ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Медиалига, 5-й сезон: результаты матчей полуфинала, как сыграли 2DROTS, Броуки, Fight Nights, Титан

Гол вратаря, крутые камбэки и отставка тренера! Теперь нас ждёт мощнейший финал Медиалиги
Максим Хрущ
Нас ждёт мощнейший финал Медиалиги
Аудио-версия:
Комментарии
Рассказываем обо всём, что творилось в матчах 1/2 финала.

В пятом сезоне Медиалиги завершилась стадия 1/2 финала. Оба полуфинальных противостояния получились насыщенными и яркими. В каждой из пар случился фантастический камбэк, а завершилось всё драматичным голом вратаря 2DROTS.

Прошлая стадия плей-офф была не менее жаркой:
Огненное дерби 2DROTS — «Амкал» и гол «Броуков» с центра поля. Обзор 1/4 финала Медиалиги
Видео
Огненное дерби 2DROTS — «Амкал» и гол «Броуков» с центра поля. Обзор 1/4 финала Медиалиги

«Броуки» устроили чудо-камбэк, но остались без тренера перед финалом

«БроукБойз» считались фаворитом пары с Fight Nights, но судьба двухматчевого противостояния складывалась для них тяжело. В первой встрече «Броуки» были тусклой тенью самих себя и не нанесли ни одного удара по воротам. Команда бойцов, наоборот, сыграла выше ожиданий — сдержала соперника и сумела забить сама. Первый матч завершился в пользу Fight Nights со счётом 1:0.

Winline Медиалига. 5-й сезон . 1/2 финала. 1-й матч
29 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 1
Fight Nights
0:1 Jicho Джичоная – 25'    

«Броуки» сыграли настолько беззубо, что президенты клуба решили провести беседу с главным тренером Игорем Звездиным. Планировалось обсуждение игры и совместного будущего. А завершилось всё отставкой тренера. Дело в том, что «БроукБойз» рассчитывали на Игоря в долгосрочной перспективе и давали ему карт-бланш на любые решения. А сам Звездин заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона. Услышав это, президент «Броуков» Дмтрий Егоров (бывший журналист «Чемпионата») объявил решение расстаться прямо здесь и сейчас. Так «Броуки» остались без тренера перед ответным матчем полуфинала.

Игорь Звездин (слева)

Игорь Звездин (слева)

Фото: Пресс-служба Медиалиги

Как правило, неожиданная отставка тренера имеет два варианта последствий: либо команда окончательно развалится, либо это станет положительной эмоциональной встряской. Для «Броуков» уход Звездина сыграл в плюс. На ответный матч команда вышла с огнём в глазах и разнесла Fight Nights. Игра завершилась со счётом 2:0. Команда Райзена и Егорова вышла в очередной финал.

Winline Медиалига. 5-й сезон . 1/2 финала. 2-й матч
06 июля 2024, суббота. 17:00 МСК
Broke Boys
Окончен
2 : 0
Fight Nights
1:0 Мэджик Майрович – 8'     2:0 Мэджик Майрович – 42'    

Гол вратаря 2DROTS похоронил чемпионские амбиции «Титана»

Во второй полуфинальной паре действующий чемпион Медиалиги «Титан» встретился с победителем двух первых сезонов — 2DROTS. Оба матча получились максимально драматичными. В первой игре «Титан» открыл счёт, забив гол в раздевалку. После перерыва «самураи» сравняли благодаря крутому дальнему удару. Однако радость 2DROTS длилась недолго. В концовке игры «Титан» опять вышел вперёд и забрал победу.

Права на видео принадлежат MFL. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Медиалиги.

Winline Медиалига. 5-й сезон . 1/2 финала. 1-й матч
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
2DROTS
Окончен
1 : 2
Титан
0:1 Алтунин – 25'     1:1 Семенов – 30'     1:2 Корж – 44'    

Ответная встреча получилась менее результативной, но более эпичной. Голевых моментов было мало, матч подходил к концу с нулями на табло. При таком раскладе 2DROTS должны были вылететь из турнира, поэтому команда бросила все силы на финальный штурм. Когда чистое время подошло к концу, «самураи» получили шанс исполнить последний штрафной удар. В атаку прибежал и вратарь «дротов» Дмитрий Сычёв. А дальше случилась магия — подача со штрафного полетела чётко на Сычёва, который в лучших традициях нападающих вколотил мяч в сетку ворот соперника!

Права на видео принадлежат MFL. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Медиалиги.

Общий счёт двухматчевого противостояния сравнялся, но перед серией буллиталити 2DROTS получили психологическое преимущество. А вот для «Титана» пропущенный от вратаря гол стал серьёзным ударом. В серии буллиталити «титановая команда» выглядела обескураженно. «Самураи» уверенно выиграли эту «лотерею» и оформили выход в финал.

Winline Медиалига. 5-й сезон . 1/2 финала. 2-й матч
06 июля 2024, суббота. 20:35 МСК
2DROTS
Окончен
1 : 0
4 : 2
Титан
1:0 Сычёв – 50'    

Что дальше?

А дальше — финал. В него вышли «Броуки», у которых шесть поражений в шести предыдущих финалах разных турниров. А также 2DROTS — чемпион двух первых сезонов Медиалиги. Президент лиги Николай Осипов объявил, что финал пройдёт 15 июля «на одном из трёх главных стадионов страны». Приоритетный вариант — «Лужники». А вот «Титан» и Fight Nights сыграют матч за третье место. Развязка пятого сезона уже очень близко!

Подробнее о голливудском полуфинале 2DROTS — «Титан»:
Вратарь забил гол на последней секунде! Космическая развязка полуфинала Медиалиги. Видео
Вратарь забил гол на последней секунде! Космическая развязка полуфинала Медиалиги. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android