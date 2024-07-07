Скандал со Спаллетти и неопределённость Модрича. Что происходит у тех, кто вылетел с Евро

Чемпионат Европы приближается к концу. На турнире осталось всего четыре команды. Но жизнь в вылетевших сборных продолжается. Какие интересные новости поступают из команд, уже покинувших Евро?

Италия

Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил, что главный тренер Лучано Спаллетти продолжит работу с командой. «Полностью доверяем Спаллетти, будем двигаться вперёд вместе с ним. Мы не имели права рассчитывать на победу на чемпионате Европы, имея в составе ребят, до этого ни разу не игравших в сборной. Мы выиграли чемпионат Европы среди юношей до 17 лет, но никто из этих ребят ранее не играл в основной команде страны», — отметил Гравина.

Лучано Спаллетти Фото: Claudio Villa/Getty Images

Однако дела у Спаллетти на Евро в Германии складывались плохо. Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Reppublica, на турнире между тренером и игроками сложились натянутые отношения. Отмечается, что коллектив поделился две части. Некоторые футболисты упрекали Спаллетти за недостаточную подготовку команды к Евро, считая, что им не хватало интенсивности.

Также часть игроков была против вызова полузащитника Николо Фаджоли, считая его «стукачом». Если забыли, игрок «Ювентуса» втянул Сандро Тонали из «Ньюкасла» в скандал со ставками. Ещё игроки были шокированы, что Спаллетти изменил тактику и состав за два часа до матча 3-го тура группового этапа с Хорватией (1:1).

Сербия

Сербия провалилась на Евро, заняв четвёртое место в группе с двумя очками. Изменения последовали сразу после вылета команды. В отставку подали вице-президент Футбольного союза Сербии Бранислав Недимович и генеральный секретарь Йован Шурбатович.

Футболисты сборной Сербии Фото: Alex Caparros — UEFA/UEFA via Getty Images

Да и на самом турнире внутри сборной было жарко. Душан Тадич не попал в состав на матч 1-го тура с Англией (0:1). Полузащитник вышел на поле только на 61-й минуте. А после встречи заявил, что должен был начать встречу в старте, так как считает себя лучшим игроком сборной Сербии. Позже Тадич извинился перед главным тренером Драганом Стойковичем и партнёрами. Но осадок остался.

Бельгия

Бельгийцы уступили в 1/8 финала Евро Франции (0:1), но тренер Доменико Тедеско останется на своей должности. «Доменико подписал контракт до 2026 года, так что никаких вопросов об уходе нет. Ситуация ясна», — сказал «Чемпионату» спортивный директор Футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркотерен. Хотя всё же стоит отметить, что бельгийцы провели не самый крутой турнир и показывали средний футбол.

Доменико Тедеско Фото: Alex Grimm/Getty Images

И всё же изменения в сборной Бельгии последовали. О завершении карьеры в национальной команде объявил защитник Ян Вертонген. 37-летний футболист — рекордсмен сборной Бельгии по количеству матчей, у него их 157. Но на Евро-2024 было отчётливо заметно, что Вертонгену уже не хватает скорости.

Вполне вероятно, что скоро сборную Бельгии покинет и Кевин Де Брёйне. Он не исключил подобный сценарий. «Слишком рано говорить, закончу ли я с выступлениями за сборную. Сейчас мне нужно отдохнуть, потому что этот сезон был для меня особенно долгим. Нужно немного подумать. Я приму решение после лета», — цитирует Де Брёйне La Libre.

Хорватия

Максимальная драма разыгралась в концовке матча 3-го тура группового этапа между Хорватией и Италией. Хорваты вели 1:0, и этот счёт выводил их в плей-офф. Однако на 90+8-й минуте Маттиа Дзакканьи забил ответный мяч и оставил Хорватию без 1/8 финала. Главный шок, конечно, испытал 38-летний Лука Модрич, которого к тому моменту уже заменили. После матча он не стал отвечать на вопрос о будущем в сборной: «Посмотрим. Сейчас не время для таких вопросов». Не исключено, что мы увидели последний матч гениального Луки за Хорватию.

Лука Модрич после матча с Италией Фото: Dan Mullan/Getty Images

Также после Евро-2024 произошли изменения в тренерском штабе хорватов. Ивица Олич, экс-игрок и тренер ЦСКА, помогавший Златко Даличу, взялся за другую работу. Он возглавил сборную Хорватии U21. Возможно, это назначение станет плацдармом для дальнейшей работы уже с главной национальной командой.

Венгрия

Главная история, связанная с Венгрией на Евро-2024, — травма нападающего Барнабаша Варги. На 68-й минуте матча 3-го тура с Шотландией (1:0) 30-летний игрок столкнулся с вратарём соперника Ангусом Ганном. После этого венгерский форвард упал на газон. Варге несколько минут оказывали помощь, а затем унесли на носилках. Барнабаш получил множественные переломы лицевых костей со смещением. Ему пришлось сделать операцию. Но, к счастью, уже после вылета Венгрии с Евро Варгу выписали из больницы. Он вернулся домой, где продолжает восстановление.

После столкновения Барнабаша Варги с Ангусом Ганном Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Венгерский футбольный союз объявил, что главный тренер сборной Марко Росси останется на своём посту. «Следующая задача, которая стоит перед сборной Венгрии, — успешно выступить этой осенью в Лиге наций, а затем в отборочном турнире к чемпионату мира. Командой будет руководить Марко Росси при максимальной поддержке союза и президента», — сказал глава организации Шандор Чаньи.

Албания

Нападающий сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку «отличился» после матча группового этапа Евро с Хорватией (2:2). Он взял в руки мегафон и зарядил оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов. За это УЕФА дисквалифицировал Даку на два матча. Но теперь Мирлинду необходимо возвращаться в Казань. А в «Рубине» выступает несколько сербских игроков.

Мирлинд Даку на Евро-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Даку уже извинился перед всеми: «У нас в «Рубине» интернациональный состав, и все игроки уважают друг друга. У нас крепкий коллектив, очень хорошие и даже дружеские отношения с Чумичем, Вуячичем, Йочичем и со всеми ребятами. Я хочу извиниться перед командой, руководством и тренерским штабом. Всегда, на протяжении всего сезона чувствовал их поддержку. Знаю, что это моя ошибка. Только своим поведением я смогу доказать, что подобное может случиться с каждым». Посмотрим, возникнут ли проблемы у Мирлинда в «Рубине».

Грузия

Грузия впервые сыграла на Евро. И как! Команда сразу вышла в плей-офф, где в 1/8 финала проиграла мощной Испании (1:4). Однако на родине футболистов приняли как национальных героев. На улицы Тбилиси вышли десятки тысяч человек. Реакция, которая дороже любых трофеев.