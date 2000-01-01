Появились кадры со съёмок фильма о легенде «Спартака» Черенкове
Год назад запустился процесс создания картины «Федя. Народный футболист».
В прокат фильм выйдет осенью
Сейчас «Федя. Народный футболист» в стадии постпродакшена: спецэффекты, компьютерный монтаж, озвучивание.
Черенкова сыграет актёр Станислав Румянцев
В фильме будет показана и футбольная, и личная сторона жизни легендарного футболиста.
Легендарного тренера Константина Бескова сыграет Николай Фоменко
Появились кадры со съёмок фильма о легенде «Спартака» Черенкове
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