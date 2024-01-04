Роналду попрощается с ЧЕ-2024? Расклады аналитиков на первые четвертьфиналы

Наступил долгожданный день, когда на Евро стартуют четвертьфиналы. 5 июля — сразу две игры с крутыми вывесками. Сначала нас ждёт ремейк финала Евро-2008, а потом — финала Евро-2016.

Испания — Германия

Испания против Германии — прекрасная афиша для первого четвертьфинала. Хотя кто-то наверняка выразит сожаление в связи с тем, что такие соперники не встретились в финале. Испанцев по праву причислили к главным фаворитам Евро-2024. На групповой стадии команда Луиса де ла Фуэнте одержала три победы в трёх матчах и не пропустила ни одного мяча. Она досрочно обеспечила себе первое место в квартете, поэтому тренерский штаб выставил на заключительный матч резервный состав. В плей-офф испанцы пропустили первыми во встрече с Грузией, но в итоге одержали победу с разгромным счётом — 4:1. Пока команда де ла Фуэнте пропустила всего один мяч, да и тот сама отправила в свои ворота.

Испания — очень неудобный соперник для Германии. Достаточно сказать, что бундестим не обыгрывает испанцев с 1988 года (речь об официальных матчах). В 2008-м немцы проиграли сопернику в финале Евро, а в 2010-м — в полуфинале ЧМ. Оба матча завершились со счётом 1:0. На нынешнем чемпионате Европы Германия пропустила всего два мяча (один из них забила в свои ворота). В 1/8 финала она разобралась с Данией (2:0), несмотря на то что встречу прервали почти на полчаса из-за погодных условий.

Сборная Германии Фото: Shaun Botterill/Getty Images

По мнению букмекеров, шансы соперников на победу в основное время примерно равны. Коэффициент на успех Испании составляет 2.80, на победу Германии — 2.85, на ничью — 3.20. На то, что испанцы победят с учётом дополнительного времени и серии пенальти, можно поставить с коэффициентом 1.90, на аналогичную победу немцев — с коэффициентом 1.92. Аналитики Opta считают, что вероятность прохода Испании в полуфинал составляет 52%, Германии — 48%. По мнению Football Meets Data, шансы Испании на проход в полуфинал также немного выше (54% против 46%).

Португалия — Франция

Несколько дней назад португальцы буквально продрались в четвертьфинал Евро. Для этого пришлось помучиться во встрече со словенцами. Голы? Нет, не слышали. Примерно так подумали команды и сгоняли нулевую ничью. Хотя у Португалии был жирный момент в дополнительное время, но Криштиану Роналду не сумел переиграть с «точки» Яна Облака. Звёздный нападающий исправился в серии пенальти, однако главным героем стал не он. Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта отразил три удара из трёх и отправил словенскую команду домой.

Пепе и Криштиану Роналду — ветераны сборной Португалии Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Матч Франции в 1/8 финала также не порадовал зрелищной игрой. Команда Дидье Дешама нанесла множество ударов (била с разных дистанций), но очень редко попадала в створ. Неудивительно, что в такой ситуации французы забили только с помощью рикошета от соперника. Впрочем, этот гол оказался победным, так что Килиан Мбаппе продолжает борьбу за трофей. В 2016-м Франция проиграла нынешнему сопернику в финале домашнего чемпионата Европы, а Роналду получил травму ещё в первом тайме. Как будет на этот раз?

Букмекеры считают Францию фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на её победу в основное время составляет 2.40 (на победу с учётом дополнительного времени и серии пенальти — 1.65). Поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 3.55 (на победу с учётом овертайма и пенальти — за 2.25). Football Meets Data считает, что вероятность прохода Франции в полуфинал значительно выше, чем у Португалии (64% против 36%). А что Opta? По данным её аналитиков, вероятность победы Франции составляет 54%, Португалии — 46%.