С нынешней политикой команда может бороться за топ-5 в РПЛ. Трансферы говорят именно об этом.

«Ростов» теперь другой. Карпин может больше не говорить о задаче не вылететь

Знаете, что было способно отвлечь Валерия Карпина от отпуска, куда тренер полетел сразу после матча сборной России в Минске? Конечно, звонки из «Ростова». Об этом он рассказал в Беларуси: якобы на отдыхе собирается проводить время с семьёй и поддерживать связь с руководителями по поводу трансферов. В последующем интервью «Чемпионату» Карпин добавил, что команда нуждается в усилении, но отказался называть число позиций. Однако темп, с которым клуб подписывает игроков, впечатлил с самого начала.

К началу июля «Ростов» купил двух вратарей — Рустама Ятимова и Хидаета Ханкича, забрал свободным агентом Константина Кучаева, приобрёл права на основного центрдефа весны Умара Сако, а также ожидает прибытия уругвайского полузащитника Родриго Саравии. Совсем скоро футболист присоединится к команде и подпишет контракт. Наверняка только этим дело не ограничится.

Сейчас клуб разбирается с игроками, которые возвращаются из аренд. Это в основном те футболисты, которые давно приостановили свои соглашения, но на них так и не находятся покупатели. Поэтому раз за разом «Ростов» вынужден искать для них варианты с арендами. Этим летом пока удалось продать Магнуса Кнудсена.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Другие — в подвешенном состоянии, хоть и за «Ростов» выступать не будут. Понтус Альмквист якобы интересует «Рому» и «Фиорентину», но они не особо готовы за него платить. Армин Гигович не впечатлил своей игрой датских скаутов, поэтому его агент настаивает на новой аренде, после чего футболист уйдёт свободным агентом. Нападающий Али Соу близок к аренде в турецкий «Ризеспор». Больше проблемных футболистов у «Ростова» не осталось. Это последние.

Главная особенность этого лета: клуб не расстаётся с игроками, вокруг которых строится костяк. Заметьте, слухов об уходе лидеров бесконечное количество, но никто из них «Ростов» не покинул. Помимо Кнудсена, на выход отправились два вратаря — Медведев и Песьяков, которым уже нашли замену. Плюс Денис Терентьев — защитнику не предложили новый контракт. На этом всё. И, похоже, дончане не собираются менять тенденцию.

Сергей Песьяков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Хотя все прекрасно понимают: за Осипенко этим летом приходил «Краснодар» — они были настойчивы и хотели укрепить позицию футболистом с российским паспортом. Что сделал «Ростов»? Отказался продавать лидера. Щетининым интересовались ЦСКА, «Локомотив» и ещё несколько статусных клубов РПЛ. Ответ: только за очень большие деньги. Свежая новость: Уткина предложили «Локомотиву». Знаете, почему это неправда? Потому что «Ростов» не будет продавать игрока ниже его трансферной стоимости. А это € 5-6 млн по данным Transfermarkt. У «Локомотива» таких денег нет.

Голенков тоже уйдёт исключительно в случае крупного предложения. Как и Глебов. С нынешним «Ростовом» и правда очень сложно вести переговоры по трансферам. Клуб, похоже, не так уж и сильно нуждается в продажах. Им куда важнее иметь конкурентоспособную команду в ближайшем сезоне.

Представим, что все лидеры останутся. К ним добавим интересное усиление. И что можем получить на выходе? Как минимум Валерия Карпина, который с таким составом точно имеет все основания перестать говорить, что главная задача команды — не вылететь. А с учётом того, как тренер умеет работать над развитием игроков, можно ожидать борьбы за топ-5 в новом сезоне.