Есть первая пара в полуфиналах Евро-2024! Как сейчас выглядит сетка плей-офф

Первые матчи 1/4 финала чемпионата Европы – всё. Сегодня играли команды из той части сетки, которую принято называть сильной – тут Германия, Испания, Франция и Португалия.

Начинали немцы. Матч с Испанией получился очень жарким – там было много спорных судейских решений, спасение Германии в концовке основного времени и драматичный вылет в дополнительное время. Да, Испания ни разу в истории не обыгрывала сборную-хозяйку чемпионата Европы, но эта ужасная для них традиция сегодня закончилась.

Вторая игра – Мбаппе против Роналду. Однако тут огня мы не увидели. Буквально пара моментов на две команды в основное время, без моментов – в дополнительное, и серия пенальти. А там – удар Жоау Феликса в штангу, пять забитых от французов – и выход «трёхцветных» в полуфинал.

Что будет в полуфиналах?

Тут всё просто: Испания и Франция сыграют между собой. Матч состоится в следующий вторник, 9 июля. Начало – в 22.00 мск.

Сетка плей-офф Евро

А вторых полуфиналистов мы узнаем уже завтра. Победитель пары Англия – Швейцария сыграет с победителем пары Нидерланды – Турция.

Расписание чемпионата Европы