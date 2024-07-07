Нидерланды перевернули на Евро всё за шесть минут!

Нидерланды – последний полуфиналист Евро-2024! Команда Рональда Кумана с гигантским трудом дожала Турцию. За место в финале нидерландцы сразятся с Англией.

Сборная Турции потеряла перед четвертьфиналом из-за дисквалификаций троих игроков, включая автора дубля в ворота австрийцев Мериха Демирала. С другой стороны, в состав после бана вернулся Хакан Чалханоглу, который в хороший день стоит троих. Тактическую схему итальянский тренер Винченцо Монтелла не поменял – турки снова сыграли 5-4-1. Вот только Арда Гюлер вышел на правом фланге, а не в роли «ложной девятки». Впереди расположился быстроногий Барыш Йылмаз. Спустя несколько минут они поменялись местами. Гюлер, кажется, не совсем понимал свою роль при обороне, по крайней мере, Монтелла вынужден был через переводчика что-то дополнительно объяснять таланту «Реала» прямо по ходу встречи. Но потом Гюлер опять ушёл направо, а иногда опускался при розыгрыше глубоко к своим защитникам как свободный художник.

Нидерланды – Турция Фото: Stu Forster/Getty Images

Начало игры обещало, что этот четвертьфинал будет веселее предыдущего англо-швейцарского – на первой же минуте безработный Мемфис Депай (форвард на днях стал свободным агентом, уйдя из «Атлетико») пролез в штрафную сборной Турции и едва не забил. Однако затем пошёл более размеренный футбол. Нидерландцы владели мячом, имели территориальное преимущество. Вот только никак не могли подобрать ключи, с помощью которых вскрыли бы плотную оборону турок. До 35-й минуты соперники не нанесли ни одного удара в створ.

Впрочем, туркам хватило первого же попадания, чтобы забить! Как и в матче с Австрией, гол команды Монтеллы родился в результата стандарта. После подачи углового нидерландцы вынесли мяч из штрафной, но подбор забрали турки. Такие переходные фазы при стандартах очень опасны для обороняющихся. Сборная Нидерландов потеряла структуру, на дальней штанге получилась ситуация «четыре в четыре». Гюлер сделал голевую передачу – после его навеса справа в роли Демирала оказался другой центральный защитник Самет Акайдын. Игрок «Фенербахче» точно пробил головой в борьбе.

Куман с раздражением смотрел на происходящее с тренерской скамейки. Его игроки катали мяч, но не раскатывали противника. Скорость игры абсолютно устраивала турок. До перерыва нидерландцы нанесли лишь четыре удара, а единственным попаданием в створ так и остался гол Акайдына. Даже по статистике касаний мяча в чужой штрафной Нидерланды не превосходили Турцию (9:9).

После перерыва Куман поднял со скамейки своего великана – почти двухметрового Ваута Вегорста, который в своё время отыграл полгода на правах аренды в турецком чемпионате. Пошли забросы от нидерландцев на высокого нападающего. Почти каждый создавал серьёзное напряжение в обороне турок. Под Вегорста ловко подстраивался Депай, так что опасность была двойной. Однако завершился стартовый отрезок второго тайма голевым моментом команды Монтеллы: Гюлер очень технично исполнил штрафной, послав мяч в штангу. Вот за такое в «Реал» и берут.

Турки контратаковали в основном за счёт Йылмаза. Сколько же работал на рывках форвард «Галатасарая» – просто энерджайзер! Барыш замучил Вирджила ван Дейка и в итоге посадил звезду «Ливерпуля» на жёлтую карточку. Тем не менее то, что Куман мог бы назвать «планомерным давлением», дало свои плоды. Нидерландцы отыгрались тоже в результате углового. После розыгрыша Депай подал справа, а потерянный возле 11-метровой Стефан де Врей пробил головой — 1:1.

Турки постепенно сдувались, как и в концовке матча с Австрией. И команда Кумана, в отличие от команды Ральфа Рангника, воспользовалась утомлённостью соперника. Второй гол на 76-й минуте голландцы забили после выигранного Йерди Схаутеном подбора и кросса справа. Безобразно сыграл на дальней штанге защитник Мерт Мюльдюр. Будучи ближе к мячу, он проиграл позицию Коди Гакпо и в борьбе с форвардом «Ливерпуля» поразил свои ворота.

Футболисты сборной Нидерландов Фото: Dan Mullan/Getty Images

Сборная Турции, собрав последние силы, надавила в концовке и имела шансы спасти игру. Защитник нидерландцев Микки ван де Вен остановил летевший в пустые ворота мяч после удара Зеки Челика. Потом опасно бил головой потенциальный новичок «Спартака» Керем Актюркоглу, однако, судя по исполнению момента, красно-белых он привлёк не этим своим навыком. А в компенсированное время потребовался и суперсейв вратаря Барта Вербрюггена. Плохо защищались Нидерланды. Турки превзошли «оранжевых» по ударам – 16:11 (из штрафной – 10:7, в створ – 4:4), но всё же проиграли и вылетели.