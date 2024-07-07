В чём сильные стороны каждого полуфиналиста Евро? Да, и Англии тоже
Изучаем статистику ЧЕ-2024 – Вирджил ван Дейк лидирует сразу по нескольким показателям.
На Евро-2024 осталось всего четыре команды. «Чемпионат» изучает продвинутую статистику, чтобы выделить уникальность каждой из этих сборных.
Испания: лучшая по атакующим метрикам
- Испанцы нанесли больше всех ударов на этом турнире (100) и больше всего в створ (35). Даже если смотреть статистику в среднем за 90 минут, Испания остаётся лучшей командой турнира.
- Испанцы создали больше всего голевых моментов согласно статистике xG (10,2 ожидаемого гола). В топ-3 по этому показателю ещё Германия (9,7) и Португалия (9,5). У остальных меньше восьми ожидаемых голов.
- Среди оставшихся на турнире футболистов лишь двое получили по три предупреждения. И оба – испанцы (Дани Карвахаль и Родри).
- На счету испанцев больше всего фолов (74). А ещё они лидируют среди оставшихся команд по жёлтым карточкам (13).
Среди оставшихся футболистов на турнире лишь двое получили по три предупреждения. И оба – испанцы
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Франция: лучшая по точности передач
- Сборная Франции не пропустила и не забила ни одного мяча с игры.
- Среди оставшихся сборных французы лидируют по продвигающим передачам (294 за пять матчей). На втором месте испанцы (275).
- Никто на Евро-2024 не совершил больше удачных обводок, чем Килиан Мбаппе (16). Столько же у бельгийца Жереми Доку.
- Лучший процент точных передач на Евро-2024 остаётся за французами (88,5%).
- Среди оставшихся футболистов на турнире Орельен Тчуамени – лидер по проникающим передачам в финальную треть поля (68). На всём Евро-2024 француза превзошёл по передачам в финальную треть только Тони Кроос (74), который провёл на один матч больше.
Лучший процент точных передач на Евро-2024 остаётся за французами
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Англия: больше всего фолов и кроссов
- Из оставшихся на турнире сборных англичане лидируют по количеству пасов (3563) и по точным передачам (3114). Среди всех участников Евро больше только у португальцев (3885 пасов и 3402 точных). А по длинным передачам Англия является абсолютным лидером турнира.
- На Евро-2024 больше всего фолов в свою пользу заработали англичане (73). Второе место делят Франция и Германия (по 62).
- Из оставшихся команд англичане сделали больше всего кроссов в штрафную соперника (99). Превзошли их только вылетевшие Португалия (154) и Германия (121).
- Из оставшихся на турнире футболистов больше всего фолили на Джуде Беллингеме (11 раз). Чаще фолы собирал только Джамал Мусиала (13).
На Евро-2024 больше всего фолов в свою пользу заработали англичане
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Нидерланды: Гакпо – лидер и по офсайдам, и по реализации
- На Евро-2024 никто не попадал в офсайд чаще, чем Нидерланды – 13 раз. Лидером команды по этому показателю остался Коди Гакпо (6). Чаще в положении вне игры оказывался только Криштиану Роналду (8).
- У сборной Нидерландов лучший процент выигранных верховых единоборств (63,1). Правда, отставание испанцев микроскопическое (63,06).
- Самый фолящий игрок на турнире – Вирджил ван Дейк, который 12 раз нарушал правила, но получил лишь одну жёлтую. А ещё никто на Евро-2024 не выигрывал больше верховых единоборств, чем этот защитник (18).
- У Гакпо лучшая реализация на турнире. По статистике xG у него 0,9 ожидаемого гола, а забил он трижды (+2,1).
Разбираемся, кто показывает лучший футбол на чемпионате Европы:
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