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АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, сезон-2024/2025, когда пройдут первые матчи, расписание, Ливерпуль, Ман Сити, Реал

Российские футболисты скоро снова сыграют в Европе. Когда стартует сезон в топ-лигах
Кирилл Закатченко
Когда стартует сезон в топ-лигах
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Теперь в чемпионате Франции сразу трое россиян.

Чемпионат Европы в Германии подошёл к концу несколько дней назад, но футбольная пауза на континенте продлится не так уж и долго. Когда же начнётся новый сезон в топовых европейских лигах?

АПЛ (Англия)

Мохамед Салах (в красной форме) из «Ливерпуля» против Жереми Доку из «Манчестер Сити»

Мохамед Салах (в красной форме) из «Ливерпуля» против Жереми Доку из «Манчестер Сити»

Фото: Michael Regan/Getty Images

Главная английская лига стартует 16 августа — в этот день «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом». Пожалуй, далеко не самая интересная афиша для нейтральных болельщиков. Проблемный «МЮ» занял только восьмое место по итогам прошлого сезона, а «Фулхэм» оказался на 13-й строчке. 17 августа «Ливерпуль» встретится на выезде с «Ипсвичем» (новичком АПЛ), а «Арсенал» примет в Лондоне «Вулверхэмптон». Но главный матч тура пройдёт, конечно, 18-го числа. В этот день «Челси» сыграет в столице Англии с «Манчестер Сити». Новый главный тренер лондонцев Энцо Мареска против Хосепа Гвардиолы (раньше они вместе работали в «Сити»). Завершится 1-й тур матчем с участием вернувшегося в АПЛ «Лестера» и «Тоттенхэма». Ниже — расписание топовых матчей в предстоящем сезоне.

2024 год

  • 10 августа. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (Суперкубок Англии)
  • 18 августа. «Челси» — «Манчестер Сити»
  • 31 августа. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
  • 14 сентября. «Тоттенхэм» — «Арсенал»
  • 21 сентября. «Манчестер Сити» — «Арсенал»
  • 28 сентября. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
  • 19 октября. «Ливерпуль» — «Челси»
  • 26 октября. «Арсенал» — «Ливерпуль»
  • 2 ноября. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
  • 9 ноября. «Челси» — «Арсенал»
  • 23 ноября. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
  • 30 ноября. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • 3 декабря. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
  • 7 декабря. «Тоттенхэм» — «Челси»
  • 14 декабря. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
  • 21 декабря. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

2025 год

  • 4 января. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
  • 14 января. «Арсенал» — «Тоттенхэм»
  • 25 января. «Манчестер Сити» — «Челси»
  • 1 февраля. «Арсенал» — «Манчестер Сити»
  • 15 февраля. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
  • 22 февраля. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
  • 25 февраля. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
  • 8 марта. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
  • 15 марта. «Арсенал» — «Челси»
  • 2 апреля. «Челси» — «Тоттенхэм»
  • 5 апреля. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
  • 26 апреля. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
  • 3 мая. «Челси» — «Ливерпуль»
  • 10 мая. «Ливерпуль» — «Арсенал»
  • 18 мая. «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

В конце 2024 года нас ждёт множество крутых матчей. Правда, даты некоторых встреч могут быть позднее изменены.

Какие проблемы возникли у «Манчестер Сити»:
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Примера (Испания)

Кому достанется победа в «эль класико» в новом сезоне?

Кому достанется победа в «эль класико» в новом сезоне?

Фото: David Ramos/Getty Images

1-й тур чемпионата Испании разбит сразу на пять дней. В четверг, 15 августа, «Атлетик» встретится в Бильбао с «Хетафе», а «Бетис» примет «Жирону». «Барселона» свой матч проведёт 17-го числа — в этот день она сыграет на «Месталье» с «Валенсией». 18 августа «Реал» встретится на выезде с «Мальоркой», а «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Райо Вальекано». Заключительный матч стартового тура пройдёт с участием «Вильярреала» и «Атлетико».

2024 год

  • 15 сентября. «Реал Сосьедад» — «Реал»
  • 29 сентября. «Атлетико» — «Реал»
  • 6 октября. «Реал Сосьедад» — «Атлетико»
  • 27 октября. «Реал» — «Барселона»
  • 10 ноября. «Реал Сосьедад» — «Барселона»
  • 22 декабря. «Барселона» — «Атлетико».

2025 год

  • 9 февраля. «Реал» — «Атлетико»
  • 2 марта. «Барселона» — «Реал Сосьедад»
  • 16 марта. «Атлетико» — «Барселона»
  • 11 мая. «Барселона» — «Реал»
  • 11 мая. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
  • 25 мая. «Реал» — «Реал Сосьедад».

Обращает на себя внимание афиша 35-го тура. 11 мая состоится очередная битва «Барсы» и «Реала», а также встреча «Атлетико» и «Реала Сосьедад». «Реал», «Барса», «Атлетик» и «Мальорка» — участники Суперкубка Испании, который пройдёт в начале 2025 года в Саудовской Аравии.

