Роналду нельзя заканчивать с футболом после Евро. Надо измениться

Сборную Португалии в четвертьфинале Евро-2024 остановила Франция, а Криштиану впервые за 11 попыток не забил на крупных международных турнирах.

В феврале Роналду исполнится 40 лет. Возвращение из Саудовской Аравии в Европу если ему и светит, то чисто символическое — чтобы завершить карьеру на родине. Топ-клубам он не был интересен и в 2022-м. Тогда скорее не из-за игровых качеств — дело было в зарплате и скандальности. В 2025-м или позже подписывать его тем более не захотят.

Всё говорит о том, что португалец в очередной раз назабивает кучу мячей в саудовском чемпионате и на местячковой мажорной ноте закончит с футболом, больше не заискрив на международном уровне. Этого очень не хочется.

Слёзы Роналду Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Дело именно в сборной Португалии. Роналду тащил её вплоть до ЧМ-2022. На том же Евро-2020 он вознил по дублю венграм и французам, огорчил голом Германию. И всё же в Катаре Криш не оказался готов к роли запасного после месяцев страданий и пропущенной предсезонки в «МЮ». Несмотря на плохую форму, индивидуальные заслуги были для него куда важнее командных.

Вспомните, как гол засчитали не на Роналду, а на Бруну — Криштиану это неимоверно бесило. Или его жуткое недовольство заменами и статусом запасного. Он оказался унижен: трудно быть всё время иконой, а потом вылетать со сборной в качестве резервиста.

На прошлом крупном турнире Португалии Роналду тоже не сдержал слёз Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Евро-2024 — совсем другой случай. К нему Криш подошёл в лучшей форме, нежели к ЧМ-2022, и всё время играл от звонка до звонка — кроме неважного с турнирной точки зрения противостояния с Грузией. В самоотдаче его точно не упрекнешь. Проблема иная — Роберто Мартинес сделал 39-летнюю звезду примой. Игра сборной Португалии была пресной и однообразной — забрось в штрафную, а там Роналду зацепится за мяч и что-нибудь придумает. Не зацепился и не придумал, потому что такую роль он уже не тянет.

Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Жоау Канселу, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафа Леау — все они привыкли к другому футболу. К позиционному, а не к «Забрось вперёд — игра придёт». Типичные заложники тренерской установки.

Вполне возможно, против такой перестройки был именно Роналду, и Мартинес побоялся ему перечить. Не исключено, что Криш после бомбардирского рекорда в Саудовской Аравии до сих пор считает себя лучшим игроком мира. Собственно, вот его цитата месячной давности:

Криштиану Роналду Капитан сборной Португалии «Думаю, я совершенный игрок. Но всегда есть вещи, которые я могу улучшить. С возрастом есть вещи, в которых мы раньше не были так хороши, и мы начинаем терять некоторые способности, поэтому важно попытаться адаптироваться.

Если игрок хочет долголетия, ему необходимо обладать сильной способностью к адаптации и характеристиками для этой адаптации. Это то, что я пытался сделать. Неслучайно я уже 20 лет играю на самом высоком уровне, и поддерживать этот уровень очень тяжело. Только приложив много усилий и упорного труда, мы сможем достичь таких показателей»

Это золотые слова. Важна интерпретация. Нет сомнений, что Криштиану сохранит неплохую форму и к 2026-му. Даже в 41 год. Как и в том, что его по-прежнему будут вызывать в сборную — для Португалии он гораздо больше, чем просто футболист. Тем не менее ему необходимо принять как данное: я уже не так хорош и осознаю, что игра должна строиться вокруг лучших качеств тех, кто находится в прайме.

Идеальная миссия Криштиану — лидер раздевалки и суперзапасной, который не препятствует такой роли, готов в любой момент выбежать на поле, вовремя подставить макушку и выкрикнуть фирменное «Сииии!»

Потрясающие капитанские способности Роналду уже показал в финале Чемпионата Европы — 2016, когда весь матч рулил партнёрами с бровки. На Евро-2024 он отдал пас Бруну на пустые ворота, хотя мог забивать сам, и продемонстрировал, что научился ставить командные достижения выше своих. Если Криш будет готов отойти на второй план, то вновь станет важным звеном для Португалии.

Не хочется верить, что международная карьера Криштиану закончится столь уныло. Но чтобы её триумфально продолжить – он должен поменять мировоззрение. Время для этого у него есть.