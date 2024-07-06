У сборной Швейцарии — свой Балотелли. Дрался на парковке и прятался от полиции в ванной

Сборная Швейцария – приятный сюрприз Евро-2024. Команда экс главного тренера «Спартака» Мурата Якина уже дошла до четвертьфинала, и ещё большой вопрос, кто фаворит в её противостоянии с Англией. Швейцарцы сильны прежде всего как коллектив. Но и в их составе есть яркие фигуры. Одна из таких – партнёр Александра Головина по «Монако» Брил Эмболо.

На чемпионате Европы у сборной Швейцарии пока нет игрока, который забил бы больше одного мяча. В команде Якина семь лучших бомбардиров, и у каждого – по голу. Эмболо тоже отличился только однажды, поразив ворота Венгрии в 1-м туре. В том матче Мурат выпустил нападающего «Монако» на замену. Во 2-м туре с Шотландией Брил также получил всего полчаса, несмотря на гол. Но в игре 3-го тура с Германией и в 1/8 финала с Италией тренер швейцарцев делал ставку в атаке именно на Эмболо. Брил вроде бы пашет, как надо, однако не забивает. Вся его карьера – сплошные противоречия.

Эмболо уже 27 лет, он находится фактически на пике. Его любят болельщики, причём не только за игру, но и за то, что этот парень постоянно на позитиве. Говорят, Брил – единственный игрок, которому поклонники сборной Швейцарии посвятили песню. Хотя родился Эмболо вообще в Камеруне. Затем транзитом через Францию переехал со своей матерью в Базель. Она вышла замуж за гражданина Швейцарии после того, как разошлась с отцом будущего футболиста.

В детстве Эмболо пытался попасть в академию «Базеля», однако с первой попытки не получилось. Мальчику предложили пойти куда-нибудь ещё. Тогда он оказался в юношеской команде «Олд Бойз» (да-да, в Швейцарии есть не только «Янг Бойз»). А в 2010 году в возрасте 13 лет Брил всё-таки попал в «Базель». И стал собирать всевозможные индивидуальные награды, доказывая, что он действительно исключительный талант.

Дальше – пара абзацев о профессиональной карьере Эмболо. В марте 2014 года он дебютировал за первую команду «Базеля» под руководством… Мурата Якина. За два с небольшим сезона сыграл 90 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 22 голевые передачи. Летом 2016-го «Базель» продал Брила в «Шальке» за € 26,5 млн. Нападающий отыграл три сезона в команде из Гельзенкирхена и набрал 12+9 в 61 матче. Следующей остановкой для швейцарца в Германии стал Мёнхенгладбах – «Боруссия» выкупила Эмболо у «Шальке» всего за € 11 млн. Там Брил провёл ещё три сезона, сыграл 106 матчей и набрал 25+20.

С 2022 года Эмболо выступает за «Монако». Монегаски заплатили за выкуп нападающего € 12,5 млн. Играя вместе с Головиным, Брил забил 15 мячей и сделал четыре голевые передачи в 47 матчах. Его не назовёшь супербомбардиром. Но он очень полезен, в частности, своим умением сохранять мяч под давлением. К сожалению, карьеру Эмболо испортили травмы. В прошедшем сезоне он всего пять раз сыграл в Лиге 1, так как около восьми месяцев восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена. Всего же за время профессиональной карьеры Брил получил приблизительно 20 травм. Были и достаточно серьёзные, например, переломы ноги. Поэтому стоимость швейцарца снижалась.

Кстати, о Головине нападающий «Монако» отзывался очень тепло. Кажется, у россиянина с Эмболо дружеские отношения.

Брил Эмболо Фото: Chris Ricco/Getty Images

Эмболо интересен не только своими футбольными подвигами. Он несколько раз попадал в наделавшие шума истории. Брил – этакий швейцарский Балотелли в миниатюре. Не «крейзи», но тоже может начудить. Кстати, сам Эмболо называл Марио своим кумиром.

Во время пандемии коронавируса Брила несколько раз ловили на нарушении ковидных правил. Его имя упоминалось в СМИ при расследовании дела о продаже поддельных сертификатов о вакцинировании (похоже, футболист просто купил нужный документ). А в апреле 2021 года Эмболо участвовал в нелегальной вечеринке в Эссене в закрытом из-за коронавируса ресторане. Когда в заведение приехала полиция, Брил не придумал ничего лучше, чем сбежать через крышу. Он прятался в квартире соседнего дома. Сотрудники правоохранительных органов, получив доступ в квартиру, обнаружили Эмболо в ванной.

«Боруссия» осудила поведение своего игрока и оштрафовала его. Сам Эмболо отрицал участие в вечеринке на озере и утверждал, что приехал в Эссен к другу посмотреть баскетбол. Затем состоялся суд, по итогам которого Бриля заставили выплатить штраф городу Эссену в размере € 8400.

До этого ещё в мае 2018 года перед поездкой на свой первый в карьере чемпионат мира в России Эмболо вляпался в скандал и в Швейцарии. Брил и его друзья выступили в стиле Александра Кокорина и Павла Мамаева. В пять часов утра на парковке компания Эмболо устроила конфликт с другой компанией. Ссора переросла в драку, и одному из её участников (к счастью для футболиста, не ему самому) сломали нос. Тогда для нападающего сборной Швейцарии тоже всё закончилось судом. Ему предъявили обвинение в многочисленных угрозах. Одному из участников конфликта он кричал: «Я тебя уничтожу! Разве ты не знаешь, кто я?» Второму сказал: «Тебя я тоже прикажу избить, сукин сын».

Судебное разбирательство, что любопытно, длилось до 2023-го. Разумеется, Эмболо отрицал, что кому-то угрожал, и ссылался на провалы в памяти. Дескать, забыл детали случившегося за столько лет. В результате футболист отделался крупным штрафом в размере € 137 тыс. с испытательным сроком в два года. А вот друга Брила, сломавшего нос какому-то бедолаге, приговорили к девяти месяцам условно.

Кроме того, Эмболо несколько раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения в Швейцарии. Например, в 18 лет он сел за руль, не имея водительских прав, и закончил свою поездку в отделении полиции.

И всё-таки Брила любят в Швейцарии за его игру и непосредственность. За 14 голов и 14 голевых передач в 67 матчах в составе национальной команды. С Эмболо швейцарцы вышли в плей-офф ЧМ-2018 в России, долетели до четвертьфинала Евро-2020 (уступили по пенальти Испании в Санкт-Петербурге), выбрались из группы на ЧМ-2022. Сейчас нападающий ещё не в лучшей форме после долгой травмы. Но если Эмболо забьёт победный гол англичанам, Швейцария наверняка простит ему все грехи.