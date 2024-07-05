Какая сборная Испании сильнее: нынешняя или победившая на Евро-2008?

16 лет назад Испания впервые в XXI веке стала чемпионом Европы. Это произошло после того, как команда обыграла в финале Германию (1:0). 5 июля 2024 года соперники встретятся снова, но на этот раз на стадии четвертьфинала. Самое время вспомнить, какой была сборная Испании в 2008-м, и сравнить её с нынешней командой.

Это материал из серии «Степень сравнения», в которой мы анализируем разницу между большими командами прошлого и настоящего. Не всегда футболисты будут максимально похожи — из-за стиля или тактических особенностей команды. Где-то невозможно сравнить статистику: или её нет, или цифры вне контекста ничего не значат. Да это и в целом не научная работа, а приглашение к дискуссии.

Вратарь: Икер Касильяс 1:0 Унай Симон

Икер Касильяс Унаи Симон

Касильяс — капитан «золотой» банды Луиса Арагонеса. В 2000 году Икер просидел в запасе весь чемпионат Европы, а потом был основным вратарём на трёх подряд крупных турнирах (ЧМ-2002, Евро-2004, ЧМ-2006). На Евро-2008 Касильяс отыграл пять матчей из шести — его не поставили только на игру с Грецией (2:1). Решение Арагонеса было логичным, ведь испанцы гарантировали себе место в четвертьфинале за тур до окончания группового этапа. В плей-офф Касильяс был великолепен — ни одного пропущенного мяча в трёх матчах. Именно он затащил в четвертьфинале, когда испанцы обыграли итальянцев в серии пенальти.

Для Симона нынешний чемпионат Европы — третий крупный турнир в составе сборной Испании. Он был основным на Евро-2020 и ЧМ-2022. В обоих случаях испанцы вылетали после серии пенальти. Бывают моменты, когда на Симона находит помутнение, и он отмечается дикими «привозами». Наверняка все до сих пор помнят его фейл в матче 1/8 финала Евро-2020 с Хорватией (5:3)? Этот батл остаётся за Касильясом.

Левый защитник: Хоан Капдевила 1:0 Марк Кукурелья

Хоан Капдевила Марк Кукурелья

Капдевила дебютировал за сборную Испании ещё в 2002 году, однако Евро-2008 — первый крупный турнир, на который он приехал в статусе основного футболиста. Хоан просидел в запасе на Евро-2004, а потом не попал в заявку на ЧМ-2006. В 2008-м для игрока всё сложилось идеально — он отыграл пять матчей из шести и получил золотую медаль. На победный Евро Капдевила приехал, отыграв почти 20 матчей в составе сборной Испании (семь — в отборе).

У Кукурельи гораздо более скромный опыт выступлений за национальную команду. До Евро-2024 кудрявый защитник отбегал всего четыре матча (все — товарищеские). В финальной стадии он отыграл уже почти столько же. То есть первые официальные матчи за сборную Кукурелья провёл на самом Евро. Учитывая скромные показатели Марка, отдадим преимущество Капдевиле.

Центральный защитник: Карлес Пуйоль 1:0 Эмерик Лапорт

Карлес Пуйоль Эмерик Лапорт

В карьере Пуйоля было всего два чемпионата Европы. Они получились совершенно разными с точки зрения результата. В 2004-м испанцы даже не вышли из группы, хотя набрали четыре очка. Через четыре года подняли трофей над головой. Длинноволосый Пуйоль надёжно играл в обороне и стал фундаментальным футболистом той команды. Любопытно, что с Пуйолем на поле Испания пропустила на Евро-2008 всего один мяч, а его автором стал россиянин Роман Павлюченко.

Лапорт начал Евро-2024 в запасе — за игрой с Хорватией (3:0) наблюдал со скамейки. А потом регулярно выходил в стартовом составе. Эмерик провёл первые официальные матчи за сборную на Евро-2020, а потом ещё и съездил на чемпионат мира в Катар. Лапорт — неплохой защитник, который провёл пять лет в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Но сравнение с Пуйолем не в его пользу.

