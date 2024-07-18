Российские футболисты скоро снова сыграют в Европе. Когда стартует сезон в топ-лигах

Чемпионат Европы в Германии подошёл к концу несколько дней назад, но футбольная пауза на континенте продлится не так уж и долго. Когда же начнётся новый сезон в топовых европейских лигах?

АПЛ (Англия)

Мохамед Салах (в красной форме) из «Ливерпуля» против Жереми Доку из «Манчестер Сити» Фото: Michael Regan/Getty Images

Главная английская лига стартует 16 августа — в этот день «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом». Пожалуй, далеко не самая интересная афиша для нейтральных болельщиков. Проблемный «МЮ» занял только восьмое место по итогам прошлого сезона, а «Фулхэм» оказался на 13-й строчке. 17 августа «Ливерпуль» встретится на выезде с «Ипсвичем» (новичком АПЛ), а «Арсенал» примет в Лондоне «Вулверхэмптон». Но главный матч тура пройдёт, конечно, 18-го числа. В этот день «Челси» сыграет в столице Англии с «Манчестер Сити». Новый главный тренер лондонцев Энцо Мареска против Хосепа Гвардиолы (раньше они вместе работали в «Сити»). Завершится 1-й тур матчем с участием вернувшегося в АПЛ «Лестера» и «Тоттенхэма». Ниже — расписание топовых матчей в предстоящем сезоне.

2024 год

10 августа. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (Суперкубок Англии)

18 августа. «Челси» — «Манчестер Сити»

31 августа. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

14 сентября. «Тоттенхэм» — «Арсенал»

21 сентября. «Манчестер Сити» — «Арсенал»

28 сентября. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

19 октября. «Ливерпуль» — «Челси»

26 октября. «Арсенал» — «Ливерпуль»

2 ноября. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

9 ноября. «Челси» — «Арсенал»

23 ноября. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

30 ноября. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

3 декабря. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

7 декабря. «Тоттенхэм» — «Челси»

14 декабря. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

21 декабря. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

2025 год

4 января. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

14 января. «Арсенал» — «Тоттенхэм»

25 января. «Манчестер Сити» — «Челси»

1 февраля. «Арсенал» — «Манчестер Сити»

15 февраля. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

22 февраля. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

25 февраля. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

8 марта. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

15 марта. «Арсенал» — «Челси»

2 апреля. «Челси» — «Тоттенхэм»

5 апреля. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

26 апреля. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

3 мая. «Челси» — «Ливерпуль»

10 мая. «Ливерпуль» — «Арсенал»

18 мая. «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

В конце 2024 года нас ждёт множество крутых матчей. Правда, даты некоторых встреч могут быть позднее изменены.

Примера (Испания)

Кому достанется победа в «эль класико» в новом сезоне? Фото: David Ramos/Getty Images

1-й тур чемпионата Испании разбит сразу на пять дней. В четверг, 15 августа, «Атлетик» встретится в Бильбао с «Хетафе», а «Бетис» примет «Жирону». «Барселона» свой матч проведёт 17-го числа — в этот день она сыграет на «Месталье» с «Валенсией». 18 августа «Реал» встретится на выезде с «Мальоркой», а «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Райо Вальекано». Заключительный матч стартового тура пройдёт с участием «Вильярреала» и «Атлетико».

2024 год

15 сентября. «Реал Сосьедад» — «Реал»

29 сентября. «Атлетико» — «Реал»

6 октября. «Реал Сосьедад» — «Атлетико»

27 октября. «Реал» — «Барселона»

10 ноября. «Реал Сосьедад» — «Барселона»

22 декабря. «Барселона» — «Атлетико».

2025 год

9 февраля. «Реал» — «Атлетико»

2 марта. «Барселона» — «Реал Сосьедад»

16 марта. «Атлетико» — «Барселона»

11 мая. «Барселона» — «Реал»

11 мая. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

25 мая. «Реал» — «Реал Сосьедад».

Обращает на себя внимание афиша 35-го тура. 11 мая состоится очередная битва «Барсы» и «Реала», а также встреча «Атлетико» и «Реала Сосьедад». «Реал», «Барса», «Атлетик» и «Мальорка» — участники Суперкубка Испании, который пройдёт в начале 2025 года в Саудовской Аравии.

