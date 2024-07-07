Пары полуфиналистов Евро просто восхитительны! Обновлённая сетка плей-офф ЧЕ-2024

После субботних матчей чемпионат Европы приблизился к своему окончанию. Четвертьфинальная стадия – всё, остались лишь два полуфинала и финал.

Сегодня определились ещё два участника полуфиналов. Вслед за Испанией и Францией в следующую стадию шагнули Англия и Нидерланды. Для англичан это получилось традиционно нервно – в игре со Швейцарией сначала пришлось отыгрываться (а пропустили за 15 минут до конца основного времени!), а потом переигрывать команду Якина в серии пенальти. Пять ударов из пяти реализовали футболисты сборной Англии – и вышли в 1/2 финала.

Вторая игра получилась гораздо интереснее. В ней мы впервые в плей-офф увидели волевую победу в основное время! Турция вела после первого тайма 1:0, но нидерландцы перевернули всё за шесть минут: на 70-й сравняли, а на 76-й – вышли вперёд. Турки создали несколько моментов в конце матча, однако сравнять счёт так и не получилось.

Кто с кем сыграет в полуфиналах?

Тут всё просто, вчера определилась первая пара – Испания – Франция, а сегодня вторая – Англия – Нидерланды.

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Первый матч – в следующий вторник, 9 июля. Второй – в среду, 10-го. Обе игры начнутся в 22:00 мск.