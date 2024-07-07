Турцию и Швейцарию «казнили» вратари. Что творится на чемпионате Европы

Четвертьфиналы Евро-2024 — всё! Последний игровой день этой стадии получился огненным. Впрочем, как и предыдущие. Рассказываем в дайджесте о главном.

Англия снова сделала это. Она уже в полуфинале

Формально англичане, конечно, были фаворитами четвертьфинала. Дорогой состав, соперник к топам не относится. С другой стороны, Швейцария — одна из самых организованных сборных на Евро. Так что интрига жила.

И жила эта интрига весь матч. Голов пришлось ждать полтора тайма: на 75-й минуте у швейцарцев забил Эмболо. Счастье жило пять минут — вскоре Сака сравнял счёт дальним ударом. Дальше — дополнительное время, затем — серия пенальти. А там всё было хорошо, кроме удара Аканджи, который, несмотря на далёкий от пенальтиста статус, пошёл бить первым и оставил шансы Пикфорду. Тот, кстати, потом засветился с бутылкой, на которой была расписана манера исполнения всех швейцарцев.

Англичане же били уверенно, хоть и потеряли в овертаймах Кейна. Пятым пошёл исполнять Александер-Арнольд — и всадил под штангу.

В полуфинале Англия встретится с Нидерландами. Хорошая новость как минимум одна: сразу две топ-вывески на следующей стадии! Если не забыли, там ещё сыграют Франция с Испанией.

Нидерланды камбэкнули с Турцией. Минус ещё одна сказка на Евро

А вот где голов ждали, так это здесь. И Нидерланды, и Турция в основном играют на этом Евро ярко и в четвертьфинале тоже не подвели. Номинальными фаворитами были нидерландцы, но турки уже показали, что не боятся никого и ничего. Спросите Австрию, которую все так любили и которая цинично отлетела в 1/8 финала.

И забили первыми как раз турки. Кстати, снова головой. Только на этот раз это не сделал не Демирал, дисквалифицированный на два матча, а Акайдын.

В середине второго тайма давление нидерландцев наконец привело к голу. Де Врей ответил своим точным ударом головой и сравнял счёт. А для второго мяча хватило шести минут. Гакпо после прострела опередил турецкого защитника — 2:1! Правда, впоследствии мяч оформили как автогол Мюльдюра. Быстрейший камбэк!

Но главным героем стал вратарь голландцев Вербрюгген. Он тащил абсолютно всё на последних минутах и продолжил это в четвертьфинале. Остальные матчи на этой стадии переходили в дополнительное время. Но Нидерланды справились в основное.

Нидерландец Ваут Вегорст празднует выход в полуфинал Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Так что сегодня завершились последние сказки на Евро. В полуфинале остались только гранды, а Турция и Швейцария, поразившие всех по ходу турнира, едут домой. И делают это без претензий к себе. Начинается игра по-настоящему больших команд.