Нидерланды на Евро-2024 — хамелеон с мячом. Схемы для них неприменимы

Наблюдать за матчами сборной Нидерландов на турнире – удовольствие для человека, который любит тактику. В каждой игре Рональд Куман и его штаб придумывают что-то новое во владении мячом, из-за чего каждый матч не похож на другие, а иногда даже отрезки полностью меняют расстановку и динамику на поле, как было с Австрией. Два важнейших вопроса, которые всегда задаёт себе Куман, выбирая, как команда будет действовать с мячом, таковы:

где соперник имеет слабые и сильные стороны, которыми мы могли бы воспользоваться или которые, если речь об их силе, мы могли бы нейтрализовать;

как мои футболисты дополняют друг друга по качествам?

Отвечая на второй вопрос, до турнира Куман, который столкнулся с тем, что ключевой полузащитник Френки де Йонг из-за травмы выбыл из состава, нашёл оптимальное сочетание, которое в итоге и вышло на матч с Польшей. Он дал Гакпо позицию в максимальной ширине слева, а Думфрису — в максимальной ширине справа. Остальных игроков расставил таким образом, чтобы атаки начинались с левой стороны поля, а правая сторона была для завершения (Думфрис и правый крайний нападающий) и контроля после потери (правый опорный полузащитник Схаутен). Это учитывало особенности состава, где много футболистов тяготеет играть левее, включая запасных и основного нападающего Депая, Гакпо максимально комфортно удерживать одного соперника в широкой позиции, а Думфрис реагирует на любой навес на дальнюю штангу.

По ходу турнира эта конфигурация подверглась корректировке по причине того, что Йоей Верман, футболист, который должен был заменить де Йонга, слабо справился с давлением и тяжёлой ответственностью (здесь нужно понимать, что Френки в Нидерландах воспринимают как воплощение чистого футбола, и любой игрок, который его заменяет, будет рассматриваться под лупой в каждом действии). Однако Куман нашёл выход и из новой проблемы – в итоге в 1/8 финала его команда показала максимально убедительный футбол.

На примере следующих пяти скриншотов разберёмся, что происходит с построением атак «оранье» в каждом матче на турнире.

1. Польша — Нидерланды. Вратарь — дополнительный центральный защитник.

Задача: манипулировать персональным давлением сборной Польши

Фото: Кадр из видео

Нидерландцы знали, что Польша будет давить один в один на чужой половине. Так что нужен был рецепт, который позволил бы регулярно выходить в атаку безболезненно. С учётом того, что левым защитником в сборной играет Натан Аке, легко действующий в низкой позиции, как центральный защитник, рецепт был найден здесь. Аке всегда оставался в низкой позиции, но требовалось каким-то образом делать так, чтобы раз за разом его никто не накрывал. Здесь штаб Кумана использовал хорошо играющего ногами вратаря Барта Вербрюггена.

Он позволял двум центральным защитникам — де Врею и ван Дейку — расшириться на расстояние до 40 метров и приходил за мячом между ними, фактически как дополнительный центральный защитник. Это, в свою очередь, позволяло правому защитнику Думфрису уходить далеко к центральной линии, и у «оранье» возникал лишний игрок во владении, так как десятка полевых поляков вынуждена была давить на 11 — по факту — полевых нидерландцев. Главным пострадавшим оказался латераль Франковски, отмеченный на скрине отдельно. По идее, он должен оказывать давление на Аке, но для этого ему всякий раз приходилось спринтовать по 30-40 метров, и всякий раз его прошивали игрой на Гакпо или смещающегося левее Депая. Аке в итоге стал главной звездой матча, Гакпо регулярно оказывался в ударной позиции в динамике.

2. Нидерланды — Франция. Во владении — думать об обороне.

Задача: нейтрализовать активный левый фланг французов

Фото: Кадр из видео

Во втором матче на турнире нидерландцы сделали то, что обычно делают редко — два игрока исключительно линейной, латеральной ментальности вышли в стартовом составе на одну сторону — речь, конечно, про Думфриса и Фримпонга, которые на скрине вдвоём пылесосят боковую линию. Это вредило Нидерландам на чужой половине поля, где они ожидаемо часто едва ли не отбирали мяч друг у друга, оказываясь в одной позиции. Однако у такого построения на этот матч была конкретная цель: сборная Франции и без Мбаппе аккумулирует основные силы левее, а значит, нужно иметь быстрых крайних игроков в этой зоне, которые смотрят назад чаще, чем это делает, к примеру, Симонс. Симонс получил роль «десятки», так как Верман после неудачного первого матча сел, и его позицию в опорной зоне занял Рейндерс, и Думфрис с Фримпонгом действительно обезопасили нидерландцев в своей зоне ответственности.

