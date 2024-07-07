Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В чём сильные стороны каждого полуфиналиста Евро? Да, и Англии тоже

На Евро-2024 осталось всего четыре команды. «Чемпионат» изучает продвинутую статистику, чтобы выделить уникальность каждой из этих сборных.

Испания: лучшая по атакующим метрикам

Испанцы нанесли больше всех ударов на этом турнире (100) и больше всего в створ (35). Даже если смотреть статистику в среднем за 90 минут, Испания остаётся лучшей командой турнира.

Испанцы создали больше всего голевых моментов согласно статистике xG (10,2 ожидаемого гола). В топ-3 по этому показателю ещё Германия (9,7) и Португалия (9,5). У остальных меньше восьми ожидаемых голов.

Среди оставшихся на турнире футболистов лишь двое получили по три предупреждения. И оба – испанцы (Дани Карвахаль и Родри).

На счету испанцев больше всего фолов (74). А ещё они лидируют среди оставшихся команд по жёлтым карточкам (13).

Среди оставшихся футболистов на турнире лишь двое получили по три предупреждения. И оба – испанцы Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Франция: лучшая по точности передач

Сборная Франции не пропустила и не забила ни одного мяча с игры.

Среди оставшихся сборных французы лидируют по продвигающим передачам (294 за пять матчей). На втором месте испанцы (275).

Никто на Евро-2024 не совершил больше удачных обводок, чем Килиан Мбаппе (16). Столько же у бельгийца Жереми Доку.

Лучший процент точных передач на Евро-2024 остаётся за французами (88,5%).

Среди оставшихся футболистов на турнире Орельен Тчуамени – лидер по проникающим передачам в финальную треть поля (68). На всём Евро-2024 француза превзошёл по передачам в финальную треть только Тони Кроос (74), который провёл на один матч больше.

Лучший процент точных передач на Евро-2024 остаётся за французами Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Англия: больше всего фолов и кроссов

Из оставшихся на турнире сборных англичане лидируют по количеству пасов (3563) и по точным передачам (3114). Среди всех участников Евро больше только у португальцев (3885 пасов и 3402 точных). А по длинным передачам Англия является абсолютным лидером турнира.

На Евро-2024 больше всего фолов в свою пользу заработали англичане (73). Второе место делят Франция и Германия (по 62).

Из оставшихся команд англичане сделали больше всего кроссов в штрафную соперника (99). Превзошли их только вылетевшие Португалия (154) и Германия (121).

Из оставшихся на турнире футболистов больше всего фолили на Джуде Беллингеме (11 раз). Чаще фолы собирал только Джамал Мусиала (13).

На Евро-2024 больше всего фолов в свою пользу заработали англичане Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Нидерланды: Гакпо – лидер и по офсайдам, и по реализации