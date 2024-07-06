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Евро-2024: сетка плей-офф, расклады на полуфинал – кто с кем сыграет, кто на кого вышел, расписание, пары: Испания – Франция

Есть первая пара в полуфиналах Евро-2024! Как сейчас выглядит сетка плей-офф
Максим Пахомов
Сетка плей-офф Евро-2024
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Испания сыграет с Францией.

Первые матчи 1/4 финала чемпионата Европы – всё. Сегодня играли команды из той части сетки, которую принято называть сильной – тут Германия, Испания, Франция и Португалия.

Начинали немцы. Матч с Испанией получился очень жарким – там было много спорных судейских решений, спасение Германии в концовке основного времени и драматичный вылет в дополнительное время. Да, Испания ни разу в истории не обыгрывала сборную-хозяйку чемпионата Европы, но эта ужасная для них традиция сегодня закончилась.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

Вторая игра – Мбаппе против Роналду. Однако тут огня мы не увидели. Буквально пара моментов на две команды в основное время, без моментов – в дополнительное, и серия пенальти. А там – удар Жоау Феликса в штангу, пять забитых от французов – и выход «трёхцветных» в полуфинал.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

Что будет в полуфиналах?

Тут всё просто: Испания и Франция сыграют между собой. Матч состоится в следующий вторник, 9 июля. Начало – в 22.00 мск.

Сетка плей-офф Евро

Сетка плей-офф Евро

А вторых полуфиналистов мы узнаем уже завтра. Победитель пары Англия – Швейцария сыграет с победителем пары Нидерланды – Турция.

Расписание чемпионата Европы

Без скандала не обошлось:
Скандальное судейство в 1/4 финала Евро! Германии не дали пенальти, а Крооса — не удалили
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