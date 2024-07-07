На Евро-2024 остаётся болеть за Испанию

Ладно, признаю́. Я провалился с прогнозом на чемпионство Португалии и заслуженно получил порцию издёвок от коллег и подписчиков. Могу объясниться лишь тем, что португальцев слишком недооценивали. И сам футбол в какой-то степени это подтвердил. По игре они смотрелись на равных с Францией, которую как раз постоянно называли фаворитом турнира. Всё решил один пенальти в послематчевой серии.

Если говорить, кто заслуживает титул по игре, то никакой Португалии и Франции тут на самом деле не будет. Просто потому, что есть сборная Испании. Сейчас её плюсы кажутся очевидными. Такие яркие взрывные фланги – Ламин Ямаль справа и Нико Уильямс слева. Они хорошо смотрелись в Ла Лиге по ходу сезона. Когда под тобой ещё лучший опорник планеты Родри, то можно творить без оглядки. Раскованность и кураж.

Футболисты сборной Испании Фото: Alex Grimm/Getty Images

Только вот перед стартом турнира это было далеко не так очевидно. В памяти всплывал чемпионат мира в Катаре. Там команда Луиса Энрике продемонстрировала всё, за что мы ненавидим игру во владение мячом. Стерильный футбол без опасных моментов. В народе – ватокат.

Так вот нынешняя сборная Испании не такая. Показательно, что в первом же матче на Евро-2024 испанцы впервые за 136 матчей уступили по владению. Ещё раз: 136 матчей. Вдумайтесь в эту цифру! Однако фирменный футбол никуда не делся. Сейчас Испания похожа на ту сборную, которая брала два Евро подряд, а между ними ещё ЧМ-2010 прихватила. И схожесть, само собой, не в наличии Хесуса Наваса, а в стиле.

Сборная Испании образца ЧМ-2010 Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Испанцы кажутся быстрее не потому, что быстро бегают, а потому, как двигают мяч. Молниеносные перепасовки. Пытаешься накрыть соперника, но он сразу отдаёт пас, потому что его партнёры живут открываниями. Они, в свою очередь, тоже вертят головой в обе стороны, сканируя пространство, поэтому ещё до приёма мяча знают, кому отдать передачу в одно-два касания.

Вроде нет ничего проще, чем сделать короткий пас низом. Весь смысл в том, чтобы отдать в темп, обнаружив свободное пространство. Ассист Ямаля – элементарный и гениальный одновременно. Это и есть командная игра. Причём зрячий пас отдал футболист, у которого сильная сторона – скорость и дриблинг. Даже такие игроки в Испании чувствуют момент.

Ассист Ламина Ямаля Фото: Кадр из трансляции

Хотя и дриблинг испанцы показывают больше других четвертьфиналистов. Ладно, Ямаль и Уильямс, но даже Фабиан Руис показывает что-то невероятное. Одним финтом убрал трёх немцев в центре поля во втором тайме. За смелую Испанию хочется болеть (особенно на фоне осторожных англичан). И, судя по отзывам, отталкивать может разве что судейство.

Только вопреки популярному мнению попадание мяча в руку Кукурелье не заслуживало пенальти. Именно такие эпизоды перед стартом Евро-2024 разбирал председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Тот случай, когда многие считают решение несправедливым, но таковы судейские трактовки (естественное положение руки, которая была опущена).

Попадание мяча в руку Марку Кукурелье Фото: Кадр из трансляции

Нужно оговориться, что Нидерланды тоже достаточно весёлая сборная, но она допустила неприлично много моментов в матче с Турцией. Сложно представить, чтобы «оранжевые» прошли двух топ-соперников и взяли титул. Хотя финал Испания – Нидерланды был бы огненным. А вы кого хотите видеть в финале?