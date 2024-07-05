Где сейчас победители ЧМ-2014 в составе сборной Германии

Сборная Германии идёт к золоту домашнего Евро-2024 и отмечает 10 лет со дня последней победы на крупном турнире. В июле 2014-го немцы стали чемпионами мира, победив в финале Аргентину (1:0) с Лео Месси. Это была потрясающая команда, забившая семь голов в полуфинале Бразилии! Перед матчем Германии с Испанией вспоминаем героев той кампании бундестим. Некоторые до сих пор в деле.

Мануэль Нойер, 38 лет

Мануэль Нойер тогда и сейчас Фото: Getty Images

Прошло 10 лет с того чемпионата мира, а Нойер остаётся первым номером сборной Германии. Это что-то невероятное! На ЧМ-2014 Мануэль сыграл во всех семи матчах и пропустил четыре мяча. Выдал четыре «сухаря». На нынешнем чемпионате Европы у вратаря из «Баварии» четыре матча (два — «на ноль») и два пропущенных мяча. Можно только посочувствовать талантливейшему Марку-Андре тер Штегену, который вынужден сидеть за спиной такой глыбы. Нойер уже вошёл в топ-5 игроков по количеству матчей за всю историю сборной Германии (123).

Филипп Лам, 40 лет

Филипп Лам тогда и сейчас Фото: Getty Images

Капитан сборной Германии на ЧМ-2014. Лам сыграл во всех матчах с первой и до последней минуты (был опорником и правым защитником), сделал две голевые передачи. После победы на чемпионате мира Филипп завершил выступления за национальную команду. Однако ещё три сезона отыграл за «Баварию», в которой провёл фактически всю свою карьеру за исключением аренды в «Штутгарт». После ухода из футбола Лам в 2017 году был назначен послом заявки Германии на проведение Евро-2024. Затем получил должность в «Штутгарте», став советником правления.

Жером Боатенг, 35 лет

Жером Боатенг тогда и сейчас Фото: Getty Images / LASK

Один из двух центральных защитников сборной Германии в финале ЧМ-2014. На турнире Боатенг провёл семь матчей без результативных действий. Его карьера в национальной команде длилась до ноября 2018 года. А вот клубная — продолжается до сих пор. В сентябре 2021-го Жером покинул «Баварию» и на правах свободного агента перешёл в «Лион». Ещё спустя два сезона остался без клуба, но через полгода вернулся на поле в составе «Салернитаны». А на днях Боатенг стал новичком австрийского ЛАСКа. Возвращение экс-чемпиона мира в «Баварию» не состоялось год назад из-за последствий скандала – обвинений в домашнем насилии.

Матс Хуммельс, 35 лет

Матч Хуммельс тогда и сейчас Фото: Getty Images

Напарником Боатенга в финале «золотого» для немцев ЧМ-2014 был Хуммельс. В шести матчах центральный защитник забил два гола. Матс тоже продолжает карьеру игрока, несмотря на солидный возраст. Он уходил из дортмундской «Боруссии» в «Баварию», но через три года вернулся и в минувшем сезоне дошёл с Дортмундом до финала Лиги чемпионов. «Старичок» набрал хорошую форму, поэтому рассчитывал сыграть на Евро-2024, однако с огорчением узнал, что Юлиан Нагельсман решил его отцепить. «Боруссию» Хуммельс этим летом покинул. У защитника есть варианты в Италии и Испании, может он перейти и в «Байер».

Бенедикт Хёведес, 36 лет

Бенедикт Хёведес тогда и сейчас Фото: Getty Images

Универсал Хёведес закрывал левый фланг обороны сборной Германии на том чемпионате мира. Сыграл семь матчей, сделал одну голевую передачу. Потом Бенедикт ездил с немцами на Евро-2016, а свою последнюю игру за национальную команду провёл в марте 2017-го. В том же году Хёведес ушёл из «Шальке», что стало мини-сенсацией – вся карьера защитника была связана с этим клубом. Бенедикта арендовал «Ювентус», а последней его командой стал московский «Локомотив». После ухода из футбола Хёведес взялся за работу экспертом на телевидении, а в 2021-2022 годах трудился в качестве менеджера в сборной Германии.

