У сборной Португалии нет и не будет плана Б. Она продолжит играть на Роналду

Роберто Мартинес и его штаб всё тщательно рассчитали. Очевидно, что для Криштиану Роналду это последний европейский крестовый поход, и он хочет уйти не просто победителем, а звездой-победителем. А потому нужно как-то интегрировать его в игру команды. Это проблематично с нескольких сторон. Во-первых, даже обсессивно живущий спортзалом и правильным питанием Роналду не может победить возраст и теряет взрыв – а вместе с ним дриблинг и пас в касание. Это значит, что использовать Рона ближе к флангу или в роли «ложной девятки» почти бессмысленно.

Во-вторых, Криш и в лучшие годы не отличался усердием в обороне, а сейчас он откровенно отдыхает, пока девять других полевых пыхтят на своей половине. Отбор для хайлайтов, который случился со Словенией, хоть и заставил весь стадион восторгаться и смотрелся реально зрелищно, но: а) привёл лишь к ауту для соперника; б) был вообще первой удачной попыткой отбора для Криштиану за четыре матча на турнире.

Итак, Мартинесу нужно было решить сложную задачу. Команда должна и строить атаки вдесятером, и обороняться тоже вдесятером – очевидно, это не самое простое дело. Чтобы решить вопрос нехватки одного человека при обороне, тренерский штаб Португалии не форсирует доставку мяча вперёд. Это позволяет не терять его в центре, чтобы игроки, которые и так получают дополнительную нагрузку, лишний раз не отрабатывали на спринтах назад. Так появился действительно довольно убаюкивающий стиль португальцев, которые прямо до верного выдерживают мяч на одной из сторон поля, порой организуя квадраты из шести человек, чтобы безопасно добраться до последней трети.

Вторая проблема – нужно как-то интегрировать Криштиану в фазу завершения. Про дриблинг и игру на третьего мы уже сказали: Роналду действительно больше обычного старается играть на партнёров, однако получается так себе. Пространство за спинами португальской «семёрке» атаковать тоже сложно, так как резкость уходит – поэтому Криштиану обслуживают ложными забеганиями Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау и Бернарду Силва. Они оттягивают линию обороны соперника, позволяя Роналду появиться для игры. Из действительно неземных качеств у Криштиану остались лишь старт для завершения в касание и прыжок. Посмотрите, как он взлетает в матче с Чехией, это действительно прекрасно.

Роналду замыкает навес на дальней штанге Фото: Кадр трансляции

В этой ситуации Криштиану бьёт головой, попадает в штангу, а партнёр заносит уже в пустые ворота. Проблема? Она в том, что — сознательно или нет — Роналду и его тело понимают: резкости уже немного не хватает, а потому в таких ситуациях он вынужден рисковать, делая шаг вперёд раньше защитников чаще. Он всегда любил играть на грани – вспомните хотя бы знаменитый дубль из офсайда в ворота «Баварии» в ЛЧ семь лет назад. Но теперь против Криштиану играет ещё и беспристрастный VAR: любой минимальный импульс при движении вперёд оказывается положением вне игры, как и в этом эпизоде при подаче Жоау Канселу.

Роналду попадает в офсайд в момент подачи Канселу Фото: Кадр трансляции

Но Мартинес и штаб действительно подошли к турниру очень прагматично. Они понимают и тот факт, что сами футболисты готовы играть на Роналду, а потому попытки найти прыжок главной звезды продолжатся. Португальцы с отрывом лучшие на этом турнире по количеству навесов в штрафную, и тренеру плевать, что кто-то считает это старомодным или неэффективным. Он понимает, что: а) это учитывает главное выдающееся качество Криштиану из оставшихся; б) навес, в отличие от попыток вскрыть штрафную низом, с меньшей вероятностью обернётся мгновенной встречной атакой. А беречь силы Португалии нужно, так как обороняется команда вдесятером.

Именно поэтому позиционные атаки действительно могут выглядеть однообразно: много передач в начальной стадии, занятие одной из сторон поля большим количеством игроков, подготовка чистой ситуации для подачи в штрафную. А в самой штрафной обязательно кто-то из португальцев следует за самим Роналду в виде тени, так как все понимают: либо легенда оттянет на себя двух соперников, как в ситуации с ударом с Чехией, либо откроет пространство на дальней штанге, за дальним крайним защитником соперника.

Блюстителей красивого футбола (кто, кстати, определяет, что это такое?) возмущает и раздражает такая монотонность, но другого плана у Португалии не будет. Диогу Жота, который мог бы сделать атаку более разнообразной, откровенно принесён в жертву на этом турнире. Португалия до последней секунды будет верить в Криштиану, и если до 77-й минуты матча со Словенией в этом ещё и оставались сомнения, то после — не осталось никаких.

Вот что тогда произошло. Сперва Нуну Мендеш принял мяч на своей половине после португальского отбора. Роналду в этой ситуации прямо под точкой центрального круга.

Начало атаки сборной Португалии Фото: Кадр трансляции

Нуну понёсся по полю трактором. За шесть с половиной секунд он пробежал с мячом почти 60 метров, продираясь сквозь соперников. И вот он уже в штрафной. Рядом забегает партнёр, которому можно отдать передачу. Через всю штрафную можно отдать на совершенно одинокого другого партнёра, а ещё через мгновение появится для удара и партнёр, открывающийся вторым темпом. Что делает пробежавший только что 60 метров со скоростью ветра Мендеш? Он натурально останавливается и стоит.

Мендеш остановился после прохода по флангу Фото: Кадр трансляции

Скриншотами это не объяснить, но проходит две секунды, бесконечное время для нахождения мяча в штрафной, прежде чем Нуну сделает подачу. Чего он всё это время ждал? Конечно, движения Роналду на дальнюю штангу из самого центра штрафной, где его опекал защитник. В районе дальней его опека уже не будет такой уверенной: во-первых, потому что там, в движении, уже важнее прыжок – тот самый, что у Криштиану остался; а во-вторых, потому что защитнику приходится учитывать и второго португальца, который тенью заходит за Роналду на дальнюю.

Мендеш подает в штрафную после того, как простоял две секунды Фото: Кадр трансляции

Это вопиющий эпизод. После невероятного рывка – такое замедление. И всё ради того, чтобы конкретный игрок нашёл, где и как можно совершить конкретное действие. Представить себе такое в другой команде, кроме нынешней Португалии, почти невозможно. Криштиану истратил уже 20 попыток забить на этом турнире – это больше, чем у всей Шотландии за три матча группового этапа. Ещё примерно 20 раз он не сумел пробить, пробежав точку мяча, забежав в офсайд или выпрыгнув слишком рано – как раз та самая компенсация потерянной резкости. И он по-прежнему не забил. И раздражает всех.

Однако удивительным образом этот парад упущенных возможностей одного человека может сыграть на пользу Португалии в оставшихся матчах – в том числе с Францией. Соперник знает, что вся команда играет на одного человека, который никак не может ничего завершить. И расслабленность может наступить даже у лучших защитников: ты можешь подумать, что если этого не случилось за четыре матча, то и тебя минует.

Роналду же не расслабляется в штрафной вообще никогда. И он, и партнёр, следующий за ним тенью, будут готовы воспользоваться первой же ситуацией, когда защитники решат, что один из лучших прыгунов в истории мирового футбола уже вовсе не опасен.