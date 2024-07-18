Российские футболисты скоро снова сыграют в Европе. Когда стартует сезон в топ-лигах

Чемпионат Европы в Германии подошёл к концу несколько дней назад, но футбольная пауза на континенте продлится не так уж и долго. Когда же начнётся новый сезон в топовых европейских лигах?
АПЛ (Англия)
Мохамед Салах (в красной форме) из «Ливерпуля» против Жереми Доку из «Манчестер Сити»
Фото: Michael Regan/Getty Images
Главная английская лига стартует 16 августа — в этот день «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом». Пожалуй, далеко не самая интересная афиша для нейтральных болельщиков. Проблемный «МЮ» занял только восьмое место по итогам прошлого сезона, а «Фулхэм» оказался на 13-й строчке. 17 августа «Ливерпуль» встретится на выезде с «Ипсвичем» (новичком АПЛ), а «Арсенал» примет в Лондоне «Вулверхэмптон». Но главный матч тура пройдёт, конечно, 18-го числа. В этот день «Челси» сыграет в столице Англии с «Манчестер Сити». Новый главный тренер лондонцев Энцо Мареска против Хосепа Гвардиолы (раньше они вместе работали в «Сити»). Завершится 1-й тур матчем с участием вернувшегося в АПЛ «Лестера» и «Тоттенхэма». Ниже — расписание топовых матчей в предстоящем сезоне.
2024 год
- 10 августа. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (Суперкубок Англии)
- 18 августа. «Челси» — «Манчестер Сити»
- 31 августа. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
- 14 сентября. «Тоттенхэм» — «Арсенал»
- 21 сентября. «Манчестер Сити» — «Арсенал»
- 28 сентября. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
- 19 октября. «Ливерпуль» — «Челси»
- 26 октября. «Арсенал» — «Ливерпуль»
- 2 ноября. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
- 9 ноября. «Челси» — «Арсенал»
- 23 ноября. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
- 30 ноября. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
- 3 декабря. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
- 7 декабря. «Тоттенхэм» — «Челси»
- 14 декабря. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
- 21 декабря. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
2025 год
- 4 января. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
- 14 января. «Арсенал» — «Тоттенхэм»
- 25 января. «Манчестер Сити» — «Челси»
- 1 февраля. «Арсенал» — «Манчестер Сити»
- 15 февраля. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
- 22 февраля. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
- 25 февраля. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
- 8 марта. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
- 15 марта. «Арсенал» — «Челси»
- 2 апреля. «Челси» — «Тоттенхэм»
- 5 апреля. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
- 26 апреля. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
- 3 мая. «Челси» — «Ливерпуль»
- 10 мая. «Ливерпуль» — «Арсенал»
- 18 мая. «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
В конце 2024 года нас ждёт множество крутых матчей. Правда, даты некоторых встреч могут быть позднее изменены.
Примера (Испания)
Кому достанется победа в «эль класико» в новом сезоне?
Фото: David Ramos/Getty Images
1-й тур чемпионата Испании разбит сразу на пять дней. В четверг, 15 августа, «Атлетик» встретится в Бильбао с «Хетафе», а «Бетис» примет «Жирону». «Барселона» свой матч проведёт 17-го числа — в этот день она сыграет на «Месталье» с «Валенсией». 18 августа «Реал» встретится на выезде с «Мальоркой», а «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Райо Вальекано». Заключительный матч стартового тура пройдёт с участием «Вильярреала» и «Атлетико».
2024 год
- 15 сентября. «Реал Сосьедад» — «Реал»
- 29 сентября. «Атлетико» — «Реал»
- 6 октября. «Реал Сосьедад» — «Атлетико»
- 27 октября. «Реал» — «Барселона»
- 10 ноября. «Реал Сосьедад» — «Барселона»
- 22 декабря. «Барселона» — «Атлетико».
2025 год
- 9 февраля. «Реал» — «Атлетико»
- 2 марта. «Барселона» — «Реал Сосьедад»
- 16 марта. «Атлетико» — «Барселона»
- 11 мая. «Барселона» — «Реал»
- 11 мая. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
- 25 мая. «Реал» — «Реал Сосьедад».
Обращает на себя внимание афиша 35-го тура. 11 мая состоится очередная битва «Барсы» и «Реала», а также встреча «Атлетико» и «Реала Сосьедад». «Реал», «Барса», «Атлетик» и «Мальорка» — участники Суперкубка Испании, который пройдёт в начале 2025 года в Саудовской Аравии.
