Вратарь забил гол на последней секунде! Космическая развязка полуфинала Медиалиги. Видео

Состоялся ответный полуфинальный матч 5-го сезона Медиалиги 2DROTS — «Титан». По ходу встречи футбол был далеко не искромётным. Однако концовка игры превзошла любые ожидания.

После первого матча 2DROTS уступали «Титану» в один гол. В ответной игре «самураи» безуспешно пытались взломать «титановую» оборону на протяжении 90 минут. Когда чистое время матча завершилось, 2DROTS получили право на последний угловой. Как и подобает в таких ситуациях, к воротам соперника прибежал голкипер. И это тот случай, когда подключение вратаря оказалось не напрасным.

Кипер «дротов» Дмитрий Сычёв выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в ворота соперника! Гол вратаря — большая редкость в футболе. А когда этот гол спасительный и забит за секунду до финального свистка — это вообще сумасшествие.

Невероятный гол Сычёва спас «самураев» от поражения и перевёл игру в серию буллиталити. Вратарь 2DROTS отметился и там, сделав сейв в решающий момент. Как итог, «дроты» получили путёвку в финал, а «Титан» испытал на себе дичайшее невезение.

После финального свистка было всё: радость, грусть, слёзы счастья и слёзы разочарования. Команды даже успели повздорить и потолкаться. «Титан» был агрессивно недоволен тем, что судья дал 2DROTS исполнить последний угловой, после которого и забил Сычёв. Однако возмущения и споры забудутся, а результат и крутой гол вратаря навсегда войдут в историю медийного футбола. По окончании встречи эмоциями поспешил поделиться игрок и блогер из 2DROTS Биг Смоук.

Биг Смоук игрок и шоумен 2DROTS «Это ни с чем не может сравниться. Это легендарный матч. Это один из лучших моментов, который был у меня в жизни!»



К слову, герой матча Дмитрий Сычёв в своё время не пригодился в профессиональном футболе. Он воспитанник академии ЦСКА, которым на детском уровне даже интересовался «Ювентус». Однако заиграть на взрослом уровне не удалось. Хотя интерес к Сычёву из Первой и Второй лиг, по данным СМИ, существует до сих пор. Вполне возможно, что Дима повторит путь Бориса Фартуны, который из 2DROTS перебрался в профессиональный футбол. Парень перешёл в КАМАЗ и стал там основным игроком.

Что касается 2DROTS, клуб отправляется в финал Медиалиги, где сыграет с «Броуками». Для «самураев» это отличный шанс взять третий трофей МФЛ в своей истории. А вот действующий чемпион — «Титан» — не смог защитить титул. Игроки и тренеры «титановой команды» имеют право обвинять во всём судью. Но всё-таки справедливее будет сетовать на невезение и собственную расконцентрацию.