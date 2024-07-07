Топ-матчи понедельника: Летний кубок РПЛ, предсезонка НБА и Уимблдон

Начинаем рабочую неделю с яркого спорта: кто из баскетбольных сборных поедет на ОИ-2024? Всё — в нашем анонсе!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: Литва — Пуэрто-Рико, ОИ-2024, квалификация, финал

Интрига: кто поедет на Олимпийские игры — 2024?

Что Литва, что Пуэрто-Рико в отборе на Олимпиаду в Париже пока не проиграли ни одного матча. Европейская сборная победила Мексику и Кот-д’Ивуар в групповом этапе, а затем в полуфинале оказалась сильнее Италии. В свою очередь, национальная команда Пуэрто-Рико выиграла в группе у Бахрейна и Италии, а до попадания в финал квалификации – у Мексики. Обе сборные показывают отличный уровень баскетбола, но на Олимпийские игры поедет лишь одна команда.

🏀 1:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА, Летняя лига

Интрига: Бронни сыграет лучше, чем в первом матче за «Лейкерс»?

«Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте 2024 года выбрал Бронни Джеймса – сына живой легенды баскетбола Леброна Джеймса – и Далтона Кнехта, которого всё тот же Король ранее очень нахваливал. В первом матче California Classic с «Сакраменто Кингз» Джеймс-младший набрал четыре очка, два подбора и столько же передач, показав не лучшую бросковую эффективность. В следующей игре «озёрникам» предстоит встретиться с «Голден Стэйт Уорриорз», который разгромил «Майами» со счётом 105:66. Проявит ли себя Бронни в этом матче?

⚽️ 13:00: «Сочи» — «Тальерес», Летний кубок РПЛ

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 08 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК Сочи Сочи, Россия Не начался Тальерес Кордова, Аргентина Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Сочи» справится с клубом из Венесуэлы?

«Сочи» готовится к тяжёлому сезону в Первой лиге. Задача — вернуться обратно в РПЛ. Летний кубок отлично подходит для подготовки. В первом матче сочинцы уступили «Зениту» со счётом 2:5, а затем — «Црвене Звезде» (0:2). Теперь же есть шанс отыграться с венесуэльским «Тальересом». И закончить турнир хотя бы с одной победой в кармане.

🎾 15:30*: Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Анна Калинская (Россия, 17), Уимблдон, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Калинская свой рекорд на ТБШ?

Анна Калинская проводит лучший год в карьере. Она уже обновила свои рекорды на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне и теперь близка к повторению лучшего результата на всех ТБШ — к четвертьфиналу. Но для этого 25-летняя россиянка должна справиться с чемпионкой турнира-2022 Еленой Рыбакиной. На профессиональном уровне теннисистки встречались четырежды и по два раза обменялись победами. Анна была сильнее на W25 в Плэйфорде-2019 и Мадриде-2023, а Елена — в Майами-2023 и Риме-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Элина Свитолина — Синьюй Ван.

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Црвена Звезда», Летний кубок РПЛ

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 08 июля 2024, понедельник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Црвена Звезда Белград, Сербия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Зенит» оформит победу в Летнем кубке РПЛ?

«Зенит» мощно усиливается перед стартом сезона РПЛ. А обновлённая команда проводит первые матчи вместе на Летнем кубке. Уже есть две победы: над «Сочи» (5:2) и «Тальересом» (1:0). Чтобы забрать трофей себе, петербуржцам нужно обыграть «Црвену Звезду». Сербский гранд — самый серьёзный соперник «Зенита» на турнире. Тем интереснее посмотреть, что же команда Семака предложит клубу из Белграда.