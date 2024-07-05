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Испания — Германия. Прямая трансляция
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Расписание спортивных матчей 6 июля 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи субботы: Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция, дерби на Уимблдоне и Ф-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 июля
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Комментарии
Спорт 6 июля: четвертьфиналы на Кубке Америки и Евро-2024, баскетбольная квалификация ОИ плюс Братский кубок в Москве!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: Венесуэла — Канада, Кубок Америки — 2024, 1/4 финала

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 04:00 МСК
Венесуэла
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет в полуфинал Копы?

Сборные Венесуэлы и Канады вышли в плей-офф Кубка Америки из непростых групп. Венесуэльцы заняли первое место в компании с Эквадором, Мексикой и Ямайкой. А Канада финишировала вслед за Аргентиной, опередив Чили и Перу. Теперь команды ждёт очный четвертьфинал. Ни Венесуэла, ни Канада не брали медали на Копе. Но победитель приблизится как минимум к матчу за бронзу. Так что предстоящая игра — важнейшая в истории для обеих сборных.

Помните Рондона? А он разрывает на Копе!
Экс-звезда РПЛ разрывает в 34 года, Аргентина довольна сеткой. Итоги групп на Копе-2024
Экс-звезда РПЛ разрывает в 34 года, Аргентина довольна сеткой. Итоги групп на Копе-2024

🎾 13:00*: Анна Калинская (Россия, 17) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 3-й круг
06 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: чем завершится третье российское дерби на Уимблдоне?

В женской одиночной сетке Уимблдона остались всего две россиянки — Анна Калинская и Людмила Самсонова. Именно они и сразятся друг с другом за выход в четвёртый круг. Это будет уже третье российское дерби на турнире после матчей Хачанов — Карацев и Самсонова — Аванесян. Анна и Людмила ранее встречались один раз — в Курмайёре-2021 — и тогда сильнее оказалась Самсонова. Победительница нового матча сразится дальше с кем-то из пары Елена Рыбакина — Каролина Возняцки.

Людмила победила Аванесян и добралась до Калинской:
Самсонова победила в российском дерби. А Хачанов уступил 220-й ракетке мира в пяти сетах
Самсонова победила в российском дерби. А Хачанов уступил 220-й ракетке мира в пяти сетах

⚽️ 14:35: «Шанхай Шэньхуа» — «Шаньдун Тайшань», Китай — Суперлига, 18-й тур

Китай - Суперлига . 18-й тур
06 июля 2024, суббота. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Не начался
Шаньдун Тайшань
Цзинань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжится ли беспроигрышная серия команды Слуцкого?

«Шанхай Шэньхуа» за 17 туров не проиграл ни разу. Однако команда Леонида Слуцкого отстаёт от лидирующего «Шанхай Порта» на пять очков (при матче в запасе). Впереди у «Шэньхуа» домашний матч с «Шаньдун Тайшань». Команда занимает пятое место в таблице. Так что Слуцкого ждёт тяжёлый соперник. Продлится ли серия без поражений?

Слуцкий очень не хочет возвращения Головина в РПЛ:
Головин: Слуцкий сказал, что в Россию вернусь только через его труп

⚽️ 15:30: «Динамо» Москва — ОФК, Братский кубок, 2-й тур

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
06 июля 2024, суббота. 15:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
ОФК Белград
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» одержит первую победу на Братском кубке?

Обе команды стартовали на Братском кубке с поражений. «Динамо» по пенальти уступило «Партизану» (2:2, 2:4 пен.), а ЦСКА разгромил сербский ОФК (4:0). Теперь неудачников ждёт матч во 2-м туре. Есть шанс одержать победу и сохранить шансы на титул.

«Динамо», где трансферы?
А «Динамо» собирается усиливаться?
А «Динамо» собирается усиливаться?

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Великобритании, квалификация

Формула-1 2024. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
06 июля 2024, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: кто всё-таки быстрее и сыграет ли свою роль дождь?

Типичная британская погода вполне может повлиять на исход квалификации – да, быстрейшие машины остаются быстрейшими, но шанс на ошибку на трассе или неверное решение командного мостика сильно возрастает. Соответственно, не факт, что быстрее всех в субботу окажутся представители «Ред Булл» или «Макларена». К слову, по итогам пятничных тренировок непонятно, кто на данный момент быстрее, но мы ждём нового сражения Ферстаппена и Норриса!

Кого из молодых надо взять в Формулу-1?
Кто больше всего достоин попасть в Ф-1 — Антонелли, Лоусон или экс-юниор «Мерседеса»?
Рейтинг
Кто больше всего достоин попасть в Ф-1 — Антонелли, Лоусон или экс-юниор «Мерседеса»?

🏀 17:30: Греция — Словения, ОИ-2024, квалификация, 1/2 финала (Пирей)

Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Греция
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Яннис Адетокунбо или Лука Дончич — кто пройдёт в финал отбора на Олимпиаду?

