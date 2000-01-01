4 клуба, чьи игроки забили больше всего на ЧЕ-2024
Завершились четвертьфиналы Евро-2024. Игроки каких клубов забили больше всего голов на турнире?
2-4-е место — «Интер»
На счету игроков «нерадзурри» пять голов на ЧЕ.
2-4-е место — «Реал» Мадрид
Футболисты испанского гранда также забили пять голов на Евро.
2-4-е место — «Бавария»
И мюнхенцы отметились пятью забитыми мячами.
1-е место — «Боруссия» Дортмунд
На счету футболистов дортмундцев шесть голов на этом Евро.
Игроки каких клубов забили больше всего голов на Евро-2024?
Читайте также
Погба отмечает победу Франции по пенальти. Видео
3 самых бьющих игрока Евро-2024
Турки отметили победу над Австрией 300 кебабами
Необычная тренировка сборной Франции. Видео
Кадры со съёмок фильма о Черенкове
Прогноз на Кубок Америки. Шансы Бразилии рухнули
Погба встретился с игроками сборной Франции. Видео
Ужасная статистика Испании против хозяев турниров
Мощное празднование фанатов Нидерландов на ЧЕ
Демирал — четвёртый защитник с дублем на ЧЕ
Праздник в честь футболистов сборной Грузии. Видео
Обновлённый прогноз на Евро-2024. Фаворит сменился
Фанаты Турции отметили победу над Австрией танцем
Эд Ширан устроил концерт для сборной Англии. Видео
Кошта установил два вратарских рекорда на Евро
Грузины мило встретили сборную в аэропорту. Видео