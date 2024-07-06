Пятка Тюкавина украсила матч «Динамо» с сербами. Но повторить каток ЦСКА не получилось

В первом матче Братского кубка «Динамо» уверенно разделывалось со вторым клубом Сербии «Партизаном», причём в укороченном составе — без отъехавших на Кубок Америки Бальбуэны, Маричала, Чавеса и Карраскаля. До 87-й минуты, после которой бело-голубые внезапно упустили преимущество в два мяча и неудачно провели серию пенальти. Исправиться за досаднейшее поражение получилось в матче с чемпионом сербской ФНЛ — белградским ОФК.

Динамовцы вновь порадовали присутствием в заявке легенды. С «Партизаном» чуть-чуть поиграли 46-летний Танасиевич и 42-летний Пименов, теперь три минуты по полю побегал ровесник Руслана Колодин. Жаль, его «пушку страшную» зрители не увидели — у Дениса проблемы с коленями.

Также стоит отметить возвращение в опорную зону Лаксальта и выход в основе 17-летнего атакующего полузащитника юношеской сборной России и «Динамо-2» Окишора. В главной команде ранее он светился разве что на скамейке кубкового матча с хабаровским СКА.

«Динамо» — ОФК Фото: ФК «Динамо»

В целом состав был боевым: помимо уже названных игроков, это Лунёв, Фернандес, Майсторович (сменил Колодина), Даса, Скопинцев, Фомин, Гладышев, Тюкавин и Нгамалё.

Что же касается ОФК, он разгромно влетел ЦСКА (0:4). А один из ассистов отдал Красич. Да-да, тот самый. Класс двух сербских соперников «Динамо», конечно, несопоставим.

Первый момент тем не менее возник именно у ворот москвичей. Спасибо юному Окишору, который небрежно покатил назад. Кахвич воспользовался этим, сыграл на перехвате и побежал к воротам. Выручил выбежавший далеко из ворот Лунёв — в подкате выбил мяч из ног соперника.

И всё же у динамовцев шансов было побольше: Даса крутил в дальнюю девятку с прострела Нгамалё и чуть-чуть не попал, «пушку страшную» вместо Колодина исполняли Скопинцев, Фомин и Гладышев, вратарь засейвил пару опасных ударов от того же Муми. Это лишь главные эпизоды первого тайма, хватало и других. Инициатива была целиком за бело-голубыми. Забить тем не менее долго не удавалось.

Невезение перечеркнул угловой на 38-й минуте. Тюкавин откликнулся на подачу Окишора и изящно пробил пяткой — мяч рикошетом от Дермановича оказался в воротах. Это было красиво. В протоколе гол записали на сербского защитника, а диктор «ВТБ Арены» радостно объявил «Константин Тюкавин!» Ну а что? Разница несущественна, а динамовскому бомбардиру приятно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва Фомина заменил Бителло. Картина игры при этом осталась той же: «Динамо» часто атаковало, ОФК терпел в обороне. Не вытерпел. Сербы заработали угловой и массово на него пошли. Майсторович этого только и ждал, перехватив мяч и отправив его вперёд на Гладышева. Забег, финт, выход один на один, удар в дальний угол, гол. Добрый вечер.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

По ходу второго тайма практику получили Лепский, Грулёв, Бессмертный, Макаров, Кутицкий, Назаренко и Лесовой, сменив Фернандеса, Тюкавина, Дасу, Нгамалё, Лаксальта, Гладышева и Окишора. Много замен было и у сербов. Минут на 20 они даже перехватили инициативу. И три раза чуть не забили. Сначала Акка справа закидывал на дальнюю штангу, и Станойлович в одно касание замыкал в ближний угол. Москвичей спас бросившийся в подкат Бессмертный. Затем Стоисавлевич замыкал головой подачу Илича со штрафного, и Лунёв напомнил, почему он один из лучших вратарей России. А уже в добавленное время Майсторович вынес мяч из пустых ворот.

На трибуне, кстати, хватало известных персон: Красич, Дзагоев, Черчесов и, внезапно, Матерацци с Трезеге. 18 лет назад эти двое рубились в финале чемпионата мира. Жаль, с ними в компании не оказалось Зидана.

Матерацци и Трезеге на матче с ОФК Фото: ФК «Динамо»

ЦСКА во втором тайме просто испепелил ОФК. «Динамо» же проявило гостеприимство и позволило сопернику тоже почувствовать себя сильным. Однако при этом также было активно впереди: Назаренко с близкого расстояния пробил прямо в руки Поповичу, Грулёв пальнул в перекладину. И на этом всё.

На Братском кубке осталось провести матч ЦСКА с «Партизаном», но в товарищеской битве Москвы и Белграда перевес первой уже недосягаем: семь очков против двух. Особенное значение, впрочем, этому придавать не стоит: главное — отличные спарринги для бело-голубых и армейцев.