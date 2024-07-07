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Евро-2024: сетка плей-офф, расклады на 1/2 финала – кто с кем сыграет в полуфинале, кто на кого вышел, расписание: 6 июля 2024

Пары полуфиналистов Евро просто восхитительны! Обновлённая сетка плей-офф ЧЕ-2024
Максим Пахомов
Известны все полуфиналисты ЧЕ-2024
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Сегодня в четвёрку лучших пробились сборные Англии и Нидерландов!

После субботних матчей чемпионат Европы приблизился к своему окончанию. Четвертьфинальная стадия – всё, остались лишь два полуфинала и финал.

Подробности последних четвертьфиналов:
Англия — в полуфинале Евро! Как они это делают?! Англия — в полуфинале Евро! Как они это делают?!
Нидерланды перевернули на Евро всё за шесть минут! Нидерланды перевернули на Евро всё за шесть минут!

Сегодня определились ещё два участника полуфиналов. Вслед за Испанией и Францией в следующую стадию шагнули Англия и Нидерланды. Для англичан это получилось традиционно нервно – в игре со Швейцарией сначала пришлось отыгрываться (а пропустили за 15 минут до конца основного времени!), а потом переигрывать команду Якина в серии пенальти. Пять ударов из пяти реализовали футболисты сборной Англии – и вышли в 1/2 финала.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

Вторая игра получилась гораздо интереснее. В ней мы впервые в плей-офф увидели волевую победу в основное время! Турция вела после первого тайма 1:0, но нидерландцы перевернули всё за шесть минут: на 70-й сравняли, а на 76-й – вышли вперёд. Турки создали несколько моментов в конце матча, однако сравнять счёт так и не получилось.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

Кто с кем сыграет в полуфиналах?

Тут всё просто, вчера определилась первая пара – Испания – Франция, а сегодня вторая – Англия – Нидерланды.

Сетка плей-офф ЧЕ-2024

Сетка плей-офф ЧЕ-2024

Первый матч – в следующий вторник, 9 июля. Второй – в среду, 10-го. Обе игры начнутся в 22:00 мск.

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