«Их свела сама судьба». История фото Месси, на котором он купает шестимесячного Ямаля

Сборная Испании – самая яркая, смелая и обаятельная на Евро-2024. На флангах атаки зажигают молодые Нико Уильямс (21 год) и Ламин Ямаль (16), державшие удар даже в поединке с армией немецких «газонокосилок». Ламин в каждой игре выходит на новый уровень и устанавливает рекорды: в Германии он хоть пока и не забил, зато создал 14 опасных моментов для партнеров. За время сбора статистики Opta ни одному футболисту до 20 лет прежде не удавалось продемонстрировать такие показатели на Евро или ЧМ. Также Ямаль делит первое место в списке лучших ассистентов турнира с Хави Симонсом (Нидерланды) – у них по три результативных паса. Завтра, 9 июля, Ламин сыграет с Францией в полуфинале чемпионата Европы.

В «Барселоне» не нарадуются на своего таланта – трансферная стоимость стремительно растет, и в клубе надеются, что Ламин станет достойным наследником легендарного Лионеля Месси. Перед матчем с Германией отец 16-летнего вингера Мунир Насрауи выложил в социальной сети фотографию, на которой Лионель купает Ламина. «Это начало двух легенд», – подписал фото Мунир, после чего возникло множество предположений, в том числе что Месси – крестный отец юной звезды. Рассказываем историю одного фото.

Надаль на руках игравшего за «Барсу» дяди, фото Роналду с 10-летним Мбаппе

В Сети есть немало примеров, когда малыши позируют с известными спортсменами, а затем сами становятся выдающимися атлетами и даже превосходят своих кумиров. К примеру, в детстве будущая звезда тенниса Рафаэль Надаль увлекался футболом, и не было ребёнка счастливее, когда выступавший за «Барселону» его дядя Мигель Анхель Надаль брал пацана с собой на тренировки, а также выводил на поле после матчей. Есть видео, на котором Мигель даёт интервью и затем берёт на руки трёхлетнего племянника.

«Мой брат и отец Рафаэля, Себастьян, – большой поклонник «Реала» и с самого его детства хотел, чтобы сын следовал тому же пути. Себа сразу же надел на него белую футболку, и ему это очень понравилось. Все мои попытки переманить Рафу в стан фанатов «Барсы» не увенчались успехом. Я смирился, что эту битву проиграл», – признался Мигель в интервью AS.

Как известно, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе является большим поклонником таланта Криштиану Роналду и в детстве больше всего мечтал о встрече с кумиром. Мбаппе было 10 лет, когда он 8 декабря 2009 года приехал с родителями на «Велодром» посмотреть матч Лиги чемпионов между «Марселем» и «Реалом» (1:3) и после игры надеялся получить автограф португальца. Однако Криштиану, похоже, был не в духе и проигнорировал Килиана, после чего мальчик расплакался, и этот кадр попал в трансляцию. К слезам парнишки оказался неравнодушен бывший полузащитник «Марселя» Жан-Шарль де Боно, который в то время работал консультантом на телеканале клуба – OMTV.

10-летний Килиан с кумиром Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе

Де Боно отыскал зарёванного Мбаппе, взял за руку и отвёл в смешанную зону, где Килиан встретился с тогдашней звездой «Реала». Прошло более 15 лет, но Мбаппе не забыл доброту Жан-Шарля, и когда узнал, что Франция сразится с Португалией, то разыскал его, пригласил на игру и оплатил билет. «Это так трогательно, – поделился эмоциями ветеран «Марселя». – Сначала я подумал, что это розыгрыш. Безумие, что Килиан вспомнил тот случай и разыскал меня. Это действительно показывает, что, помимо его огромного таланта как футболиста, у него ещё и большое сердце». После матча Мбаппе также сфотографировался с семьёй Роналду.

Справиться с нервозностью на фотосессии Месси помогла мама Ямаля

История «знакомства» Ямаля и Месси не менее трогательная и даже в определённой мере сюрреалистичная. В декабре 2007 года 20-летний Лионель согласился принять участие в совместной благотворительной акции клубного фонда «Барселоны» и каталонской газеты Diario Sport – все собранные средства от неё были направлены благотворительным организациям, включая ЮНИСЕФ. На тот момент молодой аргентинец уже выиграл два титула Ла Лиги и Лигу чемпионов, но ему всё ещё было далеко до статуса признанных звёзд вроде Роналдиньо, Хави, Андреса Иньесты, Карлеса Пуйоля или Тьерри Анри.

Diario Sport и каталонский клуб выпустили ежемесячный календарь, а действующая под эгидой ООН ЮНИСЕФ провела лотерею на участие в акции детей, чьи семьи перебрались в Испанию из не самых благополучных стран. Родители Ламина Мунир (родом из Марокко) и Шейла (Экваториальная Гвинея) подали заявку, и им улыбнулась удача принять участие в фотосессии. А дальше судьба разыграла не менее выдающийся сценарий, ведь в акции участвовали 12 игроков «Барсы», и вместо Месси им вполне мог достаться защитник Рафаэль Маркес, вратарь Виктор Вальдес или полузащитник Деку.

