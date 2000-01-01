3 самых бьющих игрока Евро-2024
Сегодня, 5 июля стартует четвертьфинал Евро-2024. Как выглядит топ самых бьющих игроков этого турнира?
3-е место — Килиан Мбаппе
Форвард сборной Франции нанёс 15 ударов по воротам, забив при этом один гол (с пенальти).
2-е место — Кай Хаверц
На счету полузащитника сборной Германии 15 ударов и два гола (оба — с пенальти).
1-е место — Криштиану Роналду
Нападающий сборной Португалии нанёс 20 ударов, но не забил ни одного гола.
3 самых бьющих игрока Евро-2024
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