В чемпионате Испании появилась новая звезда:
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Серия А (Италия)

«Интер» — действующий чемпион Италии

«Интер» — действующий чемпион Италии

Фото: Timothy Rogers/Getty Images

Новый сезон в чемпионате Италии стартует 18 августа. В 1-м туре действующий победитель «Интер» встретится на выезде с «Дженоа». «Милан» и «Ювентус» проведут первые матчи дома. Красно-чёрные примут «Комо», чёрно-белые — «Торино». «Аталанта» пока ещё Алексея Миранчука в 1-м туре отправится в гости к «Лечче».

2024 год

  • 1 сентября. «Интер» — «Аталанта»
  • 22 сентября. «Интер» — «Милан»
  • 27 октября. «Интер» — «Ювентус»
  • 24 ноября. «Милан» — «Ювентус»
  • 8 декабря. «Аталанта» — «Ювентус».

2025 год

  • 5 января. «Аталанта» — «Ювентус»
  • 19 января. «Ювентус» — «Милан»
  • 2 февраля. «Милан» — «Интер»
  • 16 февраля. «Ювентус» — «Интер»
  • 9 марта. «Ювентус» — «Аталанта»
  • 16 марта. «Аталанта» — «Интер»
  • 20 апреля. «Милан» — «Аталанта».

Суперкубок Италии пройдёт в начале января 2025 года в Саудовской Аравии. В турнире примут участие «Интер», «Ювентус», «Милан» и «Аталанта».

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Бундеслига (Германия)

«Байер» в сезоне-2023/2024 стал не только чемпионом Германии, но и обладателем Кубка

«Байер» в сезоне-2023/2024 стал не только чемпионом Германии, но и обладателем Кубка

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

23 августа — дата проведения первого матча нового сезона в Бундеслиге. В этот день «Байер» (действующий чемпион Германии) встретится на выезде с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Все остальные матчи 1-го тура пока запланированы на 24-е число. «Бавария» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», а дортмундская «Боруссия» примет «Айнтрахт».

2024 год

  • 31 августа. «Байер» — «РБ Лейпциг»
  • 28 сентября. «Бавария» — «Байер»
  • 2 ноября. «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг»
  • 30 ноября. «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»
  • 21 декабря. «Бавария» — «РБ Лейпциг».

2025 год

  • 11 января. «Боруссия» Дортмунд — «Байер»
  • 25 января. «РБ Лейпциг» — «Бавария»
  • 15 февраля. «Байер» — «Бавария»
  • 15 марта. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд
  • 12 апреля. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
  • 3 мая. «РБ Лейпциг» — «Бавария»
  • 10 мая. «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.

17 августа Леверкузен примет матч за Суперкубок Германии — «Байер» сыграет со «Штутгартом».

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Лига 1 (Франция)

«ПСЖ» впервые за долгое время сыграет без Килиана Мбаппе

«ПСЖ» впервые за долгое время сыграет без Килиана Мбаппе

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Первые матчи чемпионата Франции пока запланированы на 18 августа. «ПСЖ» (теперь там Матвей Сафонов) в этот день сыграет на выезде с «Гавром» Далера Кузяева. А «Монако» Александра Головина примет «Сент-Этьен».

2024 год

  • 18 августа. «Гавр» — «ПСЖ»
  • 22 сентября. «Монако» — «Гавр».

2025 год

  • 5 января. «Монако» — «ПСЖ»
  • 9 февраля. «ПСЖ» — «Монако»
  • 20 апреля. «ПСЖ» — «Гавр»
  • 27 апреля. «Гавр» — «Монако».

В матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» встретится с «Монако». Изначально встречу должны были провести 8 августа в Пекине, однако её перенесли. Новые дата и место проведения станут известны позже.

Сафонов впервые сыграет в топ-чемпионате:
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«Первый шок — когда позвонил Галицкий». Сафонов заговорил после трансфера в «ПСЖ»

Бонус: РПЛ (Россия)

Матч «Спартак» — «Зенит» в сезоне-2023/2024

Матч «Спартак» — «Зенит» в сезоне-2023/2024

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, РПЛ не входит в пятёрку лучших чемпионатов Европы, но всё равно представляет для нас большой интерес. 13 июля «Зенит» и «Краснодар» определили победителя Суперкубка России (встреча прошла в Волгограде и завершилась победой действующих чемпионов — 4:2). Матчи 1-го тура пройдут с 20 по 22 июля.

1-й тур

  • 20 июля. «Локомотив» — «Акрон»
  • 20 июля. «Крылья Советов» — «Зенит»
  • 20 июля. «Ростов» — ЦСКА
  • 20 июля. «Динамо» Москва — «Факел»
  • 21 июля. «Оренбург» — «Спартак»
  • 21 июля. «Химки» — «Динамо» Махачкала
  • 21 июля. «Ахмат» — «Краснодар»
  • 22 июля. «Пари НН» — «Рубин».

Первые матчи Пути РПЛ Кубка России пройдут 30 и 31 июля, а также 1 августа. В 1-м туре группового этапа нас ждут московское дерби «Спартак» — «Динамо» и матч «Краснодар» — ЦСКА.

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