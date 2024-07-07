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Евро-2024, Нидерланды – Турция – 2:1, сейв вратаря Барта Вербрюггена, видео спасения, 6 июля 2024

Как сложился вратарь Нидерландов?! Чудо-сейв на последних секундах 1/4 финала Евро. Видео
Анатолий Романов
Невероятный сейв вратаря Нидерландов
Аудио-версия:
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Запомните это имя – Барт Вербрюгген. Турцию остановил именно он.

Матч между сборными Нидерландов и Турции в четвертьфинале Евро-2024 получился драматичным и подарил яркую концовку.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

Турки выигрывали после первого тайма – Самет Акайдын забил в результате розыгрыша углового. Но во втором тайме нидерландцы перевернули игру. Сперва Стефан де Врей также после углового сравнял счёт, а на 76-й минуте автоголом в борьбе с Коди Гакпо отметился защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр.

На последних минутах команда итальянского тренера Винченцо Монтеллы устроила штурм ворот Нидерландов. Турки создали несколько моментов. Фактически каждый раз, когда мяч прилетал в штрафную нидерландцев, у «оранжевых» начиналась паника в обороне. Зеки Челик бил почти в пустые ворота – попал в закрывавшего створ защитника Микки ван де Вена.

Но особенно повезло команде Кумана в компенсированное время. Лучший момент имел вышедший на замену и дебютировавший на Евро 18-летний нападающий «Бешикташа» Семих Кылычсой. Он хорошо выбрал позицию и встретился с мячом прямо перед воротами. Это был бы идеальный дебют молодого игрока. Но… посмотрите, что сделал голкипер Барт Вербрюгген:

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Нидерланды, кажется, нашли вратаря на долгие годы. В полуфинале спасать надо будет уже с Англией.

Тут можно познакомиться с ним поближе:
Он вытащил Нидерланды в 1/2 финала ЧЕ. Такого вратаря там не было со времён ван дер Сара!
Он вытащил Нидерланды в 1/2 финала ЧЕ. Такого вратаря там не было со времён ван дер Сара!
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