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Нидерланды — Турция: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 6 июля 2024

Турция повторит успех Евро-2008? Битва за полуфинал с Нидерландами! LIVE
Кирилл Закатченко
Турция повторит успех Евро-2008? LIVE
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Очередной жаркий четвертьфинал на ЧЕ-2024!

Всем привет! Сегодня, 6 июля, следим за четвертьфиналом чемпионата Европы по футболу. В этом онлайне сконцентрируемся на встрече Нидерландов с Турцией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Португалия – Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Нидерланды — одна из самых весёлых команд, однако проблемы у неё явно есть. Да, из группы вышли, а в 1/8 финала расправились с Румынией. Но на финише группового этапа было болезненное поражение от Австрии, а против румын проявились проблемы с реализацией, ведь забивать нидерландцы могли не три, а все шесть. Станет ли это проблемой в четвертьфинале?

Турция — одна из главных сенсаций всего турнира. Из группы вышли относительно ожидаемо, а вот победа над, как казалось, более организованной и солидной Австрией в 1/8 финала — сюрприз. Теперь турки в шаге от повторения своего лучшего результата в истории— бронзы Евро-2008.

Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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