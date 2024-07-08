Будущее футбола. 15 лучших молодых игроков России сезона-2023/2024

Чемпионат Европы близится к завершению – там осталось сыграть всего три матча. Значит, скоро вернётся наш любимый футбол – российский. А раз так, пора всё-таки окончательно закрыть сезон прошлый.

«Чемпионат» в очередной раз рассказывает о нашем будущем – лучших молодых футболистах РПЛ. Помогают нам в этом тренеры и капитаны клубов российского чемпионата – именно они решают, кто из талантов попадёт в топ-15. В сезоне-2021/2022 лучшим стал Гамид Агаларов, в прошлом – Сергей Пиняев. И сейчас у нас новый победитель!

Механика голосования



В премии участвуют футболисты, которым на момент начала сезона-2023/2024 было не больше 21 года. Если в течение сезона игроку исполнялось 22 – всё нормально, в голосовании принять участие он может.



Участвуют при этом все футболисты, которые на момент окончания чемпионата выступали за клубы



Система оценки достаточно простая – мы взяли её у коллег из France Football. Тренеры и капитаны команд



Участник голосования должен был расставить игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов:



⍟ первое место – шесть баллов;

⍟ второе место – четыре балла;

⍟ третье место – три балла;

⍟ четвёртое – два балла;

⍟ пятое – один балл.



В случае если футболисты набирали одинаковое количество баллов, выше в таблице находится игрок, которого чаще ставили на первое, второе место и так далее. В премии участвуют футболисты, которым на момент начала сезона-2023/2024 было не больше 21 года. Если в течение сезона игроку исполнялось 22 – всё нормально, в голосовании принять участие он может.Участвуют при этом все футболисты, которые на момент окончания чемпионата выступали за клубы РПЛ , – гражданство игрока значения не имеет.Система оценки достаточно простая – мы взяли её у коллег из France Football. Тренеры и капитаны команд РПЛ получили список из 83 молодых футболистов РПЛ , собранный нашей редакцией. Это ознакомительный список, при желании голосующий мог вписать любого игрока, соответствующего критериям. Важное условие: можно было выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, даже если игрок был в аренде.Участник голосования должен был расставить игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов:– шесть баллов;– четыре балла;– три балла;– два балла;– один балл.В случае если футболисты набирали одинаковое количество баллов, выше в таблице находится игрок, которого чаще ставили на первое, второе место и так далее.

Как голосовали тренеры команд РПЛ

Как голосовали капитаны команд РПЛ

Топ-15 лучших молодых футболистов РПЛ сезона-2023/2024

14-15-е место — Сергей Волков

Возраст и дата рождения: 21 год (9 сентября 2002 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Краснодар» (сейчас – «Зенит»)

Позиция: крайний защитник

Сколько баллов набрал: 8

Сергей Волков защитник «Зенита» «Мой кумир и сегодня — Криштиану Роналду. Естественно, в детстве я хотел его форму. Но копировать кого-то не хочу. Просто стараюсь перенять какие-то хорошие моменты у других, чтобы прогрессировать».



Сергей Волков Криштиану Роналду

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Для Сергея было невероятно важно выдать второй успешный сезон. В основе «Краснодара» он заиграл ещё в позапрошлом чемпионате, но нужно было доказать – это была не случайность. И у Волкова получилось: 29 матчей во всех турнирах и два ассиста. В сентябре 2023-го Волков дебютировал за сборную России в матче с Катаром. А ещё Сергей – четвёртый игрок «Краснодара» среди воспитанников по проведённым минутам за клуб в прошлом сезоне (1727). Больше только у Сафонова, Сперцяна и Черникова.

14-15-е место — Руслан Литвинов

Возраст и дата рождения: 22 года (18 августа 2001 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Спартак»

Позиция: опорный полузащитник, защитник

Сколько баллов набрал: 8

Руслан Литвинов полузащитник «Спартака» «Кумиром был Роналду — всё детство я хотел быть похожим на него. А фамилию на спине всегда хотел видеть свою — если мне покупали игровые футболки, я всегда просил сделать нанесение «Литвинов».

Руслан Литвинов Криштиану Роналду

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Литвинов для «Спартака» стал незаменимым. Хотя сезон начинался с травмы и неприятных слухов о конфликте с Абаскалем. Но в итоге – 24 матча и один голевой пас. И пусть цифры не кажутся вам скудными: Руслан – не игрок атаки. Споры о его позиции вообще идут до сих пор – центральный защитник или полузащитник? Давайте их закроем: Руслан – крутой универсал. Позиция его зависит от конкретного соперника – в центре поля меньше требований к силовой борьбе, а когда Литвинов в защите – есть преимущество при выходе в атаку.

