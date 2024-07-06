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Евро-2024: Тони Кроос сыграл последний матч в карьере, поражение от Испании, подробности, завершение карьеры

Не такого финала заслужил Кроос
Григорий Телингатер
Тони Кроос сыграл последний матч в карьере
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Получилось больно. Даже при крайне лояльном судье.

Мы называли матч Испания – Германия досрочным финалом. Так и вышло. Крутой сюжет с голом на 119-й минуте превзошёл даже вывеску. Внимание изначально было сфокусировано на Тони Кроосе. Неужели это его последний матч? Аура футболиста явно влияла на игру и конкретно на английского судью Энтони Тейлора.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

Практически первый же эпизод в матче – грубый фол Крооса. На одном из повторов можно разглядеть, что немец всё-таки дотянулся до мяча, но грубая игра явно тянула на жёлтую карточку. Был велик риск нанести травму сопернику. Собственно, так оно и получилось. Педри отыграл три минуты, а весь оставшийся матч следил за игрой со скамейки с перебинтованной ногой. Испанцы лишились ключевого распасовщика и потратили первую замену уже в самом начале игры. Кроос остался без жёлтой.

После этого немец ещё много фолил, но оставался без жёлтой до 67-й минуты (эпизод тоже, безусловно, на карточку). И вот на 90+2-й минуте судья снова пожалел Крооса. Явный фол на Оярсабале (толчок рукой в спину + контакт в ногах), но арбитр отнял у испанцев штрафной с шикарной точки – прямо перед воротами и в метре от штрафной.

Кроос толкает Оярсабаля

Кроос толкает Оярсабаля

Фото: Кадр из видео

Всё это могло привести к хейту в адрес Крооса. Хотя именно здесь к футболисту не может быть вопросов. Фолы – часть футбола, и любой игрок имеет на них право. Тем более тут нарушения правил не были подлыми. А ошибки судьи – это ну никак не вина Крооса. Если бы он получил свою жёлтую на четвёртой минуте, то играл бы аккуратнее и фолил меньше. Однако ирония в том, что именно из-за грубой игры Крооса на поле пришлось выпустить Дани Ольмо, который открыл счёт. И потом выдал голевой пас на второй гол испанцев.

Ещё символизм в том, чем завершился этот матч — неточным навесом Крооса со штрафного. Мяч без особых проблем забрал вратарь. А ведь передачи – это то, чем всю карьеру славился немец. Понятно, что такие навесы со штрафного примерно в половине случаев оказываются неточными, но на этом же турнире в одном из матчей Кроос отдал 101 точную передачу из 102. И тогда это учитывало стандартные положения. А тут неудачный навес в такой важный момент.

Навес Крооса

Навес Крооса

Фото: Кадр из видео

Это последний пас Крооса в профессиональной карьере. Хавбек заранее объявил, что уходит из футбола. Был шанс напоследок забрать «Золотой мяч» за сезон-2023/2024, но для борьбы с Винисиусом/Беллингемом требовался крутой Евро-2024. После вылета в 1/4 финала уже едва ли можно рассчитывать на главную индивидуальную награду в истории футбола. В этой ситуации вам, скорее всего, обидно настолько, насколько вы симпатизируете карьере Тони Крооса. И если вам больно, это нормально.

Зато он хоть не затянул с завершением карьеры.

К Тейлору могут быть вопросы не только по поводу Крооса:
Скандальное судейство в 1/4 финала Евро! Германии не дали пенальти, а Крооса — не удалили
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Скандальное судейство в 1/4 финала Евро! Германии не дали пенальти, а Крооса — не удалили
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