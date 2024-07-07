Легионеры для «Спартака» и Карпина, уход Шапи из «Краснодара». Трансферы недели в РПЛ

Очередная неделя подходит к завершению, значит, на очереди новая порция трансферных новостей РПЛ. Рассказываем о значимых сделках последних дней.

Виллиан Жозе: «Бетис» → «Спартак» (€ 2 млн)

Виллиан Жозе Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» купил нападающего с серьёзным опытом игры в Ла Лиге (267 матчей, 82 гола, 26 результативных передач). Бразилец Виллиан поиграл в Испании за «Сарагосу», «Лас-Пальмас», «Реал Сосьедад» и «Бетис». Красно-белые купили его у клуба из Севильи, а сам Виллиан подписал контракт на два сезона. 43 матча, 14 голов, шесть результативных передач — статистика 32-летнего футболиста в минувшем сезоне. «Скажу, что я нападающий с хорошим ударом. А ещё люблю иногда играть ближе к центру поля. Хотя все предпочитают, чтобы я оставался в своей зоне и забивал мячи», — так бразилец охарактеризовал себя после перехода в московский клуб.

Родриго Саравия: «Пеньяроль» → «Ростов» (€ 1,95 млн)

Родриго Саравия (справа) Фото: ФК «Ростов»

Очередной новичок донского клуба. Ранее состав «Ростова» пополнили вратари Рустам Ятимов и Хидает Ханкич, а также полузащитник Константин Кучаев. Саравия до этого момента играл исключительно в Южной Америке. 23-летний опорный полузащитник выступал за уругвайские клубы «Расинг» и «Пеньяроль» и уезжал в аренду в аргентинскую «Химнасию». В 2022 году Саравия завоевал свой единственный трофей — стал победителем Суперкубка Уругвая в составе «Пеньяроля».

Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» → «Арис» (€ 1 млн)

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: ФК «Арис»

Воспитанник «Краснодара» провёл прошедший сезон в составе «Ариса». Он отыграл 37 матчей в составе греческого клуба (шесть голов, четыре результативные передачи). «Арис» воспользовался опцией выкупа после истечения срока аренды, а россиянин подписал контракт на два года. В последнее время Сулейманов регулярно мотался по арендам. Он поиграл в Турции («Гиресунспор»), Израиле («Хапоэль» из Беэр-Шевы) и Греции («Арис»). Греческий клуб — второй в карьере Шапи, за который он сыграет на полноценной основе.

Алекса Джурасович: «Спартак» Суботица → «Акрон» (€ 450 тыс.)

Алекса Джурасович Фото: ФК «Акрон»

Полузащитник Джурасович — воспитанник «Спартака», но только сербского. Того самого, где относительно недавно работал Александр Кержаков. Джурасович дебютировал за основную команду «Спартака» в 2020 году, а в сезоне-2023/2024 играл существенную роль (провёл 34 матча во всех турнирах). Для 21-летнего футболиста трансфер в «Акрон» — первая возможность проявить себя за пределами родины. Футболист не заигран за основную сборную своей страны, но отбегал пять матчей за молодёжку.

Никита Кокарев: «Арсенал» Тула → «Химки» (€ 150 тыс.)

Никита Кокарев Фото: ФК «Арсенал» Тула

Подмосковный клуб укрепил состав лучшим молодым вратарём Первой лиги. Такое звание 21-летний Кокарев получил по итогам прошлого сезона. Он провёл 29 матчей в составе тульского «Арсенала» и в 16 случаях отыграл «на ноль». Команде не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вернуться в РПЛ, однако сам Кокарев всё-таки оказался в высшем дивизионе отечественного футбола. Ранее «Химки» попрощались с вратарём Антоном Митрюшкиным — он подписал контракт с «Локомотивом» в статусе свободного агента.

Огнен Ожегович: «Кифисия» → «Пари НН» (€ 30 тыс.)

