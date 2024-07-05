Топ-матчи субботы: Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция, дерби на Уимблдоне и Ф-1

Спорт 6 июля: четвертьфиналы на Кубке Америки и Евро-2024, баскетбольная квалификация ОИ плюс Братский кубок в Москве!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 июля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: Венесуэла — Канада, Кубок Америки — 2024, 1/4 финала

Интрига: кто выйдет в полуфинал Копы?

Сборные Венесуэлы и Канады вышли в плей-офф Кубка Америки из непростых групп. Венесуэльцы заняли первое место в компании с Эквадором, Мексикой и Ямайкой. А Канада финишировала вслед за Аргентиной, опередив Чили и Перу. Теперь команды ждёт очный четвертьфинал. Ни Венесуэла, ни Канада не брали медали на Копе. Но победитель приблизится как минимум к матчу за бронзу. Так что предстоящая игра — важнейшая в истории для обеих сборных.

🎾 13:00*: Анна Калинская (Россия, 17) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится третье российское дерби на Уимблдоне?

В женской одиночной сетке Уимблдона остались всего две россиянки — Анна Калинская и Людмила Самсонова. Именно они и сразятся друг с другом за выход в четвёртый круг. Это будет уже третье российское дерби на турнире после матчей Хачанов — Карацев и Самсонова — Аванесян. Анна и Людмила ранее встречались один раз — в Курмайёре-2021 — и тогда сильнее оказалась Самсонова. Победительница нового матча сразится дальше с кем-то из пары Елена Рыбакина — Каролина Возняцки.

⚽️ 14:35: «Шанхай Шэньхуа» — «Шаньдун Тайшань», Китай — Суперлига, 18-й тур

Интрига: продолжится ли беспроигрышная серия команды Слуцкого?

«Шанхай Шэньхуа» за 17 туров не проиграл ни разу. Однако команда Леонида Слуцкого отстаёт от лидирующего «Шанхай Порта» на пять очков (при матче в запасе). Впереди у «Шэньхуа» домашний матч с «Шаньдун Тайшань». Команда занимает пятое место в таблице. Так что Слуцкого ждёт тяжёлый соперник. Продлится ли серия без поражений?

Слуцкий очень не хочет возвращения Головина в РПЛ: Головин: Слуцкий сказал, что в Россию вернусь только через его труп

⚽️ 15:30: «Динамо» Москва — ОФК, Братский кубок, 2-й тур

Интрига: «Динамо» одержит первую победу на Братском кубке?

Обе команды стартовали на Братском кубке с поражений. «Динамо» по пенальти уступило «Партизану» (2:2, 2:4 пен.), а ЦСКА разгромил сербский ОФК (4:0). Теперь неудачников ждёт матч во 2-м туре. Есть шанс одержать победу и сохранить шансы на титул.

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Великобритании, квалификация

Интрига: кто всё-таки быстрее и сыграет ли свою роль дождь?

Типичная британская погода вполне может повлиять на исход квалификации – да, быстрейшие машины остаются быстрейшими, но шанс на ошибку на трассе или неверное решение командного мостика сильно возрастает. Соответственно, не факт, что быстрее всех в субботу окажутся представители «Ред Булл» или «Макларена». К слову, по итогам пятничных тренировок непонятно, кто на данный момент быстрее, но мы ждём нового сражения Ферстаппена и Норриса!

🏀 17:30: Греция — Словения, ОИ-2024, квалификация, 1/2 финала (Пирей)

Интрига: Яннис Адетокунбо или Лука Дончич — кто пройдёт в финал отбора на Олимпиаду?

Греция катком проехалась по своей группе, обыграв Доминиканскую Республику и Египет. Во втором матче даже не потребовался Яннис Адетокунбо, который набирался сил перед предстоящей финальной стадией отбора на Олимпийские игры в Париже. Словения же не слишком уверенно стартовала, уступив Хорватии, но затем команда во главе с Лукой Дончичем собралась и деклассировала Новую Зеландию (104:78). Либо Греция, либо Словения не поедут на Олимпиаду. Кто же из суперзвёзд НБА лучше проявит себя?

⚽️ 19:00: Англия — Швейцария, ЧЕ-2024, 1/4 финала

Интрига: Англия выйдет в полуфинал Евро?

Сборная Англии — самая критикуемая команда Евро. Обладая невероятным составом, тренер Гарет Саутгейт ставит сборной унылую игру. В 1/8 финала Англию от позора спас гол Джуд Беллингема на 90+5-й минуте, иначе команда проиграла бы Словакии. Но англичане вышли в четвертьфинал. Впереди — Швейцария, выбившая в прошлом раунде Италию. Классная команда, одна из самых симпатичных на турнире. Отправит ли Швейцария домой Англию? Или звёзды снова вытащат на индивидуальном скилле?

🏀 21:00: Доминиканская Республика — Хорватия, ОИ-2024, квалификация, 1/2 финала (Пирей)

Интрига: кто победит и будет играть в финале с сильнейшим из пары Греция — Словения?

Доминиканская Республика хоть и выступает без Карла-Энтони Таунса, но всё равно представляет из себя приличную команду, в которой есть несколько игроков НБА. В свою очередь, Хорватия великолепно стартовала на отборочном турнире – с победы над Словенией, однако затем европейская сборная уступила Новой Зеландии. В составе Хорватии также присутствуют игроки НБА: Дарио Шарич и Ивица Зубац, поэтому игра должна получиться очень интересной.

🏀 21:30: Финляндия — Испания, ОИ-2024, квалификация, 1/2 финала (Валенсия)

Интрига: справятся ли испанцы с первой серьёзной проверкой в отборе на Олимпиаду?

Какие Олимпийские игры без сборной Испании? «Фурия Роха» всегда представляет из себя грозную силу на любом международном турнире. В групповом этапе испанцы под руководством Серджо Скариоло выиграли у Ливана и Анголы, но в полуфинале команде предстоит встретиться с Финляндией. Финны играют без Лаури Маркканена – главной звезды команды, но всё равно борются до конца. Лишь одна сборная пройдёт в финал отборочных, где встретится либо с Багамскими островами либо с Ливаном.

⚽️ 22:00: Нидерланды — Турция, ЧЕ-2024, 1/4 финала

Интрига: кто выйдет в полуфинал ЧЕ-2024?

Нидерланды и Турция подходят к четвертьфиналу в разном настроении. Нидерландцы разгромили Румынию в 1/8 финала (3:0) и заслужили комплименты. Турция в тяжёлой борьбе прошла Австрию (2:1), но защитник Мерих Демирал спровоцировал скандал. Он показал фашистский жест, вызвав скандал на Евро. По информации Bild, Демирал дисквалифицирован на два матча и пропустит полуфинал. Повлияет ли негативный фон на Турцию? Возможно. А Нидерланды и так фаворит пары. Команде Рональда Кумана нужно оправдывать статус.