Серия А (Италия)

«Интер» — действующий чемпион Италии Фото: Timothy Rogers/Getty Images

Новый сезон в чемпионате Италии стартует 18 августа. В 1-м туре действующий победитель «Интер» встретится на выезде с «Дженоа». «Милан» и «Ювентус» проведут первые матчи дома. Красно-чёрные примут «Комо», чёрно-белые — «Торино». «Аталанта» пока ещё Алексея Миранчука в 1-м туре отправится в гости к «Лечче».

2024 год

1 сентября. «Интер» — «Аталанта»

22 сентября. «Интер» — «Милан»

27 октября. «Интер» — «Ювентус»

24 ноября. «Милан» — «Ювентус»

8 декабря. «Аталанта» — «Ювентус».

2025 год

5 января. «Аталанта» — «Ювентус»

19 января. «Ювентус» — «Милан»

2 февраля. «Милан» — «Интер»

16 февраля. «Ювентус» — «Интер»

9 марта. «Ювентус» — «Аталанта»

16 марта. «Аталанта» — «Интер»

20 апреля. «Милан» — «Аталанта».

Суперкубок Италии пройдёт в начале января 2025 года в Саудовской Аравии. В турнире примут участие «Интер», «Ювентус», «Милан» и «Аталанта».

Бундеслига (Германия)

«Байер» в сезоне-2023/2024 стал не только чемпионом Германии, но и обладателем Кубка Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

23 августа — дата проведения первого матча нового сезона в Бундеслиге. В этот день «Байер» (действующий чемпион Германии) встретится на выезде с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Все остальные матчи 1-го тура пока запланированы на 24-е число. «Бавария» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», а дортмундская «Боруссия» примет «Айнтрахт».

2024 год

31 августа. «Байер» — «РБ Лейпциг»

28 сентября. «Бавария» — «Байер»

2 ноября. «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг»

30 ноября. «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»

21 декабря. «Бавария» — «РБ Лейпциг».

2025 год

11 января. «Боруссия» Дортмунд — «Байер»

25 января. «РБ Лейпциг» — «Бавария»

15 февраля. «Байер» — «Бавария»

15 марта. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд

12 апреля. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

3 мая. «РБ Лейпциг» — «Бавария»

10 мая. «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.

17 августа Леверкузен примет матч за Суперкубок Германии — «Байер» сыграет со «Штутгартом».

Лига 1 (Франция)

«ПСЖ» впервые за долгое время сыграет без Килиана Мбаппе Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Первые матчи чемпионата Франции пока запланированы на 18 августа. «ПСЖ» (теперь там Матвей Сафонов) в этот день сыграет на выезде с «Гавром» Далера Кузяева. А «Монако» Александра Головина примет «Сент-Этьен».

2024 год

18 августа. «Гавр» — «ПСЖ»

22 сентября. «Монако» — «Гавр».

2025 год

5 января. «Монако» — «ПСЖ»

9 февраля. «ПСЖ» — «Монако»

20 апреля. «ПСЖ» — «Гавр»

27 апреля. «Гавр» — «Монако».

В матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» встретится с «Монако». Изначально встречу должны были провести 8 августа в Пекине, однако её перенесли. Новые дата и место проведения станут известны позже.

Бонус: РПЛ (Россия)

Матч «Спартак» — «Зенит» в сезоне-2023/2024 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, РПЛ не входит в пятёрку лучших чемпионатов Европы, но всё равно представляет для нас большой интерес. 13 июля «Зенит» и «Краснодар» определили победителя Суперкубка России (встреча прошла в Волгограде и завершилась победой действующих чемпионов — 4:2). Матчи 1-го тура пройдут с 20 по 22 июля.

1-й тур

20 июля. «Локомотив» — «Акрон»

20 июля. «Крылья Советов» — «Зенит»

20 июля. «Ростов» — ЦСКА

20 июля. «Динамо» Москва — «Факел»

21 июля. «Оренбург» — «Спартак»

21 июля. «Химки» — «Динамо» Махачкала

21 июля. «Ахмат» — «Краснодар»

22 июля. «Пари НН» — «Рубин».

Первые матчи Пути РПЛ Кубка России пройдут 30 и 31 июля, а также 1 августа. В 1-м туре группового этапа нас ждут московское дерби «Спартак» — «Динамо» и матч «Краснодар» — ЦСКА.