12-13-е место — Артём Карпукас

Возраст и дата рождения: 22 года (13 июня 2002 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Локомотив»

Позиция: опорный полузащитник

Сколько баллов набрал: 9

Артём Карпукас полузащитник «Локомотива» «Мой кумир — Бускетс. Мы играем на одной позиции, и я очень впечатлён его сильными сторонами, тем, за счёт чего он так здорово играет в футбол».

Артём Карпукас Серхио Бускетс

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Ещё один футболист в топе, который попал сюда не за игру в атаке. И это классно! Хоть у Артёма в этом сезоне есть и гол, главная задача Карпукаса – вместе с Дмитрием Бариновым выгрызать центр поля. И справляется с ней Артём неплохо. По крайней мере, представить команду Галактионова без него как-то не получается.

12-13-е место — Игорь Дмитриев

Возраст и дата рождения: 19 лет (24 июля 2004 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Урал»

Позиция: полузащитник

Сколько баллов набрал: 9

Игорь Дмитриев полузащитник «Урала» «Кумиром был и до сих пор является Лионель Месси. А похожим я хотел быть на папу — он достиг того, к чему я стремлюсь. Помню, в детстве он подарил мне футболку с, фамилией Роналдиньо, когда тот играл за «Барселону». после этого на поле я ходил только в этой форме».

Игорь Дмитриев Лионель Месси

В такой семье Игорю трудно было бы не стать спортсменом. Его отец – экс-нападающий сборной СССР, «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей Дмитриев. В составе «Зенита» он стал чемпионом СССР 1984 года, с ЦСКА – чемпионом СССР 1991-го, а со «Спартаком» – чемпионом России в сезоне-1997. Ещё Дмитриев-старший участвовал в Евро-1988. Мать Игоря Светлана Лаухова – 10-кратная чемпионка России в беге с барьерами, серебряный призёр чемпионата Европы в помещении 1998 года, участница Олимпиады-2000. Послужной список Игоря пока не такой богатый – два ассиста в 26 матчах РПЛ. Но и играл Игорь за «Урал», который завалил сезон и вылетел в Первую лигу. Однако когда команда Гончаренко атаковала через фланг Дмитриева – обострение можно было ждать всегда.

11-е место — Илья Ишков

Возраст и дата рождения: 19 лет (25 мая 2005 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Урал»

Позиция: атакующий полузащитник

Сколько баллов набрал: 10

Илья Ишков полузащитник «Урала» «Неймар и Месси — вот два кумира детства. Футболку Лео я и хотел в детстве. А сейчас мне нравится стиль Палмера — думаю, сейчас он один из сильнейших футболистов мира».

Илья Ишков Коул Палмер

Ишков и Дмитриев рядом в нашем рейтинге – это не совпадение. Наверное, именно эти двое были самыми яркими футболистами «Урала» в провальном для клуба сезоне. Фамилию Ишкова мы запомнили после великолепного гола в ворота «Динамо» (он вдарил издали после сольного прохода по флангу). А в марте, когда «Урал» ещё был в РПЛ, стоимость Ишкова (согласно Transfermarkt) за сезон выросла в 16 раз: с € 50 тыс. до € 800 тыс. Вот вам и оценка прогресса.

10-е место — Тамерлан Мусаев

Возраст и дата рождения: 22 года (29 июля 2001 года)

Клубы в сезоне-2023/2024: «Балтика» и ЦСКА

Позиция: нападающий

Сколько баллов набрал: 14

Тамерлан Мусаев нападающий ЦСКА «Кумиром для меня был Неймар, но в детстве хотел футболку Тотти. А похожим хочу быть на Криштиану — у него всегда есть голод к победам».

Тамерлан Мусаев Криштиану Роналду

Трансфер Мусаева в ЦСКА, пожалуй, лучший камбэк в РПЛ за несколько лет. Вдумайтесь: за 18 матчей в «Балтике» Мусаев забил всего два гола. За 12 игр в ЦСКА – 9 (5+4) результативных действий. Вот так надо возвращаться в родной клуб восемь с половиной лет спустя! При этом в прошлом сезоне Мусаев стал лучшим молодым футболистом Первой лиги.

7-9-е место — Сергей Пиняев

Возраст и дата рождения: 19 лет (2 ноября 2004 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Локомотив»

Позиция: вингер, нападающий

Сколько баллов набрал: 17

Сергей Пиняев полузащитник «Локомотива» «Моим кумиром в детстве был Лео Месси, но футболку я хотел Аршавина. А похожим на кого-либо быть не хочу».

