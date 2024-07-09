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Испания — Франция. Прямая трансляция
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Евро-2024, какие футболисты пропустят матчи полуфинала из-за дисквалификации и травмы, Педри, Карвахаль, Ле Норман

Кто из футболистов пропустит полуфинал Евро-2024? У Испании большие проблемы
Никита Паглазов
Удаление Карвахаля
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А вот у Франции, Нидерландов и Англии всё отлично.

На Евро-2024 осталось всего три матча. Зато какие! Два полуфинала и финал. Впереди встречи Испания – Франция и Нидерланды – Англия. Классные вывески — в таких матчах ждёшь топ-футбола. И хочется увидеть на поле лучших. Но, к сожалению, не все футболисты сыграют. Причины в дисквалификациях и травмах. Кто же пропустит 1/2 финала?

А кто теперь фаворит Евро?
Осталось всего три матча Евро-2024! Кто выиграет турнир?
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Осталось всего три матча Евро-2024! Кто выиграет турнир?

Испания – Франция

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Робен Ле Норман, Даниэль Карвахаль, Даниэль Вивиан и Альваро Мората «подвисли» перед четвертьфиналом Евро с Германией. Одна карточка – и они пропускали бы возможный полуфинал. Важный момент из регламента УЕФА: предупреждения «сгорают» только на стадии 1/2 финала. К сожалению для тренера Луиса де ла Фуэнте, двое его футболистов из списка получили предупреждения. Ле Норман – на 29-й минуте, а Карвахаля удалили уже в конце дополнительного времени. Из-за этого оба пропустят полуфинал с Францией. Также СМИ сообщали, что Мората получил жёлтую, уже находясь на скамейке запасных. Но информация оказалась ошибочной. Так что с Францией нападающий сыграет.

Ещё одна проблема для Испании – травма Педри. В начале встречи с Германией Тони Кроос нанёс ему повреждение. Из-за этого полузащитника заменили, и на турнире 21-летний игрок больше не сыграет. Проблема для де ла Фуэнте.

Травма Педри

Травма Педри

Фото: Clive Mason/Getty Images

У французов под риском получить дисквалификацию находились Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Орельен Тчуамени. Но ни одному из них не показали жёлтую карточку во встрече с Португалией. Поэтому Дидье Дешам может рассчитывать на всех в матче с Испанией, в том числе на отбывшего дисквалификацию Адриена Рабьо.

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Нидерланды – Англия

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Йоей Верман, Йерди Схаутен, Дензел Думфрис, Дониэлл Мален – все они находились под риском пропуска полуфинала в случае получения жёлтой. Но Нидерланды провели матч с Турцией без потерь, и карточки игроков «сгорели». Так что в игре с Англией Рональд Куман сможет использовать кого угодно из заявки на турнир.

Нидерланды — Турция — 2:1

Нидерланды — Турция — 2:1

Фото: Stu Forster/Getty Images

У англичан к четвертьфиналу со Швейцарией с одной жёлтой подходили Киран Триппьер, Кобби Майну, Конор Галлахер, Джуд Беллингем и Фил Фоден. Но в прошедшей игре предупреждение получил только Гарри Кейн. Хорошие новости для Гарета Саутгейта.

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