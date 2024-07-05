Германия на Евро — всё! Невероятная драма с Испанией лишила их даже полуфинала

Когда стало понятно, что Испания и Германия сыграют в четвертьфинале Евро, болельщики повесили на встречу ярлык «скрытого финала». Действительно, испанцы и немцы — самые крутые команды турнира, чей матч гарантированно дарит качество. Оправдала ли игра ожидания?
Тренер испанцев Луис де ла Фуэнте не изменил состав в сравнении с 1/8 финала. А Юлиан Нагельсман внёс изменения: у Германии в старте вышли Эмре Джан и Жонатан Та. Первые минуты матча прошли под лозунгом «никого не жалко». А главным героем стал Тони Кроос: сначала он влетел в вингера Ламина Ямаля, а затем грубо принял Педри. Полузащитник испанцев оказался на газоне и получил серьёзную травму. К сожалению, Педри покинул поле уже на 8-й минуте. Вместо него появился Дани Ольмо. А судья Энтони Тейлор не показал Кроосу даже жёлтой карточки, чем повысил градус матча. За первый тайм предупреждения получили трое: Антонио Рюдигер, Давид Раум и Робен Ле Норман.
Тони Кроос
Фото: Carl Recine/Getty Images
Сама игра при этом была не такой яркой. Команды создавали моменты, но не слишком опасные. Будто Испания и Германия, самые красочные команды Евро, решили следовать тренду других сборных на унылость. Хотя неплохой шанс забить был у Кая Хаверца, но Унай Симон совершил сейв после удара форварда головой. Также хитро со штрафного низом ударил Ламин Ямаль, но мяч пролетел мимо ворот. А в конце тайма хороший момент упустил Ольмо: его удар метров с 25 потащил Нойер.
Интересно, что в первом тайме владение мячом было почти равным — 51% на 49% в пользу Испании. Ожидались другие цифры, но немцы периодически забирали мяч под контроль. А испанский прессинг не всегда работал, как и контратаки. Германия неплохо справилась с главной опасностью от соперника. Но и своих моментов было по минимуму.
Нагельсман в перерыве внёс изменения в состав. Вместо Зане появился Вирц, а вместо Джана вышел Андрих с фиолетовыми волосами. Помогло ли это Германии? Скорее Испании. На 51-й минуте Ямаль покатил с правого угла штрафной в центр (опорную зону, где играл Джан), а Ольмо в касание поразил ворота Нойера.
Испания — Германия
Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images
После пропущенного гола Германия пошла вперёд. А что оставалось? Вылетать с домашнего Евро в четвертьфинале — провальный результат. Сначала у Германии не получалось создать угрозу. Но на 69-й минуте немцы организовали хороший момент: сначала Фюллькруг принял мяч, а затем скинул на Андриха. Роберт пробил, но Симон потащил. Правда, на повторе отчётливо видно, что Фюллькруг находился в офсайде.
А через несколько минут пришёл действительно убойный момент. Вирц отдал передачу в центр штрафной на Фюллькруга, и Никлас пробил из-под Начо — прямо в штангу! Болельщики на стадионе в Штутгарте разочарованно выдохнули. А на 82-й минуте большой подарок Германии сделал голкипер Унай Симон. Он неудачно выбил мяч от ворот — прямо на Хаверца. Но форвард неразумно распорядился моментом, сразу закинув «свечку». Мяч благополучно улетел выше ворот.
И всё же Германия додавила! Штурм кончился забитым мячом: Миттельштедт зарядил на дальнюю штангу, Киммих выиграл воздух и скинул на Вирца, а Флориан в касание пробил в левый нижний угол. 1:1 — шансы на досрочный финиш карьеры Тони Крооса уменьшились.
Испания — Германия
Фото: Qian Jun/MB Media/Getty Images
В оставшееся время ближе к ещё одному голу была Германия. В конце опасный момент был у Томаса Мюллера, но 34-летний нападающий отправил мяч мимо ворот. Нас ждали экстра-таймы. Проблема Испании заключалась в том, что де ла Фуэнте заменил почти всю линию атаки. А вместо Мораты появился, например, полузащитник Мерино. Что-то из разряда мадридского «Атлетико» в финале ЛЧ-2014, когда в дополнительное время у Диего Симеоне не осталось игроков нападения на поле. А у Германии перед стартом экстра-тайма вышел Вальдемар Антон — защитник с русскими корнями.
В дополнительное время скорости упали. Конечно, пахать 120 минут в интенсивном темпе — тяжелейшая задача. Хотя в первом экстра-тайме команды обменялись опасными ударами. Сначала Оярсабаль пробил рядом со штангой, а затем аналогичный момент получил Вирц.
На старте второго экстра-тайма мяч попал в руку Марка Кукурельи в штрафной Испании, но судья Тейлор пенальти не назначил. Вероятно, английский арбитр решил, что рука защитника естественным образом увеличивала площадь тела. Неоднозначный момент, который станет поводом для обсуждений после игры.
Испания — Германия
Фото: Кадр из трансляции
А уже на 117-й минуте Фюллькруг в прыжке достал до мяча головой, потрепав нервы испанцам. Но Унай Симон отразил угрозу. Казалось, что дело идёт к серии пенальти. Но на 119-й минуте Дани Ольмо сделал классный заброс в штрафную Германии, а Микель Мерино выпрыгнул и поразил ворота Нойера головой. 2:1! Шок для всего стадиона и немецкой сборной.
В оставшиеся минуты Германия устроила штурм, но чуть не получила ещё один мяч в свои ворота. Ферран Торрес убежал один на один, однако не переиграл Нойера. В предпоследней атаке Фюллькруг снова пробил головой — рядом со штангой мяч пролетел, к сожалению для Германии. Ещё один шанс был при штрафном на последних секундах, когда Карвахаль ценой второй жёлтой карточки завалил Мусиалу. Но подача Крооса пришлась прямо в руки Симону. Финиш.
Германия покидает домашний Евро. Карьера великого Тони Крооса завершилась максимально драматично. Но немецкий полузащитник слишком часто вырывал победы в концовках. А теперь пострадал сам. «Игроки другой команды нас не волнуют. Я думаю, в эту пятницу Тони Кроос проведёт свой последний матч», — лупил перед игрой Хоселу. Испанцы реализовали план и рвутся к первому за 12 лет трофею. Заслуженная победа? Конечно. Команда де ла Фуэнте — пока что самая крутая на Евро.