Топ-события воскресенья: Уругвай — Бразилия в футболе, Ф-1 и бой Диаз — Масвидаль в боксе

За чем следить 7 июля: попадут ли игроки клубов РПЛ в полуфинал Копы и кто из главных плохишей UFC окажется лучше?

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⚽️ 1:00: Колумбия — Панама, Кубок Америки — 2024, 1/4 финала

Интрига: игроки клубов РПЛ окажутся в полуфинале Копы?

Колумбия приятно удивляет на Кубке Америки. Команда заняла первое место в группе с Бразилией, при этом в очном матче показав симпатичный футбол. А форвард «Краснодара» Джон Кордоба стал автором ассиста в игре с бразильцами! В четвертьфинале Колумбия попала на Панаму. Не самый сложный соперник, которого колумбийцы обязаны проходить. Кстати, помимо Кордобы, за Колумбию выступают вингер «Динамо» Хорхе Карраскаль и полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо. Так что болельщикам из России есть за кого болеть!

⚽️ 4:00: Уругвай — Бразилия, Кубок Америки — 2024, 1/4 финала

Интрига: справится ли Бразилия без Винисиуса с Уругваем?

Бразилия — один из двух фаворитов Копы. Но команда Доривала Жуниора провалила групповой этап. Да, бразильцы заняли второе место, разгромили Парагвай (4:1) и не проиграли ни разу. Но ничьи с Коста-Рикой (0:0) и Колумбией (1:1) оставили удручающее впечатление. Главная проблема — у Бразилии нет идей в атаке. Всё сводится к надеждам на талант игроков. А в предстоящем четвертьфинале с Уругваем из-за перебора жёлтых команде не поможет Винисиус Жуниор. И что делать без главной звезды? Перед Бразилией стоит непростая задача обыграть топ-соперника без лидера. А вылет в четвертьфинале станет позором и провалом.

🥊 4:00*: Нейт Диаз (США) — Хорхе Масвидаль (США), Gamebred Boxing

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из главных плохишей UFC окажется лучше в боксе?

В ночь с 6 на 7 июля в Анахайме (США) на арене «Honda Center» состоится большой боксёрский вечер. Его украшением должен стать поединок, в котором сойдутся Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль. Оба являются выходцами из смешанных единоборств, но теперь они будут биться в ринге. Любопытно, что бойцы уже встречались в UFC. Тогда они рубились за первый пояс BMF в истории промоушена. И победу одержал Хорхе. Но теперь Нейт попытается приложить максимальные усилия, чтобы всё-таки поквитаться с обидчиком, пусть и в другой дисциплине.

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Австрии, гонка

Интрига: одержит ли «Мерседес» вторую победу подряд?

Гонщики «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон относительно неожиданно захватили первую линию стартовой решётки на «Сильверстоуне», оттеснив назад главных дуэлянтов последних этапов – Ландо Норриса из «Макларена» и Макса Ферстаппена из «Ред Булл». В субботу темп трёх команд был более-менее сопоставим, и теперь мы вправе ждать невероятной гонки. Три британца на трёх первых местах, за ними трёхкратный чемпион мира – что может быть интереснее! Посмотрим, окажется ли «Мерседес» так же быстр, как в субботу.

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Партизан», Братский кубок, 2-й тур

Интрига: чем закончится матч команд-побратимов?

ЦСКА мощно открыл для себя Братский кубок, разгромив ОФК — 4:0. Следующий матч — снова с сербским клубом, но на этот раз с «Партизаном». Команды дружат между собой, а болельщики постоянно делают отсылки друг к другу. Так что градус в матче будет минимальным. Главная же задача — подготовка к сезону. Хотя и выигрыш Кубка станет приятным бонусом. Победа серьёзно приблизит одну из команд к этой цели.