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Евро-2024, результаты 5 июля, обзор матчей, календарь, сетка плей-офф, Испания — Германия, Португалия — Франция

Катастрофа Испании перед полуфиналом и финиш Роналду. Что творится на чемпионате Европы
Михаил Рождественский
Что творилось на Евро 5 июля
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Франция снова прошла без гола, Германия вылетела с домашнего турнира, а Кроос ушёл из футбола.

Чемпионат Европы близится к развязке. 5 июля — один из мощнейших дней на всём турнире. Два топ-матча, четыре команды, две путёвки в полуфинал. И это действительно было круто.

Обновлённая сетка Евро:
Есть первая пара в полуфиналах Евро-2024! Как сейчас выглядит сетка плей-офф
Есть первая пара в полуфиналах Евро-2024! Как сейчас выглядит сетка плей-офф

Испания разбила мечту Германии, а Кроос ушёл драматично

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

Немцы так уверенно прошли групповой этап и 1/8 финала, что, казалось, победа на домашнем Евро всё ближе. Но в четвертьфинале предстояло играть с другим фаворитом — Испанией. Команда де ла Фуэнте тоже впечатлила всех в группе, а в первой стадии в плей-офф разбила сенсационную Грузию.

Начало матча получилось брутальным. Тони Кроос, тот самый полузащитник-маэстро, превратился в тафгая и начал косить соперников. Один из таких моментов привёл к травме и замене Педри. А самое удивительное, что английский судья Энтони Тейлор не показал немцу даже жёлтую карточку.

Кроос недоволен решением судьи

Кроос недоволен решением судьи

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

А гола пришлось ждать больше тайма. На 51-й минуте его забили испанцы, и символично, что этот сделал именно Ольмо, вышедший вместо сломанного Педри. Разумеется, Германия затем пошла в атаку и с каждой минутой наращивала давление. Вопрос был только один: выстоит ли Испания. Не выстояла. На 89-й минуте Вирц сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время.

Матч вёл себя последовательно, так что на последних минутах нам была обеспечена драма. Вместо серии пенальти мы получили внезапный гол Мерино на 119-й минуте и 2:1 в пользу Испании. Немцы в ответ соорудили голевой момент Фюллькруга и удаление для Карвахаля, но закончилось всё плачевно: подача Крооса со штрафного прямо в руки Симону. Это последнее действие Тони в футболе.

В полуфинале Испания сыграет с Францией. И выглядит это практически как противостояние добра и зла.

Как это было:
Германия на Евро — всё! Невероятная драма с Испанией лишила их даже полуфинала Германия на Евро — всё! Невероятная драма с Испанией лишила их даже полуфинала
Не такого финала заслужил Кроос Не такого финала заслужил Кроос

Франция снова прошла дальше без гола. Роналду едет домой

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

Португалия против Франции — вывеска, обратная предыдущей. Нет, команды тоже топовые. Просто никакого веселья здесь не ожидалось, ведь португальцы и французы на этом Евро по разным причинам ограничиваются минимумом. Тот случай, когда ожидания совпали с реальностью.

Про основное, да и дополнительное время в этом матче даже сказать особо нечего. Да, было несколько моментов, но до совсем 100-процентных не доходило. Другие хайлайты: поселившийся в офсайде Роналду, снова получивший по носу и впоследствии попросивший замену Мбаппе, а также 41-летний Пепе, кошмаривший молодых французских нападающих.

41-летний Пепе против 21-летнего Камавинга

41-летний Пепе против 21-летнего Камавинга

Фото: Alex Grimm/Getty Images

А потом настало время серии пенальти. Казалось, что здесь путешествие Франции может легко закончиться, ведь у Португалии в воротах ждал монстр Диогу Кошта. Но французы лупили по углам, а вот португалец дрогнул. Только не Кошта, а Феликс — он зарядил в штангу. 5:3 — и Португалия едет домой.

Подробнее о матче:
Судьбу битвы Роналду и Мбаппе решила штанга. Криштиану выдал худший Евро и едет домой
Судьбу битвы Роналду и Мбаппе решила штанга. Криштиану выдал худший Евро и едет домой
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