Кристофер Крамер, 33 года

Кристофер Крамер тогда и сейчас Фото: Getty Images

Центральный полузащитник оборонительного плана сыграл в финале ЧМ-2014 благодаря стечению обстоятельств. Его карьера в сборной – короткая вспышка. Кристофер дебютировал в национальной команде как раз перед стартом чемпионата мира, в мае 2014-го. На самом турнире до финала сыграл лишь четверть часа. Но перед матчем с Аргентиной травму на разминке получил Хедира, поэтому в основе появился Крамер. Впрочем, и его самого пришлось менять уже через полчаса из-за повреждения. Центрхав сыграл всего 12 матчей за сборную Германии, а последний – в марте 2016-го. Вот уже 11 лет он выступает за мёнхенгладбахскую «Боруссию» (только на год возвращался в «Байер»).

Бастиан Швайнштайгер, 39 лет

Бастиан Швайнштайгер тогда и сейчас Фото: Getty Images

Швайнштайгер – звезда полузащиты сборной Германии, выступавший на тот момент уже 10 лет за национальную команду. На ЧМ-2014 Бастиан сыграл шесть матчей, заработал две жёлтые карточки (по одной он и Хёведес получили в финале). Карьера Швайнштайгера в сборной продлилась до августа 2016-го. А из родной «Баварии» он ушёл годом ранее. Провёл два сезона в «Манчестер Юнайтед», после чего отправился доигрывать в МЛС – немца подписал «Чикаго Файр». Оставив большой спорт, Бастиан наслаждается жизнью со своей женой, известной экс-теннисисткой Аной Иванович. Работал экспертом на телевидении.

Тони Кроос, 34 года

Тони Кроос тогда и сейчас Фото: Getty Images

Ещё один победитель ЧМ-2014, который до сих пор в игре. Сейчас мы наблюдаем за последними матчами в блестящей карьере Крооса. В 2024-м Тони неожиданно для всех объявил об уходе из футбола, хотя по-прежнему входит в число сильнейших центрхавов мира. Ему ещё играть и играть с таким уровнем! Но Кроос хочет, чтобы его запомнили лучшим, а не сдувающейся звездой. Свой последний сезон в «Реале» немец завершил победой в Лиге чемпионов. Ради Евро-2024 Тони вернулся в сборную Германии спустя три года, чтобы попрощаться с национальной командой дома. На ЧМ-2014 он набрал 2+3 в семи играх. На нынешнем турнире не совершил результативных действий в четырёх матчах.

Месут Озил, 35 лет

Месут Озил тогда и сейчас Фото: Getty Images

Озил – ярчайшая немецкая «десятка», пусть и играл он на победном ЧМ-2014 под восьмым номером. В семи матчах на турнире Месут забил один гол и сделал одну голевую передачу. За сборную Германии выступал до 2018 года и покинул национальную команду после следующего провального чемпионата мира. Клубная карьера атакующего полузащитника завершилась в марте 2023-го. Из «Арсенала» он уехал на родину предков в Турцию, но фактически доигрывал в «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир». Концовка получилась смазанной – турки многого ждали от Озила, а потом критиковали.

Томас Мюллер, 34 года

Томас Мюллер тогда и сейчас Фото: Getty Images

«Железный» Мюллер был в сборной на ЧМ-2014, есть он в национальной команде и сейчас. Но теперь его роль в сборной Германии менее весомая. 10 лет назад форвард/атакующий хавбек стал самым результативным у немцев – 5+3 в семи матчах. На Евро-2024 Томас сыграл только 20 минут в 1-м туре с Шотландией, однако успел отметиться голевой передачей. Вся карьера Мюллера на клубном уровне прошла в «Баварии», так что на каждом турнире в составе сборной Германии он представлял Мюнхен. Контракт действует ещё год, а затем Томас, возможно, закончит с футболом.

Мирослав Клозе, 46 лет

Мирослав Клозе тогда и сейчас Фото: Getty Images

Легендарный центрфорвард сборной Германии и лучший бомбардир национальной команды за всю её историю с 71 голом. Для Клозе ЧМ-2014 стал замечательным финалом карьеры в национальной команде. На том турнире Мирослав забил два мяча в пяти матчах. А ведь он был старше, чем Мюллер или Кроос сегодня. Потом Клозе отыграл ещё пару сезонов за «Лацио» и ушёл из большого спорта. А вернулся уже тренером. Был ассистентом в сборной Германии и «Баварии», тренировал юношей в мюнхенском клубе, в сезоне-2022/2023 возглавлял австрийский «Альтах». Летом 2024-го принял «Нюрнберг», застрявший во Второй Бундеслиге.

