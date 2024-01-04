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Евро-2024, 1/4 финала: расклады, прогноз, расписание, Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция, время, 6 июля 2024

Увидим ли мы Англию в полуфинале Евро? Расклады от аналитиков на второй день 1/4 финала
Никита Паглазов
Евро-2024, 1/4 финала: расклады
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А в другом матче есть вероятность сенсации от Турции!

Сегодня, 6 июля, мы узнаем окончательный состав полуфиналистов Евро-2024. В Германии состоятся два заключительных матча 1/4 финала: Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция. У каких команд больше шансов на проход дальше? Смотрим на расклады от букмекерских контор и аналитиков.

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Англия — Швейцария

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Англии с огромным трудом оказалась в четвертьфинале. В прошлом раунде плей-офф команда Гарета Саутгейта встречалась со Словакией. И уступала до 90+5-й минуты, но Джуд Беллингем шикарным ударом через себя сравнял счёт. А в дополнительное время гол Гарри Кейна принёс англичанам победу. Однако к игре сборной есть огромные вопросы. Уныние — главная претензия. Да и не похожа Англия на команду, которую нельзя обыграть.

Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Фото: Sportsphoto/Allstar via Getty Images

А вот Швейцария получает комплименты. На групповом этапе команда Мурата Якина почти обошла Германию, сыграв с ней вничью (1:1). А в 1/8 финала швейцарцы уверенно разобрались с победителем Евро-2020 — Италией (2:0). Швейцария выглядит целостной командой практически без слабых мест. А это порой нивелирует разницу в классе с более сильными соперниками.

Однако букмекеры всё же верят в Англию. Коэффициент на победу команды Гарета Саутгейта в основное время — 2.25, с учётом дополнительного времени и пенальти — 1.57. На проход швейцарцев можно поставить с коэффициентом 2.45. А победа в основное время оценивается в 4.05. Аналитики Opta также верят в Англию: по их версии, вероятность выхода англичан в полуфинал — 66%, Швейцарии — 34%.

На каком месте Англия в списке фаворитов на победу:
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Шансы Германии выиграть Евро-2024 только растут. А вот Франции нет даже в тройке фаворитов

Нидерланды — Турция

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Очень весёлый матч нас ожидает. Нидерланды в 1/8 финала покуражились с Румынией, забив три мяча и не пропустив ни одного. Команда Рональда Кумана могла забить ещё пару-тройку голов — подвела реализация. Возможно, нидерландцы оставили их для четвертьфинала.

Турция прошла в 1/8 финала Австрию, хотя команда Ральфа Рангника считалась фаворитом пары. Однако дубль Мериха Демирала принёс туркам победу. Австрия отыграла один мяч и в концовке устроила настоящий штурм. Но невероятный сейв Мерта Гюнока спас Турцию от дополнительного времени, подарив первую с 2008 года путёвку в 1/4 финала.

МЕРТ ГЮНОК

МЕРТ ГЮНОК

Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Правда, с Демиралом, героем матча с Австрией, случился скандал. После игры он показал жест «Серых волков» — ультранационалистической турецкой партии, которая связана с экстремизмом. Это вызвало негодование в Германии. УЕФА же в итоге забанил Демирала на два матча. Так что Мерих с Нидерландами не сыграет. Другой вопрос: как эта ситуация скажется на сборной Турции? Придаст дополнительный импульс или, наоборот, заберёт моральные силы?

Подробности скандала с Демиралем:
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Букмекеры считают Нидерланды фаворитом матча. Коэффициент на их победу в основное время составляет 1.60, проход с учётом дополнительного времени и пенальти — 1.30. В Турцию же верят намного меньше. Общий проход оценивается коэффициентом 3.70, победа в основное время — в 5.90. Аналитики Opta считают Нидерланды явным фаворитом пары: шансы на их выход в полуфинал оцениваются в 70%, Турции — в 30%.

Четвертьфиналы Евро отвечают на важный вопрос:
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Новости. Футбол
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