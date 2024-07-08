Кого покупает «Спартак». За Барко американцы платили рекордные деньги!

А ещё Эсекьель чуть не перешёл в «Зенит» при Манчини. Но в последнее время язык тела аргентинского Волшебника не радовал болельщиков.

«Спартак» близок ко второму трансферу легионера в летнее окно. Как стало известно «Чемпионату», московский клуб договорился о четырёхлетнем контракте с атакующим полузащитником «Ривер Плейт» Эсекьелем Барко. Сделка между сторонами должна быть оформлена на следующей неделе. Знакомимся с 25-летним аргентинцем.

Некоторыми деталями будущего трансфера в «Спартак» поделились в Аргентине. Как сообщает TyC Sports, красно-белые предложили «Ривер Плейт» $ 16 млн (около € 15 млн). Два клуба обсуждают структуру выплат. Стало известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн.

Интересно, что Эсекьель мог оказаться в России ещё семь лет назад, когда Роберто Манчини решил сколотить в «Зените» аргентинскую банду. Тогда обсуждался трансфер на тот момент 18-летнего Барко за $ 20 млн. По каким-то причинам сделка не состоялась, и атакующий полузащитник до сих пор не поиграл в Европе.

Вообще, в юности Барко подавал очень большие надежды. Ему давали красивые прозвища — Волшебник (El Mago) и Жемчужина (La Joya). Невысокий Эсекьель (его рост — всего 167 см) выделялся техникой, умением обыгрывать один в один и креативностью. Поиграл за юношескую сборную Аргентины. А уже в 17 лет дебютировал за первую команду «Индепендьенте».

Эсекьель Барко в «Индепендьенте» Фото: Buda Mendes/Getty Images

В том самом 2017 году, когда Барко заинтересовал «Зенит», Эсекьель выиграл с «Индепендьенте» Южноамериканский кубок — турнир, который можно назвать аналогом Лиги Европы. В двухматчевом финале с «Фламенго» юный атакующий полузащитник сделал голевую передачу в первой домашней игре и забил с пенальти в ответной встрече в Рио-де-Жанейро. Гол Барко и стал победным для аргентинцев.

Талантом из «Индепендьенте» интересовалась «Бенфика», но Эсекьель в итоге уехал в МЛС — к любимому тренеру Лионеля Месси, аргентинцу Херардо Мартино, который сейчас возглавляет «Интер Майами». Тогда Мартино работал с «Атлантой Юнайтед». Американский клуб заплатил за Барко $ 15 млн. Это был самый дорогой трансфер в истории МЛС. При таких вводных понятно, что атакующий полузащитник приезжал в лигу в статусе будущей звезды.

«Этот парень — наверное, самое важное приобретение не только для нас, но и для всей лиги. Имеет значение то, что люди говорят о нём», — комментировал трансфер атакующего полузащитника Мартино.

Эсекьель Барко в «Интер Майами» Фото: Perry McIntyre/ISI Photos/Getty Images

Барко появлялся на всех позициях в атаке, но, как правило, был левым вингером или «десяткой». В первый сезон он набрал 4+2 в 26 матчах, а в плей-офф МЛС выходил на замены в концовке и не совершил результативных действий в пяти играх. Тем не менее поучаствовал в Матче всех звёзд лиги, а главное — выиграл чемпионский титул с «Атлантой».

Однажды Мартино отстранил Барко от работы с первой командой за нарушение дисциплины. По слухам, это случилось из-за того, что Эсекьель положил глаз на девушку одноклубника. Впрочем, конфликт не перерос во что-то большее. Потом тренер вернул в основу своего соотечественника. Да и в «Интер Майами» Мартино, как писали зарубежные СМИ, хотел пригласить Эсекьеля, чтобы тот поиграл с Месси.

«Это решение тренера, и я уважаю его. Буду больше тренироваться», — сказал тогда Эсекьель, решив не развивать конфликт.

