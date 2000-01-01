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Турки отметили победу над Австрией 300 кебабами
Турки отметили победу над Австрией 300 кебабами
Сборная Турции крайне необычно отметила победу над Австрией (2:1) на Евро-2024. Турки пришли в ближайшую кафешку и заказали 300 кебабов на всех!
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Праздничная вечеринка
Праздничная вечеринка
«Тренер сборной Турции заказал 300 кебабов за три часа. Я не мог поверить. Они позвали всех: одного персонала было человек 150. Плюс стюарды, полиция, персонал отеля и так далее», — сказал владелец заведения.
Обжора
Обжора
Кебабов от души наелись не только гости, но и игроки. «Один игрок съел три кебаба, но я не скажу кто. Коммерческая тайна», — добавил мужчина.
Игроки Турции отметили победу над Австрией 300 кебабами!
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