Сергей Пиняев Лионель Месси

Победитель нашего рейтинга в прошлом сезоне, в этом Пиняев вошёл в топ-100 лучших молодых игроков мира по версии Golden Boy (78-е место). Хотя для Сергея сезон сложно назвать суперским, но это всё из-за сравнений с прошлым, когда Пиняев только заиграл в РПЛ. Сейчас полузащитник становится лидером «Локомотива», по-прежнему остаётся одним из лучших дриблёров лиги, да и статистика у него для 19 лет неплохая – три гола и четыре ассиста. С уходом Максима Глушенкова именно от Пиняева будет зависеть игра команды в атаке.

7-9-е место – Педро Энрике Силва дос Сантос

Возраст и дата рождения: 18 лет (5 февраля 2006 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Зенит»

Позиция: вингер, атакующий полузащитник

Сколько баллов набрал: 17

Педро Энрике Силва дос Сантос полузащитник «Зенита» «Мой кумир — Неймар, он один из самых ярких футболистов в Бразилии за последние годы. Меня всегда вдохновляла его игра».

Педро Неймар

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Педро – новый бразильский бриллиант «Зенита». По удивительному совпадению он сверкнул в команде как раз в тот момент, когда в соцсетях вирусилось видео с енотом под песню «Педро Педро Педро». Да, сверкнул он в игре со «Спартаком» в Кубке – его дубль вывел команду в финал Пути РПЛ. А ещё парня признали лучшим игроком клуба в апреле. Для старта в новом чемпионате, который находится на другом конце света от твоей родины, совсем недурно.

7-9-е место — Кирилл Кравцов

Возраст и дата рождения: 22 года (14 июня 2002 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Сочи»

Позиция: полузащитник

Сколько баллов набрал: 17

Кирилл Кравцов полузащитник «Сочи» «Моими кумирами в детстве были Роналду, Кака и Фернандо Торрес. А вот первая форма — это футболка Романа Павлюченко. Сейчас я слежу за игроками мирового уровня, стараюсь перенимать лучшие качества, но быть хочу собой».

Кирилл Кравцов Кака

В «Сочи» в этом сезоне запомниться было тяжело – но Кириллу удалось. Да, команда заняла последнее место и вылетела в Первую лигу, однако Кравцов, пожалуй, сделал всё, чтобы этого не случилось. По факту Кирилл – один из главных полузащитников команды, который управляет её темпом. 26 игр, три гола – в 22 года Кравцов для команды незаменим. И теперь ему предстоит тащить клуб обратно в РПЛ.

6-е место — Никита Кривцов

Возраст и дата рождения: 21 год (18 августа 2002 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Краснодар»

Позиция: полузащитник

Сколько баллов набрал: 19

Никита Кривцов полузащитник «Краснодара» «Кумирами в детстве были Роналду, Кака и Фернандо Торрес, а первой формой — футболка Романа Павлюченко. Я смотрю на игроков мирового уровня, стараюсь перенимать лучшие качества, но быть хочу собой».

Никита Кривцов Кевин Де Брёйне

Пара фактов о Кривцове в этом сезоне – он сыграл во всех 30 матчах «Краснодара» в РПЛ, а в ноябре 2023-го дебютировал за сборную России. Так что да, уже сегодня Кравцов – один из лидеров «Краснодара». И если игра вдруг не шла у Эдуарда Сперцяна – креативил как раз Никита. В середине сезона (в котором Кривцов, кстати, забил дважды) футболист продлил контракт с «Краснодаром» – до 2029 года.

5-е место — Кирилл Щетинин

Возраст и дата рождения: 22 года (17 января 2002 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Ростов»

Позиция: полузащитник

Сколько баллов набрал: 21

Кирилл Щетинин полузащитник «Ростова» «Моим кумиром детства был Роналдиньо, а форму хотел С фамилией Месси. Но сейчас нет футболиста, на кого я бы хотел быть похожим».

Кирилл Щетинин Роналдиньо

У Кирилла – классный удар издали. С обеих ног. При этом в «Ростове» Карпина Щетинин ещё и один из самых креативных футболистов. У него в сезоне четыре гола и три ассиста, при этом была серия, когда результативными действиями он отмечался три матча подряд: с «Крыльями Советов» (19-й тур, ассист), «Краснодаром» (20-й тур, ассист) и «Динамо» (22-й тур, гол). Ну а в награду за хороший сезон Щетинин попал в заявку сборной России на матч с Беларусью, правда, на поле не вышел. Всё впереди.