Греция катком проехалась по своей группе, обыграв Доминиканскую Республику и Египет. Во втором матче даже не потребовался Яннис Адетокунбо, который набирался сил перед предстоящей финальной стадией отбора на Олимпийские игры в Париже. Словения же не слишком уверенно стартовала, уступив Хорватии, но затем команда во главе с Лукой Дончичем собралась и деклассировала Новую Зеландию (104:78). Либо Греция, либо Словения не поедут на Олимпиаду. Кто же из суперзвёзд НБА лучше проявит себя?

Грик Фрик во всей красе!
Адетокунбо и Вембаньяма уже разрывают за сборные. Но поможет ли это на Олимпиаде?
Адетокунбо и Вембаньяма уже разрывают за сборные. Но поможет ли это на Олимпиаде?

⚽️ 19:00: Англия — Швейцария, ЧЕ-2024, 1/4 финала

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Англия выйдет в полуфинал Евро?

Сборная Англии — самая критикуемая команда Евро. Обладая невероятным составом, тренер Гарет Саутгейт ставит сборной унылую игру. В 1/8 финала Англию от позора спас гол Джуд Беллингема на 90+5-й минуте, иначе команда проиграла бы Словакии. Но англичане вышли в четвертьфинал. Впереди — Швейцария, выбившая в прошлом раунде Италию. Классная команда, одна из самых симпатичных на турнире. Отправит ли Швейцария домой Англию? Или звёзды снова вытащат на индивидуальном скилле?

Саутгейт получает щедрую зарплату за работу со сборной Англии:
Сколько платят тренерам сборных на Евро-2024. Саутгейт — настоящий парадокс!
Сколько платят тренерам сборных на Евро-2024. Саутгейт — настоящий парадокс!

🏀 21:00: Доминиканская Республика — Хорватия, ОИ-2024, квалификация, 1/2 финала (Пирей)

Олимпийские игры (м) — квалификация . Пирей. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 21:00 МСК
Доминиканская Республика
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит и будет играть в финале с сильнейшим из пары Греция — Словения?

Доминиканская Республика хоть и выступает без Карла-Энтони Таунса, но всё равно представляет из себя приличную команду, в которой есть несколько игроков НБА. В свою очередь, Хорватия великолепно стартовала на отборочном турнире – с победы над Словенией, однако затем европейская сборная уступила Новой Зеландии. В составе Хорватии также присутствуют игроки НБА: Дарио Шарич и Ивица Зубац, поэтому игра должна получиться очень интересной.

Италия побила рекорд отборов на Олимпиаду:
Такого раньше никогда не было! Италия в отборе на Олимпиаду покуражилась над соперником
Такого раньше никогда не было! Италия в отборе на Олимпиаду покуражилась над соперником

🏀 21:30: Финляндия — Испания, ОИ-2024, квалификация, 1/2 финала (Валенсия)

Олимпийские игры (м) — квалификация . Валенсия. 1/2 финала
06 июля 2024, суббота. 21:30 МСК
Финляндия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справятся ли испанцы с первой серьёзной проверкой в отборе на Олимпиаду?

Какие Олимпийские игры без сборной Испании? «Фурия Роха» всегда представляет из себя грозную силу на любом международном турнире. В групповом этапе испанцы под руководством Серджо Скариоло выиграли у Ливана и Анголы, но в полуфинале команде предстоит встретиться с Финляндией. Финны играют без Лаури Маркканена – главной звезды команды, но всё равно борются до конца. Лишь одна сборная пройдёт в финал отборочных, где встретится либо с Багамскими островами либо с Ливаном.

Полные расклады перед стартом финальной стадии:
Адетокунбо против Дончича! Полные расклады в квалификации к Олимпийским играм — 2024
Адетокунбо против Дончича! Полные расклады в квалификации к Олимпийским играм — 2024

⚽️ 22:00: Нидерланды — Турция, ЧЕ-2024, 1/4 финала

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет в полуфинал ЧЕ-2024?

Нидерланды и Турция подходят к четвертьфиналу в разном настроении. Нидерландцы разгромили Румынию в 1/8 финала (3:0) и заслужили комплименты. Турция в тяжёлой борьбе прошла Австрию (2:1), но защитник Мерих Демирал спровоцировал скандал. Он показал фашистский жест, вызвав скандал на Евро. По информации Bild, Демирал дисквалифицирован на два матча и пропустит полуфинал. Повлияет ли негативный фон на Турцию? Возможно. А Нидерланды и так фаворит пары. Команде Рональда Кумана нужно оправдывать статус.

Защитник сборной Турции спровоцировал главный скандал Евро-2024:
Скандалище на Евро из-за фашистского жеста. Звезда Турции оскорбил армян и не только
Скандалище на Евро из-за фашистского жеста. Звезда Турции оскорбил армян и не только
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