Судьбу битвы Роналду и Мбаппе решила штанга. Криштиану выдал худший Евро и едет домой

После мощнейшей четвертьфинальной рубки Германии и Испании казалось, что противостояние Франции и Португалии отправит зрителей в сонное царство. Даже несмотря на дуэль Мбаппе и Криштиану. Первая сборная не забивала с игры (один мяч с пенальти и два автогола), вторая — не вскрыла сборные Грузии и Словении (здесь прошли по пенальти). Ожидания подтверждались бóльшую часть матча, тем не менее дальше соперники вознаградили зрителей за терпение.

Первый удар хотя бы в сторону ворот состоялся на 16-й минуте. Причём он едва не стал результативным благодаря лучшему бомбардиру Евро — автоголу. Однако мяч после удара Бруну Фернандеша и рикошета от защитника полетел мимо. Соперник ответил дальней попыткой Тео со скоростью 127 км/ч — Кошта такое не пропускает. Другие мячи в створ не попадали.

Португальцы то и дело бесполезно и безадресно грузили в штрафную, заработав несколько угловых. До Криштиану мяч постоянно не доходил, отчего он эмоционально предъявлял партнёрам. Французы же привычно высоко прессинговали, действовали вторым номером и напрасно ждали шансов в быстрых атаках. От такого футбола кайфуют разве что персональные поклонники Моуринью, Аллегри и Саутгейта.

Во второй половине тайма Франция перехватила инициативу. Дало ли ей это хоть что-то? Не-а. По ожидаемым голам за 45 минут команды на двоих сообразили только 0,15 xG и показывали, что зрелищность на Евро-2024 — явно не про них. Судья Оливер не добавил ни минуты и был прав. Заплативших за такое представление большие деньги болельщиков было откровенно жаль.

Криштиану Роналду Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

После возобновления матча Мендеш рухнул в штрафной от дуновения ветра, намекая на фол со стороны Юпамекано. Будто предупреждения Леау за подобные симуляции его ничему не научили. Жёлтую, впрочем, защитнику «ПСЖ» не показали. А затем одна «десятка» чуть неумышленно не вывела из игры вторую: Бернарду Силва пробил головой, и мяч угодил в голову Мбаппе. Килиану долго оказывали помощь, но он всё-таки остался на поле.

Были и слабый удар в створ от Мбаппе, и проход Леау, который цепко зафиналил Камавинга. В общем, что угодно, только не голевые шансы. А вот с 60-й минуты наконец-то пошла жара, которую потушил Меньян. Сначала Мик в эффектном прыжке засейвил пушечный удар Бруну в дальний угол, а немного погодя — расстрел Витиньи и добивание Криштиану пяткой.

Франция завелась, ответив бодрым забегом и ударом с лёта от Коло Муани. Диаш в подкате устранил угрозу. Дешам почувствовал, что Португалия небезупречна, и заменил Гризманна на быстроногого Дембеле. Подействовало. Усман накрутил оппонента и прострелил. После рикошета мяч прилетел к находившемуся в одиночестве Камавинга. Эдуарду выцеливал в дальний угол и промазал.

Далее Дембеле был близок к шедевру: крутил в дальнюю девятку и попал в крестовину. Ну и чего, спрашивается, ждали команды? Почему нельзя было устроить остроту раньше?

Стоит отметить и стабильность двух португальских суперветеранов. Криштиану получил право пробить штрафной, встал в фирменную стойку и уверенно пальнул в стенку. Классика. Это его 35-я неудачная попытка на Евро. А 41-летний Пепе не уступил в скорости 26-летнему Тюраму, догнав того и лишив мяча. Ждём от них таких же перформансов и на ЧМ-2026.

Несмотря на обилие моментов под конец основного времени, дело дошло до овертаймов. Для португальцев — в шестой раз за восемь последних матчей на чемпионатах Европы. По сравнению с совместными 0,15 xG в первом тайме, во втором Франция сообразила 0,82, а Португалия — 0,67. Разница колоссальная.

Килиан Мбаппе Фото: Alex Pantling — UEFA/UEFA via Getty Images

Пепе продолжил унижать французский молодняк и заблокировал выстрел Мбаппе. Леау не попал по мячу, находясь в 10 метрах от ворот. Слабым тычком Меньяна угостил Мендеш. Но в целом футбол уже не был ярким. Соперники словно смирились с серией пенальти и дождались её. Спасибо, что они раскрылись хотя бы на время.

Есть и грустная новость — на второй дополнительный тайм не вышел почувствовавший себя неважно Мбаппе. Всё-таки матч преподносился как разборка Килиана с Роналду, а её как таковой не получилось: что один, что второй явно не в прайме.

Первые подходы к 11-метровой отметке были безошибочны. Дембеле катнул вправо. Криштиану непривычно пару раз взял паузу и мощно засадил влево. Фофана пробил по центру. Бернарду отправил мяч в правый верхний угол. Кунде повторил в противоположный. А вот Феликс стрельнул в штангу, и промах оказался фатальным. Барколя и Тео не простили Жоау. Точная пальба по паутинке от Мендеша не спасла Португалию.

Криштиану уже не рыдал — все слёзы он, похоже, выплакал в овертайме игры со Словенией. Это был последний Евро Роналду. И единственный, где Криштиану не забил ни разу. Но на ЧМ-2026 звёздный португалец из-за бешеной целеустремлённости явно поедет. Франция же сыграет в полуфинале с Испанией и явно не будет там фаворитом. Хотя против таких испанцев им не стал бы никто.