Центральный защитник: Карлос Марчена 1:0 Робен Ле Норман

Карлос Марчена Робен Ле Норман

На Евро-2008 Марчена образовал прекрасную связку в центре обороны с Пуйолем. По сути, это единственный турнир, где Карлос играл достаточно много. На Евро-2004 он отбегал два матча, после чего его оставили в запасе на решающую игру группы с Португалией (0:1). На ЧМ-2006 Марчене предоставили всего 90 минут, на ЧМ-2010 — восемь. Тем не менее Евро-2008 Марчена провёл великолепно и нередко брал на себя основного нападающего соперника, а Пуйоль занимался подстраховкой.

Ле Норман — ещё один уроженец Франции (как и Лапорт), заигранный за сборную Испании. Он дебютировал за команду всего год назад, поэтому у него пока нет большого опыта. Евро-2024 — первый крупный турнир в карьере защитника «Реала Сосьедад». Испанцы пропустили на турнире всего один мяч, и он стал следствием автогола как раз Ле Нормана. Робен отыграл за сборную 15 матчей, но, видимо, этот показатель заметно вырастет.

Правый защитник: Серхио Рамос 1:1 Дани Карвахаль

Серхио Рамос Дани Карвахаль

Статистика Рамоса в сборной Испании поражает — 180 матчей, 23 гола. В последние годы мы привыкли видеть Серхио на позиции центрального защитника, но на Евро-2008 он бегал по правому флангу. Рамос отыграл суммарно на крупных турнирах более 30 матчей (17 — на чемпионатах мира, 15 — на Евро), но не отметился результативными действиями. До 2008 года Серхио никогда не играл на чемпионатах Европы, однако там хорошо себя проявил.

У Карвахаля особая история с чемпионатами Европы. Он пропустил два предыдущих турнира из-за травм, но в Германии играет в основе. 32-летний Карвахаль прочно занял место на правом фланге обороны, несмотря на то что в составе сборной Испании появляется всё больше молодых футболистов. Дани очень хорош в «Реале», и теперь он прилично играет за национальную команду. Заслуженный футболист.

Правый полузащитник/правый вингер: Андрес Иньеста 1:0 Ламин Ямаль

Андрес Иньеста Ламин Ямаль

На Евро-2008 испанцы не играли по схеме 4-3-3, поэтому приходится сравнивать с Ямалем Иньесту (именно он, как правило, бегал справа в полузащите). Для Андреса первым крупным турниром стал ЧМ-2006, но там он отыграл всего 90 минут. На Евро-2008 Иньеста выходил на поле в каждом матче (даже с греками) и отдал две результативные передачи (обе — во встречах с Россией). А всего за сборную он отыграл 131 матч.

Ямаль дебютировал за национальную команду в сентябре 2023 года. Судя по всему, парня ждёт хорошее будущее, а пока он играет на первом для себя чемпионате Европы. 16-летний Ямаль — футболист основного состава. Плюс он уже отдал две результативные передачи (неплохо для первого турнира в таком возрасте). Но Иньеста на турнире в 2008-м выглядел куда более зрелым футболистом. Хотя это не должно удивлять, учитывая возраст Ламина.

Центральный полузащитник: Маркос Сенна 0:1 Родри

Маркос Сенна Родри

Натурализованный бразилец Сенна дебютировал за сборную Испании, когда ему было почти 30 лет. Маркос без особого успеха съездил на чемпионат мира в Германию, где не был футболистом стартового состава. А вот на Евро-2008 представить сборную Испании без этого игрока было тяжело. Сенна прекрасно себя проявил и добрался с командой до итоговой победы. Это единственный крупный турнир в карьере Сенны, когда он был основным игроком. А всего он провёл 28 матчей в составе испанской национальной команды.

Родри — очень важный футболист не только для «Манчестер Сити», но и для сборной Испании. На Евро-2020 полузащитник далеко не всегда играл в основе, но уже спустя два года был важным футболистом для команды Луиса Энрике. Родри демонстрирует солидную игру и на чемпионате Европы в Германии. К 28 годам он уже накопил более полусотни матчей в футболке сборной.

