Красич отдал ассист за ЦСКА! Нет, это не шутка — сами посмотрите. Видео

ЦСКА дебютировал на Братском кубке. Это не первый матч армейцев в межсезонье, но именно к нему было повышенное внимание. Во-первых, в соперниках клуб из Сербии — белградский ОФК. Во-вторых, в заявке оказался легендарный для красно-синих 39-летний Милош Красич, который завязал с футболом шесть лет назад.

На самом деле, ОФК — далеко не самый статусный сербский клуб. В прошлом году он выступал в Первой лиге, стал там первым и добился повышения. Состав у белградцев довольно молодой: средний возраст команды – 24,1 года. Но вместе с тем и весьма недорогой — суммарно на € 5,64 млн. Дешевле, чем один Келлвен (€ 6 млн). Это третий с конца результат в Суперлиге. Совсем не уровень других сербов Братского кубка из «Партизана».

Ещё ОФК интересен тем, что воспитал для ЦСКА Милана Гаича и Сашу Зделара. Оба оказались в основе на матч с родной для них командой. Вместе с Игорем Акинфеевым, Игорем Дивеевым, Данилом Круговым, Виллианом Рошей, Мойзесом, старым знакомым Марко Николича по «Локомотиву» Рифатом Жемалетдиновым, а также Иваном Обляковым, Аббосом Файзуллаевым и Фёдором Чаловым. Красич же остался на лавке.

Была надежда и на появление другой армейской легенды – Зорана Тошича, который тоже прибыл на Братский кубок, однако обошлось без этого. Он ещё не завершил карьеру, провёл последний сезон в греческой «Ламии» и теперь находится в поисках нового места работы. Зато Зоран устроил перекличку с болельщиками. Посмотреть футбол пришли и Ролан Гусев, и Георгий Щенников, и Алан Дзагоев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА ожидаемо сразу же прибрал инициативу. Первым при этом забил ОФК, но их радость из-за офсайда не была долгой. Это был единственный момент сербов. Армейцы же создали столько угроз, что видеообзор матча необходимо показать футболистам сборной Англии в назидание.

То Гаич в защитника попал примерно с 10 метров. То деф из Сербии не дал забить Файзуллаеву и в подкате выбил мяч у него из-под ног. То Чалов промазал из убойной позиции. То вратарь эффектно потащил опасный удар головой Роши чуть ли не в упор. А вот на 34-й минуте он перечеркнул спасение и сам внезапно «привёз» гол, отдав пас прямо на Аббоса. Тот не упустил шанс и катнул в пустые ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Было заметно, что Жемалетдинов явно ещё не набрал форму. Видимо, поэтому руководство ЦСКА и не спешит объявлять о подписании. Зато о подписании Кругового объявили ещё зимой, и не просто так: он разрывал левый фланг. Связка с Файзуллаевым явно готова к подвигам в РПЛ.

В перерыве вместо Акинфеева, Жемалетдинова и Файзуллаева на поле появились Илья Помазун, Кирилл Глебов и Тамерлан Мусаев. Дальше доминация продолжилась. Уже на 47-й минуте Мойзес выдал классную диагональ за спины защитникам на Мусаева. Тамерлан спокойно протащил мяч вперёд, обыграл соперника и прострелил на дальнюю штангу, где забить в одиночестве готовился Гаич. Так он и сделал. Эпизод омрачил жёсткий подкат оппонента. Милан долго лежал на газоне и корчился от боли. Вскоре его заменили на Келлвена. Ждём вердикта армейских врачей.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Прошло несколько минут, и Дивеев сделал голевой подачу Облякова с углового. Между прочим, Игорь не забивал с 7 мая 2023 года. Тогда в Премьер-Лиге пострадал «Оренбург».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Николич понял, что переживать за результат больше не стоит, и сделал семерную (!) замену: ушли Роша, Мойзес, Зделар, Дивеев, Обляков, Круговой и Чалов, вышли Агапов, Лукин, Рядно, Кисляк, Бистрович, Риванди и Гайч. Последние двое организовали ещё один железобетонный подход: аргентинец выцарапал мяч на правом краю и вырезал точнейшую передачу на иранца, который сотряс ближнюю штангу.

Ну а на 89-й минуте случилось то, чего ждали многие зрители: на поле появился Красич. Плюс Шуманский и Яковлев. Отдыхать же отправилась атакующая тройка Глебов – Гаич – Мусаев. Чтобы Милош хоть немного побегал, судья добавил пять минут.

Сербский ветеран вообще ничего не испортил. С ним несколько раз поделились мячом, и тот ни разу не потерял его. Ещё и фол заработал бы, не продолжись армейская атака. А затем отдал ассист на чётко пробившего в дальний угол Бистровича. Может, Красича теперь в качестве джокера подписать? Он ведь и не разминался даже!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА разгромил ОФК и возглавил таблицу Братского кубка. Уверенная победа, красивые голы — это было достойно. Хотя обсуждать все будут, конечно, другое.