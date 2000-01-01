Необычная тренировка сборной Франции. Видео
Сборная Франции провела необычную тренировку перед матчем с Португалией на Евро-2024. «Трёхцветные» решили, что необходимо отработать приём мяча пятой точкой.
Французы провели необычную тренировку перед матчем с Португалией. Видео
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