Серия А (Италия)
«Интер» — действующий чемпион Италии
Фото: Timothy Rogers/Getty Images
Новый сезон в чемпионате Италии стартует 18 августа. В 1-м туре действующий победитель «Интер» встретится на выезде с «Дженоа». «Милан» и «Ювентус» проведут первые матчи дома. Красно-чёрные примут «Комо», чёрно-белые — «Торино». «Аталанта» пока ещё Алексея Миранчука в 1-м туре отправится в гости к «Лечче».
2024 год
- 1 сентября. «Интер» — «Аталанта»
- 22 сентября. «Интер» — «Милан»
- 27 октября. «Интер» — «Ювентус»
- 24 ноября. «Милан» — «Ювентус»
- 8 декабря. «Аталанта» — «Ювентус».
2025 год
- 5 января. «Аталанта» — «Ювентус»
- 19 января. «Ювентус» — «Милан»
- 2 февраля. «Милан» — «Интер»
- 16 февраля. «Ювентус» — «Интер»
- 9 марта. «Ювентус» — «Аталанта»
- 16 марта. «Аталанта» — «Интер»
- 20 апреля. «Милан» — «Аталанта».
Суперкубок Италии пройдёт в начале января 2025 года в Саудовской Аравии. В турнире примут участие «Интер», «Ювентус», «Милан» и «Аталанта».
Бундеслига (Германия)
«Байер» в сезоне-2023/2024 стал не только чемпионом Германии, но и обладателем Кубка
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
23 августа — дата проведения первого матча нового сезона в Бундеслиге. В этот день «Байер» (действующий чемпион Германии) встретится на выезде с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Все остальные матчи 1-го тура пока запланированы на 24-е число. «Бавария» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», а дортмундская «Боруссия» примет «Айнтрахт».
2024 год
- 31 августа. «Байер» — «РБ Лейпциг»
- 28 сентября. «Бавария» — «Байер»
- 2 ноября. «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг»
- 30 ноября. «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»
- 21 декабря. «Бавария» — «РБ Лейпциг».
2025 год
- 11 января. «Боруссия» Дортмунд — «Байер»
- 25 января. «РБ Лейпциг» — «Бавария»
- 15 февраля. «Байер» — «Бавария»
- 15 марта. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд
- 12 апреля. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
- 3 мая. «РБ Лейпциг» — «Бавария»
- 10 мая. «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.
17 августа Леверкузен примет матч за Суперкубок Германии — «Байер» сыграет со «Штутгартом».
Лига 1 (Франция)
«ПСЖ» впервые за долгое время сыграет без Килиана Мбаппе
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Первые матчи чемпионата Франции пока запланированы на 18 августа. «ПСЖ» (теперь там Матвей Сафонов) в этот день сыграет на выезде с «Гавром» Далера Кузяева. А «Монако» Александра Головина примет «Сент-Этьен».
2024 год
- 18 августа. «Гавр» — «ПСЖ»
- 22 сентября. «Монако» — «Гавр».
2025 год
- 5 января. «Монако» — «ПСЖ»
- 9 февраля. «ПСЖ» — «Монако»
- 20 апреля. «ПСЖ» — «Гавр»
- 27 апреля. «Гавр» — «Монако».
В матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» встретится с «Монако». Изначально встречу должны были провести 8 августа в Пекине, однако её перенесли. Новые дата и место проведения станут известны позже.
Бонус: РПЛ (Россия)
Матч «Спартак» — «Зенит» в сезоне-2023/2024
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Да, РПЛ не входит в пятёрку лучших чемпионатов Европы, но всё равно представляет для нас большой интерес. 13 июля «Зенит» и «Краснодар» определили победителя Суперкубка России (встреча прошла в Волгограде и завершилась победой действующих чемпионов — 4:2). Матчи 1-го тура пройдут с 20 по 22 июля.
1-й тур
- 20 июля. «Локомотив» — «Акрон»
- 20 июля. «Крылья Советов» — «Зенит»
- 20 июля. «Ростов» — ЦСКА
- 20 июля. «Динамо» Москва — «Факел»
- 21 июля. «Оренбург» — «Спартак»
- 21 июля. «Химки» — «Динамо» Махачкала
- 21 июля. «Ахмат» — «Краснодар»
- 22 июля. «Пари НН» — «Рубин».
Первые матчи Пути РПЛ Кубка России пройдут 30 и 31 июля, а также 1 августа. В 1-м туре группового этапа нас ждут московское дерби «Спартак» — «Динамо» и матч «Краснодар» — ЦСКА.