Взрывная развязка у «Зенита». Алип звал аргентинцев разобраться один на один!

«Зенит» провёл второй матч на Летнем кубке РПЛ. И в этот раз в соперниках была иностранная команда. Аргентинский «Тальерес» впервые приехал в Петербург, а игра с «Зенитом» стала для них дебютной на турнире. Главное отличие «Тальереса» от остальных — их внутренний чемпионат в самом разгаре. Сейчас, конечно, пауза из-за матчей Кубка Америки, но в целом игроки в хорошем тонусе. В отличие от соперников по турниру, которые только готовятся к старту сезона.

Ещё интересный момент — матч «Зенита» был вторым за день на «Газпром Арене». Сначала стадион принял встречу «Црвены Звезды» и «Сочи» (2:0). А уже потом ждал действующих чемпионов.

По сравнению с первым матчем Семак сделал несколько замен. В воротах оказался Евгений Латышонок, для которого это была дебютная встреча за новый клуб. На левом фланге вместо Горшкова вышел Дуглас, а в центре — Родригао. Впереди место центрфорварда неожиданно занял Глушенков. Кассьерра наблюдал за игрой с трибуны, как и Изидор.

Как и с «Сочи», зенитовцы активно начали встречу. Правда, и футболисты «Тальереса» показали, что такого свободного пространства в обороне, как в предыдущей встрече, они не дадут. Первый момент хозяева создали на 10-й минуте: быстрый розыгрыш мяча бразильцами привёл к выходу Артура почти один на один с вратарём. Но в решающий момент полузащитник словно растерялся и не понял, как лучше пробить. В итоге попал точно во вратаря.

Аргентинцы явно не собирались зажиматься у своих ворот. И с первых минут показали, что готовы атаковать. Пусть и осторожно. На 18-й минуте это едва не привело к голу: Ботта воспользовался ошибкой Родригао и подключил к атаке Бартиччотто. Тот бил в ближний почти наверняка, но мяч пролетел рядом со створом.

Вообще, количество опасных атак и, как следствие, моментов было в разы меньше по сравнению с первым матчем. Хотя состав зенитовцев почти не изменился. Но чувствовалось, что нынешний соперник в куда лучшем игровом тонусе, чем предыдущий. Самый опасный шанс в тайме команда упустила уже на 45-й минуте: вновь быстрый выход в атаку, и Глушенков подключил к ней Волкова. Тот вышел на хорошую позицию, неплохо пробил, но вратарь перевёл мяч на угловой.

«Зенит» — «Тальерес» Фото: РИА Новости

В перерыве Семак уже по традиции этого турнира поменял весь состав. Поэтому теперь за атаку отвечали Бакаев, Сергеев, Ерохин и Мантуан. Больше других выделялся Александр — он действительно поднимался на позицию второго форварда, поэтому порой схема зенитовцев напоминала 4-4-2.

Ключевой момент матча случился на 60-й минуте. Левников увидел не самое очевидное нарушение правил на Ерохине в штрафной и назначил пенальти. К нему тут же подлетел Ботта — один из самых активных в первом тайме — и толкнул судью в спину. А сразу после увидел перед собой красную карточку. К мячу подошёл Мантуан и уверенно пробил в угол.

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Ботта так много возмущался, видимо, не зная, что по регламенту тренер может выпустить на поле другого игрока вместо удалённого. Тренер так и сделал. В концовке аргентинцы даже создали несколько моментов, но главное событие случилось уже в добавленное время.

Ерохин явно не торопился отдавать мяч, на него набросились игроки «Тальереса», которые не хотели проигрывать даже в товарняке. Партнёру прибежал помочь Алип, и понеслось: толчки, полетевшие вверх руки. Драку быстро удалось купировать, но несколько секунд было горячо. Алип никак не успокаивался, явно призывая соперников разобраться один на один.

В итоге Алип получил красную карточку, а судья дал свисток. Раз уж не голами, то событиями в концовке встреча точно запомнилась.

Последний же матч на турнире «Зенит» проведёт в понедельник — с «Црвеной Звездой».