Главная причина вылета Германии с Евро. А ведь Нагельсмана предупреждали!

Юлиан Нагельсман на Евро-2024 всё сделал под себя. Он не взял Матса Хуммельса, Леона Горетцку и Юлиана Брандта. Убедил вернуться в сборную Тони Крооса, и тот продлил карьеру до чемпионата Европы. Также Нагельсман набил состав «десятками»: Джамал Мусиала, Флориан Вирц, Илкай Гюндоган, а иногда даже и Кроос оказывались под форвардом и пытались фантазировать. Да и форвард был «десяточного» типа: основным вариантом у немцев оказался подвижный и универсальный Кай Хаверц, а не классический таргетмен Никлас Фюллькруг.

Теперь Нагельсману отвечать за результат. С одной стороны, Германия проиграла пока лучшей команде этого Евро – Испании. Проиграла на последних минутах дополнительного времени. А могла и выиграть, моменты были. Плюс был эпизод с игрой рукой Марка Кукурельи. Как бы ни пытались объяснить какими-то новыми трактовками, что там не нужно было назначать пенальти, согласиться с этим всё равно очень сложно.

С другой стороны, для Германии это домашний Евро. Четвертьфинал – стадия не самая ранняя, но и не самая поздняя. Плюс, по сути, Германия споткнулась на первом же сопернике, который равен ей по статусу и амбициям. Да и по классу исполнителей тоже плюс-минус равен.

До встречи с Испанией Германия последовательно сыграла с Шотландией, Венгрией, Швейцарией и Данией. И только в матче с шотландцами немцы выиграли с большим запасом и не дали сопернику шансов. С шотландцами, которые набрали в группе одно очко, заняли последнее место и стали одной из самых безыдейных и незрелищных команд Евро.

Игроки Германии празднуют победу в матче с Шотландией Фото: Lars Baron/Getty Images

С Венгрией, Швейцарией и Данией Германия давала и мощные отрезки, и провальные. Венгры, даже уступая немцам в классе наиграли как минимум на гол. Датчане же в первом тайме были острее Германии, а в начале второго забили мяч, который отменили из-за резонансного офсайда. А вскоре после этого автор отменённого гола Йоаким Андерсен «привёз» пенальти в свои ворота, Хаверц забил, и немцы игру уже не отдали.

В матче со Швейцарией в группе Германия была переиграна. Да, к этому моменту немцы обеспечили себе выход из группы. Но не первое место. В старте вышла вся основа. В конце концов, это домашний Евро! Однако Швейцария продемонстрировала великолепную дисциплину, сковала Германию и, вероятно, забрала бы победу, если бы не кивок Фюллькруга.

Фюллькруг – вообще главный символ противоречий Юлиана Нагельсмана. Никлас – архетипический центрфорвард. Он не умеет играть в сложный футбол, гибридные роли – это не про него. Но в штрафной он король. Поставить корпус, дать мощи, побороться, замкнуть – в этом он шарит. И всякий раз, когда Фюллькруг выходил на поле, он делал это если не на элитном, то на очень высоком уровне.

После матча со Швейцарией, когда Никлас вышел на замену и спас Германию от поражения, активно заговорили о том, что его пора выпустить в старте. Хотя бы попробовать. Однако этого не произошло, Фюллькруг так ни разу и не вышел в основе. Нагельсман готов был терпеть упрощение игры только на коротких отрезках.

Никлас Фюллькруг и Юлиан Нагельсман Фото: Lars Baron/Getty Images

А ведь более простой футбол с Фюллькругом давал результат! Никлас забил Шотландии и Швейцарии, помог отыграться с Испанией в основное время и мог забить в конце дополнительного. Но Нагельсману нужен был стиль. Отсюда – бесконечные «десятки», центрфорвард Хаверц. Отсюда же выход в стартовом составе Лероя Зане в обоих матчах плей-офф.

В группе вместо Зане играл Вирц, и играл очень прилично. Уж точно ярче самого Лероя, который выходил на замену и выглядел пассажиром на фоне партнёров по сборной. И вот наступают решающие матчи, Зане дважды выходит в старте — и оба раза играет плохо. С Данией его продержали почти всю игру, с Испанией поменяли уже в перерыве.

Тяга к стилю и постоянная необходимость поиска – это характеристика клубного тренера. Сборная Германии – первая в карьере Нагельсмана. Когда он её возглавил, было много разговоров, что эта работа не для него. Мол, слишком юн он по-тренерски для того, чтобы рулить сборной. Это скорее работа для тех, кто не хочет или не может интенсивно работать в ежедневном режиме. В сборной невозможно наработать мощные связ(к)и так, как возможно в клубе.

И Нагельсман на это напоролся. И не он один. Лучано Спаллетти, отчасти Доменико Тедеско – они, как и Нагельсман, клубные тренеры по своей сути. Чтобы поставить тот футбол, который они хотят, им нужно работать с футболистами каждый день. А в сборной нет такой возможности. Там не нужен сложный футбол. Нужен такой, который будет работать здесь и сейчас.

Юлиан Нагельсман и Луис де ла Фуэнте Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Можно возразить и сказать о сборной Испании, которая и играет совсем не примитивно, и результат даёт – уже в полуфинале. Но парадокс в том, что к успеху Испания пришла, упростив игру! Луис де ла Фуэнте отказался от тотального контроля, на котором настаивал его тёзка Энрике, дал футболистам больше свободы – и заработало.

Сравнивать молодёжный и взрослый футбол нельзя, это очень разные вещи. Но всё же, что такое работа в сборной, Луис де ла Фуэнте знает. Он тренировал молодёжную сборную Испании и выигрывал с ней Евро. Он понимает, что на наработку чего-то сверхсложного в сборной времени нет. Особенно если нет сильных клубных связок. И этот опыт де ла Фуэнте наверняка сейчас использует в основной сборной.

Нагельсман попытался сохранить клубный подход в сборной. И за авантюризм, за уверенность в себе, за желание не просто побеждать, а делать это со вкусом – респект! Но на деле – Германия заканчивает домашний Евро даже без малой бронзы.

Теперь интересно, что будет дальше. Нагельсман вернётся к более привычной ему клубной работе? Или всё же попробует сделать в сборной то, что у него не до конца получилось сейчас?