду в финале Евро-2016 с Францией Фото: Dan Mullan/Getty Images

Жёсткий удар Пайета по ноге Криштиану в совершенно безобидной ситуации надолго приземлил того на газон. Как позже стало известно, это был разрыв боковых связок колена. Слёзы отчаяния, две попытки продолжить игру, неудавшееся ускорение, переданная Нани капитанская повязка и замена на Куарежму. Шла 25-я минута матча. Тут же по соцсетям разлетелись слова поддержки:

«Финалы должны проводиться только с большими звёздами. Грустно видеть, что Криштиану покинул поле» (Джон Хейтинга).

«Давай, Криш! Все с тобой! Ты великий и сделал всё возможное» (Марсело).

«Ужасно, что Криш покинул поле вот так. Надеюсь, его травма не слишком серьёзная» (Гарет Бэйл).

Ну а Португалия, несмотря на тяжёлую потерю, показала беспочвенность обвинений в роналдузависимости и не дала создать французам практически ничего. Сам же Криштиану будто стал помощником главного тренера и активно подсказывал партнёрам. Был столь же азартен, будто и не уходил с поля. Фотокорреспонденты ловили каждый шаг Роналду. Вот он синхронно с Сантушем машет рукой.

Криштиану Роналду Фото: Michael Regan/Getty Images

А тут выскакивает из-за его спины.

Криштиану Роналду Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Жестикуляция на уровне топовых актёров.

Криштиану Роналду Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Криштиану Роналду Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Особенно показателен момент, как хромой Криштиану вышел на поле перед вторым дополнительным таймом, обнял Пепе и начал давать игрокам установку. Сантуш в это время вёл себя гораздо скромнее, отдав момент мотивации капитану. Далее Геррейру пробил в перекладину — Роналду схватился за голову. А вот глухой запасной Эдер был точнее и поразил ворота Льориса — Криштиану забил на сильное повреждение и устремился на поле.

Оставшиеся минуты финала он бегал, прыгал и энергично размахивал руками. Чтобы уже после финального свистка вместе со всеми качать Сантуша под победный аккомпанемент группы Coldplay. Именно тогда стало ясно, что из великого футболиста, возможно, получится неплохой тренер.

«Криштиану сказал, что я могу забить победный мяч», — рассекретил пожелание Роналду Эдер. Мотиватор от бога!

Голевой удар Эдера в финале Евро-2016 Фото: Alex Livesey/Getty Images

У Криштиану хватает как поклонников, так и хейтеров. Вторые мечтали о его слезах не только во время игры, но и после финала. И дождались их. Роналду действительно рыдал. От счастья. «Титул чемпиона Европы с Португалией — самый важный трофей, который я когда-либо выигрывал. Это был невероятный, незабываемый вечер. Я плакал, смеялся, страдал, кричал и напился.

Я так плакал, что у меня было обезвоживание. Во время празднования я выпил бокал шампанского, и мне сразу ударило в голову. Я никогда не пью, но тот день был таким особенным. Самый важный трофей», — делился воспоминаниями Роналду.

Неизвестно, какое влияние оказал бы на Португалию Роналду, не покинь он поле так рано. Но одно ясно наверняка — даже так он заметно помог команде. Восемь лет спустя его влияние на сборную заметно меньше. Оно и понятно — человеку уже 39. На счету Криштиану всего один ассист за четыре матча Евро-2024. Однако никто не удивится, если он вновь сверкнёт в самый нужный момент. Хоть на поле, хоть на бровке.