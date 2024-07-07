Гол вратаря, крутые камбэки и отставка тренера! Теперь нас ждёт мощнейший финал Медиалиги

В пятом сезоне Медиалиги завершилась стадия 1/2 финала. Оба полуфинальных противостояния получились насыщенными и яркими. В каждой из пар случился фантастический камбэк, а завершилось всё драматичным голом вратаря 2DROTS.

«Броуки» устроили чудо-камбэк, но остались без тренера перед финалом

«БроукБойз» считались фаворитом пары с Fight Nights, но судьба двухматчевого противостояния складывалась для них тяжело. В первой встрече «Броуки» были тусклой тенью самих себя и не нанесли ни одного удара по воротам. Команда бойцов, наоборот, сыграла выше ожиданий — сдержала соперника и сумела забить сама. Первый матч завершился в пользу Fight Nights со счётом 1:0.

«Броуки» сыграли настолько беззубо, что президенты клуба решили провести беседу с главным тренером Игорем Звездиным. Планировалось обсуждение игры и совместного будущего. А завершилось всё отставкой тренера. Дело в том, что «БроукБойз» рассчитывали на Игоря в долгосрочной перспективе и давали ему карт-бланш на любые решения. А сам Звездин заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона. Услышав это, президент «Броуков» Дмтрий Егоров (бывший журналист «Чемпионата») объявил решение расстаться прямо здесь и сейчас. Так «Броуки» остались без тренера перед ответным матчем полуфинала.

Игорь Звездин (слева) Фото: Пресс-служба Медиалиги

Как правило, неожиданная отставка тренера имеет два варианта последствий: либо команда окончательно развалится, либо это станет положительной эмоциональной встряской. Для «Броуков» уход Звездина сыграл в плюс. На ответный матч команда вышла с огнём в глазах и разнесла Fight Nights. Игра завершилась со счётом 2:0. Команда Райзена и Егорова вышла в очередной финал.

Гол вратаря 2DROTS похоронил чемпионские амбиции «Титана»

Во второй полуфинальной паре действующий чемпион Медиалиги «Титан» встретился с победителем двух первых сезонов — 2DROTS. Оба матча получились максимально драматичными. В первой игре «Титан» открыл счёт, забив гол в раздевалку. После перерыва «самураи» сравняли благодаря крутому дальнему удару. Однако радость 2DROTS длилась недолго. В концовке игры «Титан» опять вышел вперёд и забрал победу.

Права на видео принадлежат MFL. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Медиалиги.

Ответная встреча получилась менее результативной, но более эпичной. Голевых моментов было мало, матч подходил к концу с нулями на табло. При таком раскладе 2DROTS должны были вылететь из турнира, поэтому команда бросила все силы на финальный штурм. Когда чистое время подошло к концу, «самураи» получили шанс исполнить последний штрафной удар. В атаку прибежал и вратарь «дротов» Дмитрий Сычёв. А дальше случилась магия — подача со штрафного полетела чётко на Сычёва, который в лучших традициях нападающих вколотил мяч в сетку ворот соперника!

Права на видео принадлежат MFL. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Медиалиги.

Общий счёт двухматчевого противостояния сравнялся, но перед серией буллиталити 2DROTS получили психологическое преимущество. А вот для «Титана» пропущенный от вратаря гол стал серьёзным ударом. В серии буллиталити «титановая команда» выглядела обескураженно. «Самураи» уверенно выиграли эту «лотерею» и оформили выход в финал.

Что дальше?

А дальше — финал. В него вышли «Броуки», у которых шесть поражений в шести предыдущих финалах разных турниров. А также 2DROTS — чемпион двух первых сезонов Медиалиги. Президент лиги Николай Осипов объявил, что финал пройдёт 15 июля «на одном из трёх главных стадионов страны». Приоритетный вариант — «Лужники». А вот «Титан» и Fight Nights сыграют матч за третье место. Развязка пятого сезона уже очень близко!