Центральный полузащитник: Хави 1:0 Педри

Хави Педри

Хави признали лучшим футболистом Евро-2008, и этим всё сказано. Будущий чемпион Европы по-настоящему проявил себя на чемпионате мира в Германии. Там Хави обратил на себя внимание изобретательной игрой и прекрасным видением поля. А спустя два года полузащитник прекрасно показал себя и на Евро. Хави оформил победный гол в полуфинале с Россией (3:0), а в финале отдал голевую передачу на Фернандо Торреса.

Педри — футболист, который играл в «Барселоне» под руководством Хави. Понятно, что это будущее сборной Испании, ведь парню всего 21 год. Евро в Германии — третий крупный для Педри в составе национальной команды. И на каждом из них он был игроком стартового состава. Кажется, что все успехи этого футболиста ещё впереди.

Левый полузащитник/левый вингер: Давид Сильва 1:1 Нико Уильямс

Давид Сильва Нико Уильямс

125 матчей, 35 голов — статистика Сильвы в составе сборной Испании. Давид дебютировал за национальную команду как раз при Арагонесе, а Евро-2008 стал для него первым крупным турниром в карьере. Там Давид играл в стартовом составе и забил один мяч (пострадала сборная России). На победном ЧМ-2010 у Сильвы была совсем другая роль — он отыграл за весь турнир всего лишь 66 минут. А вот на Евро-2012 снова вернулся в стартовый состав.

Уильямсу всего 21 год, а за сборную он провёл 17 матчей. У парня сумасшедший потенциал, и эксперты гадают, когда он сменит «Атлетик» на более солидный клуб. Нико играл на ЧМ-2022, но провёл там суммарно всего 145 минут, а на нынешнем Евро — уже 256. И ведь в Германии Уильямс набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» (правда, в одном матче с Грузией). Нико нужно поработать над реализацией, ведь он, к примеру, загубил достаточное количество моментов в матче с Италией (1:0).

Нападающий: Фернандо Торрес 1:0 Фабиан Руис

Фернандо Торрес Фабиан Руис

На Евро-2008 Торрес забил всего два мяча. Не самый впечатляющий результат. С другой стороны, именно Фернандо принёс победу Испании в финальном матче, пробросив мяч мимо немецкого вратаря Йенса Леманна. Торрес по-настоящему заявил о себе на ЧМ-2006, где оформил три гола в четырёх матчах. Кстати, на победном чемпионате мира в 2010-м Торрес вообще не забил ни разу, однако там его команда часто побеждала со счётом 1:0.

Руис — не нападающий, а полузащитник. Но поскольку испанские сборные играли по разным схемам, его приходится сравнивать с Торресом. Руис не был футболистом основы на Евро-2020 и не вошёл в заявку на ЧМ-2022. Зато теперь он играет в стартовом составе и приносит пользу — 2+2 в трёх матчах на турнире. Но, кажется, роль Торреса на Евро-2008 была куда более значимой.

Нападающий: Давид Вилья 1:0 Альваро Мората

Давид Вилья Альваро Мората

Вилья — лучший бомбардир Евро-2008 (четыре гола). Правда, все мячи он забил ещё в двух первых матчах. Особенно запомнилось, как Давид кошмарил оборону сборной России в 1-м туре группового этапа. Испанцы тогда победили (4:1), а Вилья отгрузил «трёшку». В полуфинале с Россией Давид отыграл всего 35 минут — получил травму. По этой причине он пропустил и финал с немцами. Спустя два года Вилья феерил на чемпионате мира — забил пять мячей и стал победителем турнира вместе с командой. А всего за сборную он отыграл 98 матчей и забил 59 мячей.

Конечно, сейчас Мората не тот, что несколько лет назад, когда он был героем разнообразных мемов. К тому же у Альваро неплохая статистика на чемпионатах Европы — 14 матчей, семь голов. Более того, на нынешний турнир Мората приехал в статусе капитана. И это при наличии Родри и Карвахаля. Но Мората явно уступает Вилье.