Огнен Ожегович Фото: ФК «Пари НН»

30-летний Ожегович в своё время уже поиграл в России. В сезоне-2018/2019 нападающего арендовал тульский «Арсенал». Там серб отыграл 11 матчей во всех турнирах и отметился голом в ворота «Спартака». Кстати, в 2013 году будущий футболист «Пари НН» стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной Сербии. Прошедший сезон Ожегович провёл в Греции, где бегал за клуб «Кифисия» (31 матч, 16 голов). Теперь он подписал контракт с «Пари НН» на два года. В новой команде Огнен будет играть под 90-м номером.

Артём Тимофеев: «Ахмат» → «Локомотив» (свободный агент)

Артём Тимофеев Фото: ФК «Локомотив»

Столичный клуб укрепил состав полузащитником Тимофеевым, у которого истёк срок контракта с «Ахматом». Таким образом, 30-летний футболист достался красно-зелёным совершенно бесплатно. Он подписал контракт по схеме «1+1». «Вариант появился, наверное, относительно недавно. Думал вообще недолго. Топ-клуб, борется за высокие места, большие амбиции, хорошие условия, и поэтому думал недолго, всё прошло относительно быстро», — сказал Тимофеев после перехода в «Локомотив». Полузащитник провёл предыдущие годы в составе «Ахмата» и отыграл в общей сложности 118 матчей (15 голов, девять результативных передач).

Михайло Баньяц: «Краснодар» → «Бачка Топола» (аренда)

Михайло Баньяц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сербский полузащитник Баньяц вернулся на родину. В 2022 году Михайло сменил клуб «Бачка Топола» на «Краснодар» — сумма трансфера составила € 1,6 млн. За пару лет в России Баньяц отыграл 65 матчей, забил три мяча и отдал восемь результативных передач. А теперь стороны согласовали возвращение Михайло — «Бачка Топола» арендовала игрока до конца сезона-2024/2025. К слову, нынешний контракт серба с «Краснодаром» истекает летом 2026-го. После окончания аренды у Баньяца останется ещё один год по договору с «быками».

Солтмурад Бакаев: «Рубин» → «Акрон» (свободный агент)

Солтмурад Бакаев Фото: ФК «Акрон»

Новичок РПЛ взял футболиста с опытом игры в элитном российском дивизионе (70 матчей). Бакаев провёл прошедший сезон в составе «Родины», которая выступает в Первой лиге. 26 матчей, один гол, три результативные передачи — статистика футболиста в московском клубе. По окончании сезона Бакаев стал свободным агентом, поскольку у него истёк срок соглашения с «Рубином». Так что «Акрону» 24-летний полузащитник достался совершенно бесплатно. В своё время Бакаев играл в квалификации Лиги Европы за «Спартак». Хотя слово «играл» слишком громкое, ведь Солтмураду доверили всего 45 минут во встрече с «Брагой» (1:2).

Родригу Эшковал: «Визела» → «Акрон» (свободный агент)

Родригу Эшковал Фото: ФК «Акрон»

«Акрон» заключил контракт с защитником, который провёл больше 10 лет в системе «Бенфики». Помимо этого, он поиграл за хорватские клубы «Истра» и «Риека», «Анортосис» из «Кипра» и греческий «Волос». Последним местом работы Эшковала была португальская «Визела» (23 матча в сезоне-2023/2024). А в составе «Риеки» Эшковал поиграл на групповом этапе Лиги Европы и в квалификации Лиги конференций. Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года.

Равиль Нетфуллин: «Химки» → «Торпедо» (свободный агент)

Равиль Нетфуллин Фото: Дмитрий Голубович «Чемпионат»

В прошедшем сезоне Нетфуллин был капитаном «Химок» и вместе с командой завоевал путёвку в РПЛ. Однако 31-летний полузащитник снова уехал в Первую лигу. Он расторг контракт с «Химками» и перешёл в «Торпедо». К слову, Нетфуллин уже играл за московский клуб в период с 2020 по 2023 год. В сезоне-2021/2022 стал победителем Первой лиги в составе автозаводцев и помог команде вернуться в элитный дивизион российского футбола. Теперь Нетфуллин постарается повторить этот трюк в течение ближайших месяцев.

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