Игроки Турции отметили победу над Австрией 300 кебабами!

Праздничная вечеринка

«Тренер сборной Турции заказал 300 кебабов за три часа. Я не мог поверить. Они позвали всех: одного персонала было человек 150. Плюс стюарды, полиция, персонал отеля и так далее», — сказал владелец заведения.