Андре Шюррле, 33 года

Андре Шюррле тогда и сейчас Фото: Getty Images

Шюррле не был основным игроком в сборной Германии на ЧМ-2014, но в финале вышел на замену уже на 32-й минуте вместо Крамера и сделал голевой пас. Да и в целом это был успешный турнир для Андре. В шести матчах он набрал 3+1, стал третьим в команде по результативности. Его карьера в сборной Германии завершилась в марте 2017 года. На ЧМ-2014 форвард был представителем «Челси», потом поиграл за «Вольфсбург», дортмундскую «Боруссию» и «Фулхэм». А летом 2019-го переехал в Россию – Шюррле арендовал на сезон «Спартак». Но Андре был уже не тот. После блеклого года в Москве он повесил бутсы на гвоздь. Экс-спартаковец занялся бизнесом и нашёл новое хобби – покорил самую высокую гору Германии.

Марио Гётце, 32 года

Марио Гётце тогда и сейчас Фото: Getty Images

«Золотой мальчик» немецкого футбола и автор единственного гола в финале чемпионата мира. В матче с Аргентиной Марио вышел на замену в конце второго тайма, а на 113-й минуте принёс своим ударом победу сборной Германии. Это был звёздный час атакующего полузащитника, чью карьеру, к сожалению, испортили травмы. Всего же Гётце набрал 2+0 в шести матчах ЧМ-2014. Годом ранее Марио перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Баварию», но в 2016-м вернулся в Дортмунд. Ещё через четыре сезона стал игроком нидерландского ПСВ, а с 2022-го он в «Айнтрахте». За национальную команду сыграл в последний раз в марте 2023-го.

Пер Мертезакер, 39 лет

Пер Мертезаккер тогда и сейчас Фото: Getty Images

Для центрального защитника Мертезакера финал ЧМ-2014 прошёл быстрее всего. Его выпустили на замену на 120-й минуте, чтобы потянуть время и удержать минимальное преимущество. И это получилось сделать. Вообще, на том турнире Пер провёл шесть матчей, а в стартовый состав попал четыре раза. До четвертьфинала был основным в команде. «Золотой» чемпионат мира стал последним турниром со сборной для Мертезакера. На клубном уровне он ещё четыре сезона выступал за «Арсенал». Закончив играть, Пер остался в лондонском клубе. С 2018-го он глава молодёжного департамента.

Сами Хедира, 37 лет

Сами Хедира тогда и сейчас Фото: Getty Images

Центральному полузащитнику не повезло выбыть из-за повреждения перед самым началом финала. На ЧМ-2014 Хедира сыграл пять матчей и набрал 1+1, совершив оба результативных действия в полуфинале с Бразилией. После того турнира Сами остался в национальной команде, а последним для него в сборной Германии стал ЧМ-2018. В России немцы не вышли из группы. В 2015 году Хедира перешёл из «Реала» в «Ювентус», где задержался на шесть лет, а перед уходом из футбола ещё полгода попылил в «Герте». Потом Сами согласился на роль эксперта на телевидении и также был советником правления «Штутгарта».

Тренер. Йоахим Лёв, 64 года

Йоахим Лёв тогда и сейчас Фото: Getty Images

Лёв в сборной Германии – это целая эпоха! Он возглавлял национальную команду с 2006 по 2021 год. Переживал с ней взлёты и падения. При нём немцы брали золото на ЧМ-2014 и не выходили из группы. Вспоминая о том, как ему далась та победа над Аргентиной, Йоахим признавался в интервью:

«Это трудно описать, но я хотел побыть один. Я заперся в туалете, потому что в раздевалке повсюду были люди. Я хотел понять, это действительно произошло или это просто сон? Давайте просто скажем, что моё настроение было не таким приподнятым, как я полагал после победы на чемпионате мира, я никогда этого не ожидал. Я часто просыпался по ночам. В моей голове прокручивались разные ситуации. Плохой сон, а потом эта усталость и тяжесть изнутри. Всё сложилось вместе, и – должен быть честен – через несколько дней мне было не так-то легко».

Возможно, поэтому Лёв не спешил возвращаться к тренерской работе. Хотя в последние три года с его именем связывали разные клубы, включая топовые. Однако теперь Йоахим, по его словам, готов к новому вызову.