4-е место — Данила Козлов

Возраст и дата рождения: 19 лет (19 января 2005 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Балтика» (сейчас – «Краснодар»)

Позиция: полузащитник

Сколько баллов набрал: 29

Данила Козлов полузащитник «Краснодара» «Представьте себе, но моим кумиром был Халк. Хотя первая моя форма — Неймара в «Барселоне». Я обожаю «Барсу». А похожим хочу быть на Кевина Де Брёйне — потому что у него нет слабых мест».

Данила Козлов Кевин Де Брёйне

«Безусловно, у него есть все нужные качества, чтобы проявлять себя в атаке. Это вообще топ-игрок. Лучший футболист 2005 года [рождения]», – это слова о Козлове от Андрея Аршавина. Неплохая характеристика, да? Данила – воспитанник «Зенита», но ворвался в РПЛ, когда перебрался в «Балтику». На матч первого весеннего тура Козлов остался в запасе, а уже потом почти всегда появлялся в основе. Сделал 3+5 в 15 матчах РПЛ и Кубка, однако запомнился совсем не этим. А наглостью, смелостью и умениями, которые мало кто в 19 лет демонстрирует. Теперь новый этап карьеры – «Краснодар».

3-е место – Аббосбек Файзуллаев

Возраст и дата рождения: 20 лет (3 октября 2003 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: ЦСКА

Позиция: полузащитник

Сколько баллов набрал: 39

Аббосбек Файзуллаев полузащитник ЦСКА «С детства я смотрел матчи «Барселоны» и Месси, мне очень нравилось наблюдать за игрой Лионеля — как он обыгрывает и видит поле. Месси был для меня футбольном кумиром. У меня были футболки Месси, Роналду и Фернандо Торреса. При этом всегда хотелось носить футболку топ-команды Европы со своей фамилией. Я не хочу быть на кого-то просто похожим. Но, смотря на лучших футболистов мира, всегда учусь у них, а иногда стараюсь повторить какие-то финты или действия».

Аббосбек Файзуллаев Лионель Месси

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Ещё одно открытие чемпионата. За талантливого узбекистанца ЦСКА отдал всего € 500 тыс. – и явно не пожалел. Первый же матч в основе – и сразу гол (всего за сезон забил четыре). А ассистов по итогам сезона набралось семь. После классной первой части сезона Аббосбек поехал со сборной на Кубок Азии – и вышел там в четвертьфинал. Статистика у Файзуллаева на турнире приличная – пять матчей и два гола. Аббосбек за один сезон показал, что готов быть лидером ЦСКА.

2-е место – Никита Салтыков

Возраст и дата рождения: 19 лет (11 августа 2004 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Крылья Советов» (сейчас – «Локомотив»)

Позиция: вингер, атакующий полузащитник

Сколько баллов набрал: 41

Никита Салтыков полузащитник «Локомотива» «Моим кумиром был Лионель Месси. Правда, первой формой, которая у меня появилась, была футболка «Барсы» с фамилией Хави. Но не то чтобы я её хотел — мама купила. Если брать профессиональную карьеру, никому не подражаю, хочу быть самим собой».

Никита Салтыков Лионель Месси

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Салтыков мощно ворвался в РПЛ. 17 матчей до зимнего перерыва, четыре гола и столько же ассистов – и это в 19 лет. Да, после зимнего перерыва Никита немного сдал, но там сдали все «Крылья», которые свою задачу на сезон уже решили. В следующем чемпионате Салтыков будет играть в клубе покруче – «Локомотиве». А ещё Никита попал в топ-100 лучших молодых игроков мира по версии Golden Boy (62-е место).

⍟ Победитель! 1-е место – Константин Тюкавин

Возраст и дата рождения: 22 года (22 июня 2002 года)

Клуб в сезоне-2023/2024: «Динамо»

Позиция: нападающий

Сколько баллов набрал: 164

Константин Тюкавин нападающий «Динамо» «Мой кумир детства — Криштиану Роналду. Могу сказать, что я на него похож. Он на протяжении многих лет держит определённую планку, выиграл много «Золотых мячей». Хочу так же стабильно играть. Хочется, чтобы и моё тело, физическая готовность всегда были на таком же уровне».

Константин Тюкавин Криштиану Роналду

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Безоговорочно лучший. С таким отрывом раньше в нашей премии не побеждали. Тюкавин стал лучшим российским бомбардиром РПЛ, а его шедевральный гол пяткой в ворота «Сочи» мы запомним надолго. Вряд ли «Динамо» до конца боролось бы за чемпионство без такого классного нападающего. Можно было бы отметить умение Тюкавина работать корпусом, удар, скорость, но главное – он никогда не зацикливается на ошибках. Не попал? Забыли, в следующий раз точно забью. И он забивал – уже и за сборную России.

А за кого из этих 15 человек проголосовали бы вы?