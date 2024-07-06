Англия – в полуфинале Евро! Как они это делают?!

Сборная Англии – третий полуфиналист Евро-2024. Команда Гарета Саутгейта победила Швейцарию в серии пенальти. Англичане сыграют с победителем пары Нидерланды – Турция.

Саутгейт, как и прогнозировали, поменял тактическую систему сборной Англии. Очевидно, отчасти из-за отсутствия дисквалифицированного Гехи, отчасти из-за желания подстроиться под схему швейцарцев с тремя центральными защитниками. В тройке сзади у англичан оставались Стоунз, Уолкер и впервые вышедший в основе на Евро-2024 Конса. Роль правого латераля с явным акцентом на атаку получил Сака, левого – Триппьер. Фоден в этой модели мог больше времени проводить в центре и иногда при владении менялся местами с опорником Майну.

Игра началась с борьбы за инициативу и взаимного прессинга. Швейцарцы не собирались так просто отдавать мяч и территорию записному фавориту, но потом англичане всё же больше времени проводили на половине поля соперника. Однако голевых моментов вообще не было. От типичных осторожных матчей команды Саутгейта на невысоких скоростях на Евро-2024 эту игру отличало только то, что футбол не был скучным.

В юбилейном, 100-м матче Саутгейта во главе сборной Англии частью его плана были изоляции для Саки – игрока «Арсенала» оставляли один в один с левым латералем сборной Швейцарии Эбишером, Букайо легко обыгрывал оппонента, но всякий раз отправлял мяч на кого-то из швейцарцев. То ли Кейн и остальные англичане, заполнявшие штрафную, плохо открывались, то ли у Саки ноги бежали впереди головы. Триппьер встречался с мячом почти в два раза реже, чем Букайо, однако в первом тайме сделал два паса под удар, тогда как лондонский «канонир» лишь один.

К перерыву Англия нанесла пять ударов, Швейцария – два. А в створ никто не попал. Команда Саутгейта трижды била из-за штрафной, правда, каждый выстрел был заблокирован. Настоящих голевых моментов за 45 минут болельщики не дождались. Команда Мурата Якина смело выходила из-под прессинга англичан за счёт розыгрыша и длинных передач на центрфорварда Эмболо, который готов был цепляться за любой мяч, тем не менее тоже не доводила свои контрвыпады до чего-то конкретного. Приготовленное Саутгейтом и Якином блюдо имело свой вкус, вот только ему недоставало остроты.

На первых минутах после перерыва наконец-то случился первый удар в створ. Его нанесла Швейцария, которая здорово вскрыла оборону англичан по центру. Фройлер нашёл в чужой штрафной проникающей передачей Эмболо. Центрфорвард находился под давлением висевшего на плечах защитника (это был Конса), тем не менее сумел пробить. Но удар получился из разряда «каши мало ел» – Пикфорд даже не испугался.

Брил Эмболо Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Вообще во втором тайме команды как будто поменялись формами, а не половинами. Швейцария владела ощутимым игровым преимуществом. Большими отрезками игра шла фактически на трети поля сборной Англии! У команды Якина было всё, кроме опять же голевых моментов. Швейцарцы классно перегружали фланги, прежде всего, правый, спокойно держали мяч и комбинировали накоротке.

В конце концов, сборная Швейцарии забила! Команда Якина справа и порвала оборону англичан через полуфланг, а пас Ндойе превратил в голевой оказавшийся на пути мяча защитник Стоунз. Эмболо выиграл борьбу на опережение у Уолкера. Брил забил своим седьмым касанием в штрафной соперника, тогда как у Кейна на тот момент было лишь три таких касания. Чемпионат Европы уничтожает индивидуальные рейтинги и выводит на сцену собственных героев.

Невозможно было понять, как Англия собирается отыгрываться. Но команде Саутгейта потребовался один момент, чтобы забить! Первый же удар англичан в створ в матче завершился голом. Всё сделал за счёт индивидуального мастерства Сака. На сей раз он решил сместиться с правого фланга в центр и, не тратя секунд на улучшение позиции, отправил мяч из-за штрафной в дальний нижний угол – идеальное попадание. Саутгейту повезло затащить эту игру в дополнительное время благодаря игроку «Арсенала».

Букайо Сака Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чем запомнился овертайм? Сейвом Зоммера после дальнего удара Райса и сумасшедшим стандартом от Шакири – свежий форвард попал в крестовину прямо с углового. Даже Пикфорд показал ему большой палец! Ещё травмой Кейна – захромавшего, вылетевшего за поле после единоборства и заменённого на Тони. В остальном был достаточно осторожный футбол с мыслями об 11-метровых. А в серии пенальти всё решил промах играющего в АПЛ Аканджи – сейв Пикфорда вытащил Англию в полуфинал Евро.