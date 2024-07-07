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Евро-2024, результаты 6 июля, обзор матчей, календарь, сетка плей-офф, Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция

Турцию и Швейцарию «казнили» вратари. Что творится на чемпионате Европы
Михаил Рождественский
Что творилось на Евро 6 июля
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Последние сборные-сенсации покинули Евро. В полуфиналах остались только топы.

Четвертьфиналы Евро-2024 — всё! Последний игровой день этой стадии получился огненным. Впрочем, как и предыдущие. Рассказываем в дайджесте о главном.

Любуемся обновлённой сеткой Евро:
Пары полуфиналистов Евро просто восхитительны! Обновлённая сетка плей-офф ЧЕ-2024
Пары полуфиналистов Евро просто восхитительны! Обновлённая сетка плей-офф ЧЕ-2024

Англия снова сделала это. Она уже в полуфинале

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

Формально англичане, конечно, были фаворитами четвертьфинала. Дорогой состав, соперник к топам не относится. С другой стороны, Швейцария — одна из самых организованных сборных на Евро. Так что интрига жила.

И жила эта интрига весь матч. Голов пришлось ждать полтора тайма: на 75-й минуте у швейцарцев забил Эмболо. Счастье жило пять минут — вскоре Сака сравнял счёт дальним ударом. Дальше — дополнительное время, затем — серия пенальти. А там всё было хорошо, кроме удара Аканджи, который, несмотря на далёкий от пенальтиста статус, пошёл бить первым и оставил шансы Пикфорду. Тот, кстати, потом засветился с бутылкой, на которой была расписана манера исполнения всех швейцарцев.

Англичане же били уверенно, хоть и потеряли в овертаймах Кейна. Пятым пошёл исполнять Александер-Арнольд — и всадил под штангу.

В полуфинале Англия встретится с Нидерландами. Хорошая новость как минимум одна: сразу две топ-вывески на следующей стадии! Если не забыли, там ещё сыграют Франция с Испанией.

Подробнее о матче:
Англия — в полуфинале Евро! Как они это делают?!
Англия — в полуфинале Евро! Как они это делают?!

Нидерланды камбэкнули с Турцией. Минус ещё одна сказка на Евро

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

А вот где голов ждали, так это здесь. И Нидерланды, и Турция в основном играют на этом Евро ярко и в четвертьфинале тоже не подвели. Номинальными фаворитами были нидерландцы, но турки уже показали, что не боятся никого и ничего. Спросите Австрию, которую все так любили и которая цинично отлетела в 1/8 финала.

И забили первыми как раз турки. Кстати, снова головой. Только на этот раз это не сделал не Демирал, дисквалифицированный на два матча, а Акайдын.

Почему дисквалифицирован Демирал:
Скандалище на Евро из-за фашистского жеста. Звезда Турции оскорбил армян и не только
Скандалище на Евро из-за фашистского жеста. Звезда Турции оскорбил армян и не только

В середине второго тайма давление нидерландцев наконец привело к голу. Де Врей ответил своим точным ударом головой и сравнял счёт. А для второго мяча хватило шести минут. Гакпо после прострела опередил турецкого защитника — 2:1! Правда, впоследствии мяч оформили как автогол Мюльдюра. Быстрейший камбэк!

Но главным героем стал вратарь голландцев Вербрюгген. Он тащил абсолютно всё на последних минутах и продолжил это в четвертьфинале. Остальные матчи на этой стадии переходили в дополнительное время. Но Нидерланды справились в основное.

Нидерландец Ваут Вегорст празднует выход в полуфинал

Нидерландец Ваут Вегорст празднует выход в полуфинал

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Так что сегодня завершились последние сказки на Евро. В полуфинале остались только гранды, а Турция и Швейцария, поразившие всех по ходу турнира, едут домой. И делают это без претензий к себе. Начинается игра по-настоящему больших команд.

Сюжеты последнего четвертьфинала:
Нидерланды перевернули на Евро всё за шесть минут! Нидерланды перевернули на Евро всё за шесть минут!
Он вытащил Нидерланды в 1/2 финала ЧЕ. Такого вратаря там не было со времён ван дер Сара! Он вытащил Нидерланды в 1/2 финала ЧЕ. Такого вратаря там не было со времён ван дер Сара!
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