Евро-2024 уже выиграла «Болонья»

После группового этапа Евро-2024 мы все удивились. Не игре сборной Англии, не провалу Сербии и даже не фамилии лучшего бомбардира, имя которого начинается на «авто». Нас всех поразила «Болонья». Логичный вопрос: при чём здесь она? Всё просто. В плей-офф турнира вышли семь игроков из команды-сенсации предыдущего сезона Серии А. А в группе все вместе они сделали 2+5 — семь результативных действий, опередив по этому показателю игроков «Барселоны», «Баварии» и всех остальных клубов.

Швейцария — наиболее яркий пример влияния футболистов «Болоньи» на стиль и результаты. Без них не было бы плей-офф и победы над Италией в 1/8 финала. Как так получилось?

В сборной Швейцарии играет трио из Серии А. И все они — лидеры

Перед стартом Евро-2024 к команде Мурата Якина относились со скепсисом. Да, сборная уже приучила нас к выходам в финальную часть крупных турниров. И к тому, что способна дойти до плей-офф. Но дальше уже трудно. Помните 1/8 финала ЧМ-2022, когда швейцарцы получили шесть от Португалии? Казалось, есть проблемы с психологией. Сейчас снова плей-офф — и не менее статусная Италия. Однако всё закончилось убедительной по игре победой 2:0.

Мурат Якин Фото: Visionhaus/Getty Images

Теперь давайте к лидерам этой сборной. Да, многие отметят Яна Зоммера и Гранита Джаку, с которыми в последние годы ассоциируется швейцарский футбол. Но если копнуть чуть глубже в статистику, то мы сможем выделить ещё троих. Латераль Михел Эбишер, центральный полузащитник Ремо Фройлер и игрок атаки Дан Ндой. Каждый из них круто отличается и на фоне коллег из других сборных.

Возьмём Эбишера: 27-летний универсал умудрился сделать 1+2 за четыре матча Евро-2024. Однако эти цифры лишь следствие — Михел в тройке по среднему пробегу на турнире и точно главный по смене позиции. Обычно мы хорошо знаем, в какой части поля могут оказаться те или иные футболисты. Но Эбишер — загадка для себя и всех остальных. Якин в принципе не склонен привязывать игроков к конкретным ролям, поэтому мы видим швейцарца, который смещается с фланга в центр и обратно, может оказаться на позиции центрального нападающего, «десятки». Разве что на параллельный фланг обороны пока не попадал. Но наверняка может.

РЕМО ФРОЙЛЕР, МИХЕЛ ЭБИШЕР И ДАН НДОЙ Фото: Getty Images

Или вот Фройлер — у него тоже 1+2 на турнире. Главное, что он даёт команде — баланс. При необходимости опускается ниже вместе с Джакой, однако чаще своими передачами держит темп атаки. И кто у нас забил суперважный гол Италии? Конечно же, этот парень.

Ндой же в системе Якина — человек, который создаёт остроту. Но не передачами, а дриблингом. В среднем у него больше двух успешных заходов за матч и больше трёх ударов в створ. Сверхполезный парень.

Но главное, что их объединяет, — физическая подготовка. Многие отмечали, что «Болонья» — самая бегущая команда Серии А. И при этом Мотта не выжал из них последние силы — каждый из его команды приехал на Евро-2024 в классной физической форме. Тренер теперь уже «Ювентуса» признавался: для результатов ему нужны атлеты. Он их не только получил, но и сделал лучше.

А кто ещё из «Болоньи» играл на Евро-2024?

Польша заняла четвёртое место в группе, но вы точно могли запомнить перформанс Лукаша Скорупского в игре с Францией. Он сделал семь сейвов, предотвратил 2,4 гола и стал лучшим по этому показателю в 3-м туре. Возможно, если бы тренерский штаб доверился ему в самом начале, шансы попасть в плей-офф были бы выше. Также за Польшу на Евро-2024 сыграл 19-летний Кацпер Урбаньски — от него ничего особо не ждали, но своё время он получил.

Чуть ли не единственное светлое пятно в сборной Италии — Риккардо Калафьори. Евро-2024 стал прорывным для центрального защитника, способного без ущерба для команды подниматься выше и быть крутым универсалом. Не зря сообщается, что «Арсенал» уже согласовал его трансфер с «Болоньей». А речь идёт о более чем € 50 млн.

Риккардо Калафьори Фото: Claudio Villa/Getty Images for FIGC

Дания хоть и билась с немцами в 1/8 финала, но вряд ли может назвать этот турнир удачным. Как и Виктор Кристиансен — он тоже из «Болоньи». Зато он отдал голевую в матче с Англией. Уже остался в истории.

Австрия не совсем заслуженно покинула Евро-2024 вместе со Стефаном Пошем — лидером команды по отборам и перехватам. Защитник отыграл все матчи и даже ассистировал на Грегорича в плей-офф. Но чуть-чуть не хватило для продолжения борьбы. А в сборной Нидерландов своего шанса ждёт Джошуа Зиркзее — парень ещё не выходил на поле, однако наверняка готов.

Получается, Мотта подготовил для разных сборных-участников турнира девять футболистов. Не так уж и плохо для человека, который, по сути, только в начале своей тренерской карьеры. Для примера – у «Сити» на Евро 13 человек (семеро уже вылетели), такая же ситуация у «Интера» – из 13 вылетели семеро, из 12 игроков «Реала» вылетели четверо, «ПСЖ» – минус шесть из 12, «Барса» – минус шесть из 11. И это мы говорим про топ-клубы, к которым вряд ли можно отнести «Болонью». Так что её можно неофициально назвать победителем Евро – учитывая парней, которых клуб отправил на турнир, и его уровень.