Англия всё-таки вылетит с Евро? Швейцария с Якином — мощнейший соперник! LIVE

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Друзья, всем привет! Евро-2024 продолжается, и сегодня, 6 июля, нас ждут ещё два четвертьфинальных матча. Здесь сфокусируемся на первом — Англия встретится со Швейцарией.

Англичане — самая критикуемая команда на чемпионате. У них самый дорогой состав и, как многие считают, самая скучная игра. Вот такой парадокс! В связи с этим «мочат» и главного тренера Саутгейта. Однако пока результат есть: Англия вышла из группы с первого места, а в 1/8 финала с огромным трудом убрала Словакию.

Швейцария — полная противоположность. Футбол у неё, может, и не самый яркий, но относительно скромный состав в сочетании с высочайшей организованностью и успехами — смесь, которая не оставляет равнодушным никого. Из группы вышли, Италию выбили. Справятся ли с Англией?

«Чемпионат» будет следить за матчем в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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