В следующие два года статистика Барко тоже не потрясала воображение. В сезоне-2019 — 4+2 в 15 матчах МЛС и 0+0 в трёх играх плей-офф. В сезоне-2020 — 2+2 в 12 матчах МЛС. Играл Эсекьель не так много из-за травм и вызовов в молодёжную сборную Аргентины.

А вот сезон-2021 получился лучшим для Барко в США. В 25 матчах МЛС атакующий полузащитник забил семь мячей и сделал шесть голевых передач. Эсекьеля позвали в сборную Аргентины на Олимпиаду, но там национальная команда сенсационно не вышла из группы с Австралией, Египтом и Испанией. Барко во всех трёх матчах группового этапа появлялся в основе, но ни голов, ни голевых передач у него не было. Плей-офф МЛС Эсекьель тоже завершил с показателем 0+0, так как «Атланта Юнайтед» выбыла уже после первого раунда.

После того сезона Барко вернулся в Аргентину. В январе 2022-го «Ривер Плейт» арендовал атакующего полузащитника за сумму, равную € 4 млн. А в январе нынешнего года клуб из Буэнос-Айреса окончательно выкупил Эсекьеля: на это ушло ещё приблизительно € 6,4 млн.

За последние два с половиной года Барко провёл в чемпионате Аргентины 54 матча, забил семь мячей и сделал пять голевых передач. Статистика не выдающаяся для атакующего игрока. Более успешен Эсекьель был в главном клубном турнире Южной Америки — Кубке Либертадорес. В 21 матче набрал 5+1. Проблема Барко в том, что он остаётся игроком настроения, нестабильным. Способен выдать яркий матч, впечатлив болельщиков классным дриблингом, а может и в тень уйти.

Эсекьель Барко в «Ривер Плейт» Фото: Daniel Jayo/Getty Images

В этом году Барко спровоцировал небольшой скандал. Забив гол в матче чемпионата Аргентины с «Сентрал Кордова», Эсекьель отпраздновал его провокационным жестом. Случилось это на фоне затянувшейся нерезультативной серии атакующего полузащитника, поэтому он поддался эмоциям. Отреагировал таким образом на критику в свой адрес. Аргентинские журналисты писали, что его «язык тела на футбольном поле ухудшился в последние месяцы».

«Я очень ждал этого гола, — признался Барко после матча. — В первом тайме у меня было три выхода один на один, которые я не смог реализовать. Но мои одноклубники сказали мне продолжать играть в свой футбол. И я продолжал это, делал всё, что мог».

По итогам сезона-2023 Барко выиграл с «Ривер Плейт» чемпионат и Суперкубок Аргентины. В нынешнем сезоне-2024 «Ривер» после пяти туров занимает седьмое место — отстаёт на четыре очка от лидера «Тальереса», приехавшего на турнир в Санкт-Петербург. Кроме того, эти две команды попали друг на друга в 1/8 финала Кубка Либертадорес. 14 августа сыграют в первом раунде плей-офф на поле «Тальереса», а 21-го в ответном матче хозяином будет «Ривер Плейт».

Барко в чемпионате Аргентины этого сезона — второй в команде по сыгранному времени (371 минута). Он первый в составе «Ривер Плейт» по точным передачам на чужой трети поля (72), второй по передачам под удар (8) и заработанным на себе фолам (10), третий по ударам (9), попаданиям в створ (5), обводкам (5) и выигранным единоборствам (24).

Год назад CIES Football Observatory опубликовал список лучших дриблёров среди игроков старше 23 лет в национальных чемпионатах. Первым по статистике оказался Хорхе Карраскаль из «Динамо», а помимо колумбийца, в топ-5 попали Джек Грилиш, Лерой Зане, Лионель Месси и Рафаэл Леау. Барко тоже попал в этот список — потенциальный новичок «Спартака» занял седьмое место. Эсекьель в хорошей компании.