Лионель – посол ЮНИСЕФ Фото: Piti A Sahakorn/LightRocket via Getty Images

Слишком много случайностей, чтобы считать их таковыми – пожалуй, даже легче было выиграть в лотерею, чем свести в тот день будущую звезду футбола и его наиболее вероятного наследника в каталонском клубе. «Это было трудное фото, – рассказала в интервью The Athletic фотограф Diario Sport Джоан Монфор. – Я пролила немало пота, чтобы добиться желаемого результата. Было видно, что и так от природы застенчивый Лионель нервничал, держа на руках плачущего младенца в пластиковой ванночке. Тогда мы решили, что нужно, чтобы в кадре оказалась мама Ламина, и ребёнок успокоился. В какой-то момент что-то стало получаться, и вышли превосходные фото. Тогда было трудно представить, кем станут оба эти человека – их свела сама судьба».

Игроки «Барселоны» фотографировались для этой акции на протяжении пяти лет, но сессия Месси и Ямаля стала в этом списке первой, в чём также есть определённый символизм. Каждой семье дарили фотографии – сотрудники издания доставляли их лично родителям, а в случае с Ламином пришлось ехать в пригород, где проживала его семья. Шесть с половиной лет спустя сегодняшний 16-летний вингер «Барселоны» начал регулярно ездить на поезде из Матаро в академию «Ла Масия».

Как оказалось позже, для Месси благотворительность и особенно помощь детям оказались не пустым звуком и точно не просто возможностью выполнить обязательства перед клубом. В том же 2007-м он учредил собственный благотворительный фонд Leo Messi Foundation, а в 2010-м стал послом доброй воли ЮНИСЕФ – церемония посвящения прошла на «Камп Ноу». В том же году, помимо Месси, послами стали певица Шакира, актёр Форест Уиттакер, режиссёр Ричард Кёртис, бизнесмен Джек Ма и экономист Джеффри Сакс. Детский фонд ООН занимается проблемами детей, оказавшихся в неблагоприятных условиях, – жертв войн и других видов насилия, стихийных бедствий и крайней бедности, а также детей с физическими недостатками.

Месси и афганский мальчик, история совместного фото Гвардиолы и Венейблса

Всю карьеру Лионеля его фонд помогает детям по всему миру. Особенно он гордится построенным за его деньги и открытым в 2020 году педиатрическим центром в Барселоне, на основе которого была создана крупнейшая в Европе детская онкологическая клиника. Также фонд Месси спонсирует бесплатные завтраки для детей в Газе, учебные наборы для детей из Сирии и ремонт школы в Росарио. В начале пандемии коронавируса Месси пожертвовал € 1 млн двум госпиталям – в Каталонии и в родной Аргентине.

Несколько лет назад Лионель встретился с афганским мальчиком Муртазом Ахмади, который не мог купить футболку кумира и сшил её из полиэтиленового пакета – на ней он фломастером вывел фамилию Месси. После того как фото стало вирусным, мальчика нашли усилиями ЮНИСЕФ, а пресс-служба «Барселоны» устроила ему встречу с Лео во время поездки клуба в Катар. Аргентинец подарил Муртазу комплект формы сборной Аргентины со своей подписью, однако история имела продолжение. На родине у Ахмади и его семьи появилось много завистников, и из опасений, что юного фаната могут похитить ради выкупа, родители с ребёнком переехали из города Ганзи в Кабул.

Гвардиола (слева) и Терри Венейблс (на руках игроков «Барсы») Фото: Из личного архива Пепа Гвардиолы

В истории «Барселоны» есть не менее знаменитое фото, чем у Ямаля с Месси. Это изображение 15-летнего воспитанника «Ла Масии» Хосепа Гвардиолы в 1986 году. На нём выполнявший функции болбоя будущий игрок каталонского клуба, а ныне тренер «Манчестер Сити» аплодирует тренеру «Барсы» Терри Венейблсу. Команда во главе с английским специалистом вышла в финал Кубка чемпионов — 1985/1986 после поражения в первом матче со счётом 0:3 от «Гётеборга». Каталонцы победили на «Камп Ноу» с таким же счётом и прошли шведов по пенальти. Гвардиола опубликовал это фото в соцсетях в день смерти Венейблса.

«В наши дни сделать фото со звездой чуть проще, чем раньше, поскольку у каждого есть телефон, – отмечает Монфор. – Когда коллега показал мне фото Ламина и Лионеля, я с трудом поверила в такое стечение обстоятельств. Это было действительно удивительно и очень приятно, что в современном футболе, где так много денег и власти, существуют столь трогательные моменты».