Топ-матчи пятницы: четвертьфиналы на Кубке Америки и Евро-2024, битвы россиян на Уимблдоне

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: Аргентина — Эквадор, Кубок Америки — 2024, 1/4 финала

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Интрига: поможет ли Месси действующим победителям турнира?

До сих пор непонятно, выйдет ли на поле Лионель Месси. Звёздный футболист повредил приводящую мышцу и пропустил заключительную игру в группе. Его участие в четвертьфинале пока под вопросом. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подчеркнул, что примет окончательное решение перед матчем. На групповом этапе действующие чемпионы мира выступили идеально — три победы в трёх матчах, ни одного пропущенного мяча. Они последовательно обыграли Канаду (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). А что Эквадор? Участник ЧМ-2022 вышел в плей-офф Кубка Америки со второго места в квартете. Он набрал четыре очка и опередил Мексику только по разнице мячей. Эквадор стартовал с поражения в матче с Венесуэлой (1:2), после чего обыграл Ямайку (3:1) и сгонял по нулям с Мексикой.

⚽️ 13:00: «Црвена Звезда» — «Сочи», Летний кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 05 июля 2024, пятница. 13:00 МСК Црвена Звезда Белград, Сербия Не начался Сочи Сочи, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Сочи» первую победу на Летнем кубке?

Для «Сочи» это будет уже второй матч на Летнем кубке (турнир проходит в Санкт-Петербурге). Первая игра сложилась для команды Роберта Морено неудачно — поражение во встрече с «Зенитом» (2:5). Черноморский клуб провалил стартовый отрезок и пропустил два мяча, однако отыгрался ещё до перерыва. Но дальше забивали только футболисты «Зенита». «Црвена Звезда» через полтора месяца сыграет в квалификации Лиги чемпионов, а пока готовится к старту нового сезона в чемпионате Сербии. В прошлом клуб из Белграда одержал уверенную победу — ближайший преследователь отстал на 18 очков.

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🎾 13:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США, 19), Уимблдон, третий круг

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Диана Шнайдер до второй недели Уимблдона?

Продолжается успешный дебют Дианы Шнайдер в основной сетке Уимблдона. Россиянка уже успешно прошла два круга и в третьем сразится с хорошо ей знакомой соперницей Эммой Наварро из США. Девушки дважды играли в этом году, и в обоих случаях сильнее была Диана — в финале WTA125K в Париже и полуфинале Бад-Хомбурга. Победительница нового матча далее померится силами в четвёртом круге Уимблдона с кем-то из пары Сонай Картал — Кори Гауфф.

⚽️ 16:00: «Зенит» — «Тальерес», Летний кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 05 июля 2024, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Тальерес Кордова, Аргентина Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли «Зенит» с лидером чемпионата Аргентины?

«Зенит» пошумел летом благодаря трансферной кампании. Чемпион России купил вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также лучшего ассистента РПЛ Максима Глушенкова. Плюс сейчас сине-бело-голубые ведут переговоры по трансферу серба Ивана Илича. В 1-м туре Летнего кубка «Зенит» спокойно раскатал «Сочи» — 5:2. Лучший бомбардир прошлого сезона в РПЛ Матео Кассьерра сделал дубль, а ещё забивали Андрей Мостовой, Александр Ерохин и Густаво Мантуан. «Тальерес» приехал в Санкт-Петербург в статусе лидера чемпионата Аргентины. Ситуация пусть и временная, но очень интересная.

⚽️ 19:00: Испания — Германия, ЧЕ-2024, 1/4 финала

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Интрига: кто из топ-сборных пролетит мимо полуфинала Евро?

Матч, который некоторые эксперты именуют скрытым финалом чемпионата Европы. Испанцы прекрасно чувствуют себя на турнире. Они обыграли в группе Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0), а потом раскатали в 1/8 финала Грузию (4:1). Испанцы пропустили всего один мяч на турнире, да и то сами срезали его в свои ворота. Немцы пока тоже идут без поражений. Они разгромили в группе Шотландию (5:1), после чего обыграли Венгрию (2:0). А вот встреча со швейцарцами сложилась тяжело — немцы ушли от поражения в самой концовке (1:1). В 1/8 финала команда Юлиана Нагельсмана справилась с Данией (2:0). Факт номер один: Германия не обыгрывала Испанию в официальных матчах с 1988 года. Факт номер два: Испания ни разу не побеждала хозяев чемпионатов мира и Европы. Кто прервёт свою серию?

⚽️ 22:00: Португалия — Франция, ЧЕ-2024, 1/4 финала

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Интрига: отомстят ли французы за поражение в финале Евро-2016?

Французы наверняка не забыли, что восемь лет назад проиграли Португалии в финале домашнего чемпионата Европы. И сделают всё, чтобы отомстить за тот проигрыш. Матчи обеих команд на предыдущей стадии получились максимально скучными. Французы дожали бельгийцев (1:0) благодаря автоголу, но сама игра получилась максимально пресной. То же самое можно сказать и о встрече Португалии и Словении. Зрители так и не увидели голов ни в основное, ни в дополнительное время. Зато были нереализованный пенальти Криштиану Роналду и его слёзы в перерыве между дополнительными таймами. Драматичный сюжет! В серии пенальти блеснул вратарь Диогу Кошта — отразил три удара из трёх. Порадуют ли нас команды голами в четвертьфинале?