Главным пострадавшим оказался Депай — даже на этом скрине видно, как ему не хватает связей с партнёрами, чтобы развивать атаки. Депай провёл худший матч на турнире, но с точки зрения командной динамики нидерландцы выдержали план и нейтрализовали Францию.

3. Австрия — Нидерланды. Первый тайм: в поисках утраченного ромба.

Задача: контролировать австрийский прессинг и использовать фланги на скорости

Фото: Кадр из видео

После одного из самых постных матчей турнира с Францией нидерландцы выдали одну из главных феерий, сыграв внутри одного матча с Австрией сразу несколько игр. Мы остановимся на двух из них. Куман и его штаб понимали, что австрийское давление может быть сильным и эффективным, а потому ближе к своим воротам лучше иметь ещё одного профильного защитника — поэтому правее вышел Гертрейда вместо более атакующего Думфриса. Верман был реабилитирован и возвращён в старт, так как команде под давлением нужен был полузащитник с его качествами контроля мяча. Кроме того, направо в атаку вышел быстрый Мален, которому удобно атаковать из ширины.

В итоге конфигурация «оранье» была такой: Депай отходил со своей позиции нападающего в позицию «десятки», оставляя двух форвардов максимально широко — чтобы при преодолении прессинга моментально использовать фланги на скорости. Депай должен был формировать и ромб в центре — вместе со Схаутеном, Верманом и Рейндерсом. Верман снова поплыл и был заменён ещё до перерыва, но проблема была не только в нём. Идея Кумана против прессинга была неплохой, но сырой: посмотрите на расстояния между игроками внутри ромба — они большие, полузащитникам сложно построить связи. Австрия заслуженно доминировала до замены Вермана.

4. Австрия — Нидерланды. Второй тайм: ромб восстановлен, преимущество в центре найдено

Фото: Кадр из видео

На второй тайм нидерландцы выходят в том же составе, что и после замены Вермана, но в совершенно иной конфигурации. Теперь защитников во владении не четверо, а трое, а универсальный солдат Гертрейда отправился в опорную зону. Это интересно: Куман мог бы выпустить вместо него профильного опорника, но при переходе в позиционную оборону возникла бы проблема правого защитника, а при этом отходить от желания иметь отбирающего игрока на случай, если завязка атаки приведёт к потере, тренер «оранье» не стал.

В итоге Нидерланды имеют 3-4-3 с ромбом в центре поля. Теперь Депаю необязательно заниматься исключительно вспомогательной работой — он может думать и о том, как атаковать ворота, при том что ширина всё ещё заполнена Маленом и Гакпо. Переход моментально изменил игру, и нидерландцы выдали самый мощный отрезок игры на групповом этапе, который Австрии (успешно) пришлось останавливать затяжками времени и постоянными фолами.

5. Нидерланды — Румыния. Квадрат в центре поля для полного доминирования.

Задача: заставить соперника разрываться между контролем проникающих передач и обороной на флангах

Фото: Кадр из видео

Новый матч — новая команда. Доминирование с ромбом в центре поля оказалось полезным опытом для первого матча плей-офф, на который Куман вышел с квадратом в центре, где пара «десяток» располагается практически точно над парой опорных и корректирует свои позиции относительно того, какие пространства возникают для передач от защитников. Чтобы сформировать квадрат, тренерский штаб Нидерландов вспомнил о Бергвейне в запасе, который здорово справляется с игрой в позиции «десятки» и прекрасно открывается между линий.

Проблема для соперника, который сталкивается с квадратом, такова. Тебе приходится располагать своих полузащитников и крайних защитников всё уже и уже, чтобы большое количество игроков между линиями контролировалось. На скриншоте видно, что левому защитнику румын тяжело: он начинает сужать против Бергвейна, и чем дальше шёл матч, тем больше он сужал. Это открывает план Б внутри плана А: если соперник сужает, то оставляет свободными фланги, что нидерландцев полностью устраивало. В ситуации с первым голом сработало и то, и другое: сначала прошла проникающая передача на Симонса, а дальше обнаружилось, что Гакпо в ширине вообще никем не контролируется, так как сильно сужать начал уже правый защитник сборной Румынии. Нидерландцы оставили соперника под коротким одеялом, где непокрытыми остаются либо ноги, либо голова.

Победа над Румынией была внушающей по игре, и кажется очевидным, что необходимо продолжать придерживаться этого плана, однако нет сомнений, что Куман и его штаб и к четвертьфиналу с Турцией придумают что-нибудь особенное.