Как сложился вратарь Нидерландов?! Чудо-сейв на последних секундах 1/4 финала Евро. Видео

Запомните это имя – Барт Вербрюгген. Турцию остановил именно он.

Матч между сборными Нидерландов и Турции в четвертьфинале Евро-2024 получился драматичным и подарил яркую концовку.

Турки выигрывали после первого тайма – Самет Акайдын забил в результате розыгрыша углового. Но во втором тайме нидерландцы перевернули игру. Сперва Стефан де Врей также после углового сравнял счёт, а на 76-й минуте автоголом в борьбе с Коди Гакпо отметился защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр.

На последних минутах команда итальянского тренера Винченцо Монтеллы устроила штурм ворот Нидерландов. Турки создали несколько моментов. Фактически каждый раз, когда мяч прилетал в штрафную нидерландцев, у «оранжевых» начиналась паника в обороне. Зеки Челик бил почти в пустые ворота – попал в закрывавшего створ защитника Микки ван де Вена.

Но особенно повезло команде Кумана в компенсированное время. Лучший момент имел вышедший на замену и дебютировавший на Евро 18-летний нападающий «Бешикташа» Семих Кылычсой. Он хорошо выбрал позицию и встретился с мячом прямо перед воротами. Это был бы идеальный дебют молодого игрока. Но… посмотрите, что сделал голкипер Барт Вербрюгген:

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Нидерланды, кажется, нашли вратаря на долгие годы. В полуфинале спасать надо будет уже с Англией.